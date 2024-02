Trendiges Geschenk: die eigene Stadt auf dem Shirt!

T-Shirts sind nicht nur bequem zu tragen. Sie können auch ein Statement sein: mit einem Markenzeichen, einem aufschlussreichen Motto oder aussagekräftigen Bild. Die Verbundenheit zu ihrem Wohnort konnten bislang allerdings nur Großstädter nach außen tragen. Dank UMANAND gehört diese Einschränkung der Vergangenheit an: Ab sofort kann sich jeder Einwohner Deutschlands ein T-Shirt seiner Heimatstadt bestellen. Dabei hat der Allgäuer Onlineshop nicht nur so gut wie jeden gewünschten Ort in seinem umfangreichen Sortiment. Er bietet seinen Kunden auch vielfältige Designoptionen: für den eigenen Kleiderschrank oder als außergewöhnliches Geschenk.

Zurück zu den Wurzeln

Dieses Statement lässt sich künftig auch durch das Outfit ausdrücken. Aus über 50.000 Städten, Gemeinden und sogar Bezirken innerhalb der Bundesrepublik können Kunden bei UMANAND wählen. Mit Dierfeld haben die findigen Unternehmer sogar die kleinste Gemeinde Deutschlands mit nur neun Einwohnern im Programm. Daneben erweitern sie regelmäßig die Auswahl ihrer Designs, doch bereits jetzt haben Kunden die Qual der Wahl. So kann die Geburtsstadt mit Paris und London in einem Atemzug genannt oder mit einem „Paint Splash“ abgedruckt werden. Sie kann die US-Metropole im Klassiker „I love NY“ oder „Compton“ im ikonischen Layout „Straight Outta …“ ersetzen. Und wer eine Gruppentour in die Ferne unternimmt, weckt mit seinem personalisierten T-Shirt bei Mitreisenden Erinnerungen an die Heimat.

Unter Druck!

Warum Los Angeles und nicht Asbach-Bäumenheim, weshalb Tokyo statt Traunstein, was hat Madrid, was Mannheim nicht hat? Das haben sich vor einiger Zeit auch die Gründer von UMANAND gefragt. Und das Angebot an T-Shirts mit Aufdrucken international bekannter Großstädte kurzerhand um kleine Ortschaften und allgemein unbekanntere Gemeinden erweitert. Durch den ausschließlichen Druck auf Bestellung im „Print on Demand“-System spart UMANAND auch an Materialien, Energie und Lagerkosten. Wer hier bestellt, erhält nicht nur ein T-Shirt-Unikat, sondern trägt auch zur nachhaltigen Kleiderproduktion bei.

Der Name für das E-Commerce Projekt war schnell gefunden, denn oft wird der Allgäuer Ausdruck „Umanand“ (zu Deutsch „umeinander“) auch weiter gefasst. Er bezeichnet eine/n Herumreisende/n – eine Person, die ständig unterwegs ist. Jemanden, der ab sofort überall seinen Wunschort zur Schau tragen kann.

In unserem Online-Shop findest du die besten T-Shirts mit dem Namen deiner Heimatstadt. Wir haben eine große Auswahl an coolen T-Shirt Designs für deine Stadt.

