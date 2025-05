„Treasures of the Tides“: Crystal präsentiert Weltreise 2028

Fernöstliche Kulturen, orientalische Souks, Faszination Osterinsel und Weinkultur am anderen Ende der Welt – Crystal Symphony besucht in 150 Tagen 84 Ziele in 39 Ländern

Unter dem Titel „Treasures of the Tides“ präsentiert Crystal, führender Anbieter erlesener Kreuzfahrterlebnisse, für 2028 eine der umfassendsten Weltreisen. Die exquisit zusammengestellte Voyage ist eine Einladung, in 150 Tagen den Reichtum und die Vielfalt unserer Erde zu entdecken. Dazu besucht die Crystal Symphony – es wird die erste Weltreise des Schiffs seit 2018 sein – 84 Ziele in 39 Ländern auf sechs Kontinenten.

Die Weltreise beginnt am 11. Januar 2028 in Fort Lauderdale und endet dort fünf Monate später am 10. Juni 2028, wobei auch die Möglichkeit besteht, bereits am 27. Mai 2028 wieder von Bord zu gehen. Dazwischen erwarten die Gäste bunte Karibikhäfen, atemberaubende Fjordlandschaften in Südamerika, verträumte Südseelagunen, glitzernde Metropolen in Fernost und bezaubernde Orte im Mittelmeer. Passend zu den Reisezielen entwickelt Abercombie & Kent, ein Schwesterunternehmen von Crystal und Spezialist für immersive Reiseerlebnisse, kuratierte Landgänge zu berühmten und weniger bekannten Sehenswürdigkeiten. Dabei wird großen Wert darauf gelegt, dass den Reisenden stets hinlänglich viel Zeit bleibt, die Destinationen und ihre Kulturen kennenzulernen.

Neue Ziele in der Südsee, Australien, Vietnam und Indien

Ganz neu im Fahrplan sind Anläufe auf der Insel Huahine (Französische Polynesien), Nha Trang im Süden Vietnams, Mangaluru im Südwesten Indiens und die australischen Ziele Portland (Victoria), Kangaroo Island (South Australia) sowie Albany und Geraldton (beide Western Australia). An zahlreichen Orten wird sich den Gästen der Weltreise zudem die Möglichkeit eröffnen, an besonderen Veranstaltungen teilzunehmen, etwa in Lima, Ho-Chi-Minh-Stadt und Dubai.

„Mit der Weltreise 2028 wollen wir ein neues Kapitel aufschlagen, denn wir legen nicht nur allergrößten Wert auf die Auswahl der besuchten Ziele, sondern kümmern uns ganz gewissenhaft um jedes Detail an Bord und an Land“, erläutert Fernando Barroso de Oliviera, Crystal Chairman und Brand Ambassador. „Dazu gehören mehrtägige Aufenthalte in ausgewählten Städten, aber auch völlig neue fesselnde Begegnungen exklusiv für die Crystal-Gäste. So wollen wir neue Standards für Luxusreisen und -erlebnisse setzen.“

Höhepunkte der „Treasures of the Tides“ Weltreise

Januar 2028: Westliche Karibik, Mittelamerika (unter anderem Cozumel, Belize, Roatán und Cartagena), Panamakanal und die Westküste Südamerikas

Februar 2028: Französisch-Polynesien mit Papeete, Moorea, Raiatea und Bora-Bora, Pago Pago (Amerikanisch-Samoa), Fidschi, Vanuatu und Neukaledonien

März 2028: Neuseeland und hier insbesondere die Weinregionen, südliches Australien, Bali, die Philippineninsel Boracay und Sandakan auf Borneo

April 2028: Vietnam, Singapur, Kuala Lumpur, Phuket, die Inselgruppe der Andamanen, Sri Lanka und der Westen Indiens

Mai 2028: Oman, das Rote Meer mit Halt in Jordanien (Ausflug nach Petra ab Akaba) und Ägypten (Ausflug nach Luxor ab Safaga), Suezkanal sowie Mittelmeer einschließlich Kreta, Sizilien, Malta, Tunesien und mehrerer Stopps in Italien und Spanien

Juni 2028: Azoren, Transatlantik, Bermuda und Fort Lauderdale

„Es ist Teil unserer Philosophie, dass sich eine Seereise nicht allein über ihre Fahrtroute definiert“, so Mario Parodi, Vice President Itinerary Planning bei Crystal. „Mit „Treasures of the Tides“ feiern wir den Entdeckergeist und die Neugier auf neue Kulturen. Zudem wird die Crystal Symphony erstmals seit einigen Jahren wieder die Welt umrunden – Anlass genug, einige neue, faszinierende Ziele wie Huahine, Mangaluru oder Portland zu besuchen. So präsentieren wir unseren Gästen eine Möglichkeit, die Welt auf eine sehr bewusste und bereichernde Weise zu erforschen.“

Exklusive Vorteile

Gäste, die an der gesamten Weltriese der Crystal Symphony teilnehmen, kommen in den Genuss einiger besonderer Vorteile. Dazu gehören:

Möglichkeit zur Fluganreise in Business Class

1.500 US-Dollar Bordguthaben „As You Wish“

Unbegrenzt Speisen in den Spezialitätenrestaurants Osteria d“Ovidio, Beefbar und Umi Uma (Reservierung obligatorisch)

Themenveranstaltungen an Bord

Privattransfers und Gepäckservice

Keine Kosten für Wäscherei und Aufbügeln

Teilnahme an exklusiven Veranstaltungen an Land

Kostenfreier Medizincheck an Bord zu Beginn der Reise

Weltreise wird ab 29. Mai 2025 buchbar

Weitere Informationen zur Weltreise „Treasures of the Tides“ der Crystal Symphony gibt es online unter www.crystalcruises.com Die Reise kann ab dem 29. Mai 2025 gebucht werden. Alle Einzelheiten dazu erhalten Interessenten und Reisebüros bei den langjährigen Crystal-Generalagenten Aviation & Tourism International ( www.atiworld.de, Deutschland und Österreich), MCCM Master Cruises ( www.mccm.ch, Schweiz) und Vista Travel ( www.vistatravel.de, Deutschland und Österreich).

Crystal ist seit mehr als 30 Jahren ein Garant für außergewöhnliches Reisen auf höchstem Niveau. 2022 übernahm die A&K Travel Group (AKTG) Crystal zusammen mit den beiden Schiffen Crystal Serenity und Crystal Symphony und läutete damit eine neue Ära der Luxuskreuzfahrt ein. Die international renommierten Voyages von Crystal wenden sich an anspruchsvolle Gäste, die einzigartig authentische und bereichernde Erlebnisse an Land und zu Wasser schätzen. Die wegweisende Zusammenarbeit mit Abercrombie & Kent eröffnet den Gästen dabei zusätzliche Möglichkeiten und den Zugang zu noch mehr Reisezielen auf der ganzen Welt. Die Suiten an Bord sind größer, wurden mit viel Liebe fürs Detail ausgestattet und gelten als besonders hochwertig. Vortrefflich ist das zahlenmäßige Verhältnis der Besatzung zu den Gästen von nahezu 1:1. Crystal ist exklusiver Partner der Monte-Carlo Societe des Bains de Mer (SBM) und präsentiert dadurch das erste Casino de Monte-Carlo auf See. Für spitzengastronomischen Genuss stehen unter anderem das Umi Uma, das einzige Restaurant auf dem Meer des mehrfach von Michelin prämierten Starkochs Nobu (Nobuyuki Matsuhisa), sowie die einzige Beefbar der Ozeane, eine Zusammenarbeit mit dem für seine visionären Gastronomiekonzepte bekannten Berater Riccardo Giraudi. Zudem bieten die Schiffe mit dem Aurora Spa modernste Wellness-Anwendungen, ebenso ein eindrucksvolles Unterhaltungsprogramm, das auch Produktionen beinhaltet, wie sie vom Broadway bekannt sind. So erleben die Gäste an Bord ein nahezu perfektes Zuhause, in dem exzellenter Service sowie Eleganz und Raffinesse allgegenwärtig sind.

