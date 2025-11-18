TRENDY AND NEW bringt Thermosflasche aus recyceltem Stahl

Nachhaltige Edelstahlflasche mit 75% weniger CO2, FSC-Holzdeckel und optionaler Lasergravur – erhältlich in 9 Farben und 3 Größen.

Berlin, 18. November 2025 – Das Berliner Start-up TRENDY AND NEW präsentiert seine neue nachhaltige Edelstahl-Trinkflasche Wood Edition. Die Flasche besteht künftig aus recyceltem Edelstahl und reduziert die CO2-Emissionen im Vergleich zu Primärstahl um bis zu 75 Prozent (Quelle: World Steel Association & Umweltbundesamt DE). Zusätzlich nutzt das Unternehmen für Teile der Fertigung Ökostrom aus eigener Photovoltaik, die jährlich über 800.000 kWh erzeugt.

„Mit unserer neuen nachhaltigen Edelstahl Trinkflasche Wood Edition gehen wir den nächsten großen Schritt in Richtung echter Nachhaltigkeit. Unsere Produktion basiert jetzt auf recyceltem Edelstahl – und ermöglicht dadurch eine CO2-Einsparung von bis zu 75 Prozent gegenüber Primärstahl. Gleichzeitig nutzen wir für Teile unserer Fertigung Ökostrom aus eigener Photovoltaik, der jährlich mehr als 800.000 kWh liefert. So vermeiden wir jedes Jahr zusätzlich rund 205 Tonnen CO2 – das entspricht etwa 2.388 gepflanzten Bäumen. Für uns ist das kein Trend, sondern eine Haltung.“

– Gründer TRENDY AND NEW

Nachhaltige Materialien & moderne Fertigung

Die Wood Edition kombiniert nachhaltiges Design, Funktionalität und Umweltbewusstsein:

– 91% recycelter Edelstahl

– FSC-zertifizierter Akazienholzdeckel

– Langlebige Pulverbeschichtung

– Schadstofffrei & geschmacksneutral

– Robust, auslaufsicher, ideal für Alltag & Outdoor

Varianten, Farben & Personalisierung

Die Edelstahlflasche ist ab sofort in 3 Größen erhältlich:

– 500 ml – 24,97 EUR

– 750 ml – 29,97 EUR

– 1.000 ml – 32,97 EUR

Ergänzend stehen 9 moderne Farben zur Auswahl.

Optional kann die Flasche mit einer Lasergravur personalisiert werden – ideal als Geschenk für Familie, Freunde oder Unternehmen.

Verfügbarkeit

Die Edelstahlflasche Wood Edition mit nachhaltigem Design ist ab sofort hier erhältlich:

– TRENDY AND NEW Shop: https://trendyandnew.com/products/t-n-edelstahl-trinkflasche-1-liter-wood-edition

– Amazon TRENDY AND NEW Store: https://www.amazon.de/stores/page/318E1468-57AD-49F5-870D-0A5B97A5D90A?channel=press

Unternehmensprofil

TRENDY AND NEW ist ein Berliner Start-up (Gründung 2018) und entwickelt stilvolle, nachhaltige Alltagsprodukte. Die Mission: Plastik sparen, gesünder leben und hochwertige Produkte schaffen, die durchdacht, langlebig und schön sind.

