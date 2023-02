„Trend der Woche“: Media Control und Brandplace starten exklusive Kooperation

Neues Consumer-Trendtool bietet Marken ein attraktives Placement-Format

Media Control ermittelt 10 Jahren über sein repräsentatives Marktforschungstool „media voice“ aus über 10.000 Haushalten den Trend der Woche. Diese Verbrauchertrends stammen aus Lebensbereichen wie Gesundheit, Finanzen, Grüne Energie, Mobilität, Entertainment und Lifestyle und werden in Form von Videoclips über führende und reichweitenstarke Online-Medien veröffentlicht.

Marken aller Branchen bietet dieses Format ab sofort eine attraktive Möglichkeit, in ihrer Zielgruppe als Trendsetter sichtbar zu werden. So können Autobilunternehmen aktuelle Trends in Sachen Fahrzeugnutzung oder Elektromobilität präsentieren und Pharmaunternehmen Trends zum Umgang mit Erkältungen oder zur Prävention von Sportverletzungen vorstellen.

Als Experte für Branded Entertainment und Product Placement steht die Agentur Brandplace Marken dabei beratend zur Seite und hilft, passende Fragen für die Trendforschung zu entwickeln, und unterstützt bei passgenauen Inszenierung der Brand im Videoclip. Im Rahmen der exklusiven Kooperation mit media control haben Marken so ab sofort die Möglichkeit, dem Wettbewerb einen deutlichen Schritt voraus zu sein.

Ulrike Altig, Geschäftsführerin bei der Media Control GmbH: „Die Ergebnisse aus unserer Marktforschung dienen dazu, Trends zu identifizieren. Mithilfe von gezielten Fragen zu Wunschthemen können wir spannende und relevante Ergebnisse ans Licht bringen. Dass Viewer daran großes Interesse haben, wissen wir aus der langjährigen Zusammenarbeit mit Medien wie Focus, Spiegel, Stern, Zeit, Manager Magazin etc.“

Sandra Freisinger-Heinl, Geschäftsführerin Brandplace GmbH: „Um Branded Content zu realisieren benötigt man interessante Inhalte, eine reichweitenstarke Plattform und eine Brand, für die dieser Content gewinnbringend eingesetzt werden kann. Die „Trends der Woche“ sind für viele Marken ein geeignetes Instrument, um sich zu positionieren. Wir werden dazu nun die Gespräche mit passenden Brands aufnehmen.“

Über Media Control

Mit dem media voice Umfrage-Tool befragt media jede Woche 10.000 Haushalte repräsentativ zu den Trends der Woche. Mit MC Metis®, dem Dashboard für die Buchbranche, werden die Welten Handelspanel, Konsumentenpanel, eBooks und Social Media intelligent verknüpft. Mit nunmehr über 9.000 Verkaufsstätten und einer Coverage-Steigerung auf aktuell 88 Prozent, verfügt Media Control über das aussagekräftigste Handelspanel im deutschsprachigen Raum. Media Control bietet unter anderem folgende Module an: Bar- und Rechnungsgeschäft; Lebensmittelhandel (LEH); Tages-Trend-Daten; eBook; Social Media; Entertainmentprodukte im Buchhandel (Video, Games, Musik); Category Management; Individueller Daten Service: IDS.

www.media-control.de

Über Brandplace

Die Brandplace GmbH ( https://brandplace.de/) ist eine Agentur für Branded Entertainment & Content mit Sitz in München. Unter Leitung von Sandra Freisinger-Heinl bietet das Unternehmen kompetente Unterstützung in den Bereichen Product Placement (auch in VR, AR & Metaverse), Cross Promotion, Branded Content, Digitales Product Placement und Influencer Content. Brandplace ist für zahlreiche nationale und internationale Kunden tätig und fungiert zudem als deutsche Repräsentanz von Mirriad, Experte für digitales Placement in TV, Digital und VoD.

