TRBS 2121-2: Mit KRAUSE sicher und regelkonform arbeiten

Viele Nutzer kennen die Pflichten nicht – und riskieren mehr als sie denken

Der sichere Umgang mit Leitern gehört zu den zentralen Herausforderungen auf Baustellen, in Handwerksbetrieben sowie in der Industrie und im Facility Management. Was viele Nutzer nicht wissen: Mit der Technischen Regel für Betriebssicherheit TRBS 2121-2 haben sich die Spielregeln für den professionellen Einsatz von Leitern bereits 2018 grundlegend geändert. Doch auch Jahre nach dem Inkrafttreten herrscht vielfach Unsicherheit – mal aus Unkenntnis, mal aus Gewohnheit und nicht selten aus falscher Risikoeinschätzung.

Verkehrsweg oder Arbeitsplatz – eine wichtige Unterscheidung

Die TRBS 2121 Teil 2 unterscheidet klar zwischen der Nutzung von Leitern als Verkehrsweg und ihrer Verwendung als Arbeitsplatz. Wird eine Leiter nur bestiegen, um z. B. eine höher gelegene Ebene zu erreichen, spricht man von einem Verkehrsweg. In diesem Fall dürfen sowohl Sprossen- als auch Stufenleitern bis zu einer Höhe von fünf Metern verwendet werden. Bleibt der Benutzer jedoch auf der Leiter stehen, um dort Arbeiten auszuführen – zum Beispiel Bohren, Montieren oder Installieren – handelt es sich um einen Arbeitsplatz. Hier setzt die zentrale Änderung an: Sprossenleitern sind in diesem Fall nicht mehr zulässig. Stattdessen müssen Leitern mit ausreichend breiten Stufen verwendet werden um die Standfläche zu vergrößern, die Ergonomie zu verbessern und die Absturzgefahr deutlich zu verringern.

Konsequenzen bei Missachtung – rechtlich und praktisch riskant

Die Konsequenzen bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift sind nicht nur theoretischer Natur. Arbeitsunfälle auf ungeeigneten Leitern können nicht nur zu schweren Verletzungen führen, sondern auch zur Haftung des Unternehmers, zu Sanktionen durch die Berufsgenossenschaft oder im Extremfall sogar zur Stilllegung der Baustelle durch die Arbeitsschutzbehörden führen. Wer als Unternehmer, Sicherheitsbeauftragter oder Verantwortlicher für die Auswahl von Arbeitsmitteln tätig ist, sollte daher genau wissen, welche Anforderungen die TRBS 2121-2 stellt – und wie sie in der Praxis zu erfüllen sind.

KRAUSE +S-Leitern: Eine Lösung für alle Fälle

Als einer der führenden Anbieter von Steigtechnik in Deutschland hat KRAUSE frühzeitig auf diese Herausforderung reagiert und mit den STABILO +S Leitern eine ebenso innovative wie praxisgerechte Lösung entwickelt. Das Besondere an diesen Leitern ist ihre Hybridbauweise: Sie kombinieren klassische Sprossen mit integrierten Stufen und ermöglichen so die Nutzung sowohl als Verkehrsweg als auch als Arbeitsplatz – ganz ohne zusätzliche Aufsätze oder Einhängeelemente. Das spart Montagezeit, reduziert das Gewicht und vermeidet Fehlbedienungen. Erhältlich als Vielzweckleiter, Mehrzweckleiter, Schiebeleiter und Anlegeleiter, lassen sich diese +S-Modelle je nach Bedarf direkt als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz nutzen. Der nahtlose Übergang zwischen Sprosse und Stufe wird bei den mehrteiligen Leitern zusätzlich durch die markante blaue Sicherheits-Breitsprosse unterstützt, die optisch Orientierung bietet und ergonomisch auf den häufigen Nutzungswechsel vorbereitet.

Weitere TRBS-konforme Lösungen für alle Einsatzbereiche

Neben den +S-Leitern bietet KRAUSE weitere Steigtechniklösungen an, die den Anforderungen der TRBS 2121-2 als Arbeitsplatz entsprechen. Insbesondere Stufen-Stehleitern mit tiefen Trittflächen stellen eine einfache, aber äußerst effektive Möglichkeit zur regelkonformen Umsetzung dar. Stufen-Stehleitern, Montagetritte, Teleskop-Stufenleitern und Stufen-Holzleitern zeichnen sich durch eine besonders hohe Standfestigkeit und innovative Aufstellmöglichkeiten aus und bieten durch die bequemen Standflächen der Stufen ein Plus an Sicherheit. Auch klappbare Podestleitern oder Plattformleitern aus Aluminium, die häufig bei längeren Arbeiten oder in der Instandhaltung eingesetzt werden, erfüllen die Anforderungen der TRBS als Arbeitsplatz in vollem Umfang. Ihre rutschhemmenden Stufen, Geländer und großen Plattformen erhöhen nicht nur die Arbeitssicherheit, sondern entlasten auch das Personal bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten.

Flexible Lösungen für wechselnde Arbeitsumgebungen

Gerade im industriellen Umfeld, wo der Arbeitsplatz oft nicht statisch ist und die Einsatzorte regelmäßig wechseln, sind flexible Lösungen gefragt. KRAUSE bietet hier fahrbare Podestleitern, klappbare Podeste oder auch individuell konfigurierbare mobile Steigtechniksysteme, die sich den baulichen Gegebenheiten anpassen. So können z. B. auch Zugangslösungen zu Maschinen, Regalanlagen oder Wartungsebenen geschaffen werden, ohne aufwendige stationäre Konstruktionen errichten zu müssen.

Die richtige Leiter schützt Menschen und Unternehmen

Entscheidend bleibt: Wer mit Leitern arbeitet, trägt Verantwortung – für sich selbst, für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Die TRBS 2121-2 ist dabei keine bürokratische Hürde, sondern ein Instrument, um Unfälle zu vermeiden und das Arbeiten sicherer zu machen. Unternehmen, die frühzeitig auf konforme Produkte setzen, reduzieren nicht nur ihr Haftungsrisiko, sondern investieren auch in Effizienz und Gesundheitsschutz.

KRAUSE bietet dafür nicht nur die passenden Produkte, sondern auch umfassende Schulung und Beratung – auf Wunsch direkt vor Ort, online oder im hauseigenen Schulungszentrum.

Weitere Informationen zur TRBS 2121-2 auf: https://www.krause-systems.de/trbs

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

Firmenkontakt

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

+49 (0) 6631 / 795 – 0



http://www.krause-systems.de

Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

06641-9116511



https://www.team-digital.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.