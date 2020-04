Trendige Damenschuhe Übergröße gibt es bei schuhplus

Stylisch, bequem oder sexy – Damenschuhe in Übergröße für jede Gelegenheit

Allen, die im wortwörtlichen Sinn auf großem Fuß leben, könnte folgende Situation bekannt vorkommen: Da sind sie endlich, die idealen Sandaletten zum neuen Sommerkleid! Auf die Frage “Könnten Sie mir diese Schuhe bitte in Größe 43 bringen?” schweigt die Verkäuferin erstaunt und schüttelt bedauernd den Kopf. Vielleicht gibt sie noch der Hinweis auf ein spärlich bestücktes Schuhregal mit Modellen der letzten Saison. Stylische Pumps, modische Ballerinas oder trendige Sneakers? Leider Fehlanzeige! Die schicken Sandaletten zum neuen Kleid sind im Regal Damenschuhe Übergröße natürlich nicht dabei. Aber es gibt einen Lichtblick am Horizont: schuhplus – Schuhe in Übergrößen.

Schicke Damenschuhe Übergröße – schuhplus ist die Lösung!

Elegante Sandaletten, trendige High Heels, komfortable Slipper oder sportliche Halbschuhe für Damen in den Größen 42 bis 46 sind in den meisten Schuhgeschäften noch immer Mangelware. Dabei tragen heute immer mehr Frauen Damenschuhe in großen Größen. schuhplus hat den wachsenden Markt für Damenschuhe Übergröße längst erkannt und sich auf schöne Schuhe in großen Größen spezialisiert. Das Angebot an hochwertigen und modischen Damenschuhen ab Größe 42 ist dabei verblüffend bunt und vielseitig. Nicht nur zum geblümten Sommerkleid findet sich schnell und unkompliziert die passende Riemchensandalette.

Büro, Urlaub oder Abendveranstaltung? Modische Damen wissen, wie wichtig der richtige Schuh für das komplette Outfit ist. Klassische Pumps, bequeme Ballerinas oder attraktive Stiefeletten werten das Business-Kostüm, den Anzug oder das Kleid modisch auf. Weil Frauen nie genug Schuhe im Schrank haben können, ist die Auswahl bei schuhplus bunt und abwechslungsreich. Wer viel steht oder täglich viele Schritte geht, findet bequeme Halbschuhe, sportliche Trekkingschuhe oder trendige Sneakers passend zum Outfit. Auf ein paar Zentimeter mehr brauchen Damen mit großer Schuhgröße übrigens nicht zu verzichten: Das Angebot an attraktiven High Heels und Sandaletten, Stiefeln und sogar Brautschuhen mit Absatz oder dicker Plateausohlen ist bei schuhplus überraschend vielseitig.

Schuhspaß mit Qualität und Marke auch in großen Größen

Frauen lieben Schuhe! Zum Glück können endlich auch Frauen mit Schuhgrößen zwischen 42 und 46 diese Begeisterung ausleben. Im Onlineshop von Europas größtem Versandhaus für Schuhe Übergröße ist es einfach, modische Schuhe in großen Größen zu finden. Hochwertige Schuhe in Übergröße vieler namhafter Hersteller machen auch das breit gefächerte Sortiment der drei stationären Fachgeschäfte aus. In Dörverden im Landkreis Verden, in Kaltenkirchen und in Saterland im Landkreis Cloppenburg haben Schuhliebhaberinnen mit Übergröße die Qual der Wahl. Der passende Schuh zum neuen Sommerkleid ist bestimmt dabei!

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

