Traumhaftes Urlaubsziel für Groß und Klein an der türkischen Riviera

Das ELA Excellence Resort Belek bietet ein einmaliges Urlaubserlebnis für die ganze Familie

Hannover/Belek, 23. Mai 2022 | (kms) – Sommerzeit ist Ferienzeit. Familien wollen gemeinsam einen schönen, entspannten Urlaub verbringen. Doch Eltern kennen das: Kinder haben selten dieselben Prioritäten wie Erwachsene. Im Urlaub wollen aber alle Spaß haben und sich erholen. Wie jeder auf seine Kosten kommen kann, zeigt das ELA Excellence Resort in Belek. Es geht auf die Bedürfnisse der kleinen Gäste genauso ein wie auf die der Großen.

Entspannung im Baby-Club

Ein Kind ist nicht gleich ein Kind: Babys haben andere Bedürfnisse als Kinder oder Jugendliche. Aus diesem Grund gibt es in der Ela Kinderwelt unterschiedliche Bereiche. Im Baby-Club gibt es nicht nur eine spezielle Krabbel- und Spielecke, sondern auch eine gemütliche Stillecke und Wickeltische. Für Eltern gibt es auch an zwei Tagen pro Woche spezielle Workshops für Babys von 12 bis 36 Monaten. Während die Kleinsten im Baby-Schlafzimmer entspannt schlummern, können sich die Eltern ein wenig fortbilden. Gerade für Neu-Eltern sind spannende Themen dabei.

Die Welt im Mini-Club neu entdecken

Schauen wie die Pflanzen wachsen, Sandburgen bauen oder mit Morgenyoga in den Tag starten – kleine Entdecker von vier bis sieben Jahren können im Mini-Club die Welt neu erleben. Wettbewerbe, Spiele, künstlerische Aktivitäten – auch in diesem Bereich zeigt Ela seine Exzellenz. Schon die Kleinsten können mit Morgenyoga in den Tag starten, bevor es zum Sandburgenbau an den Strand geht. Bei einem Ausflug in den Hotelgarten können sie lernen, wie Pflanzen wachsen und gedeihen. So erleben die Kinder Nachhaltigkeit von Anfang an. Einem Klassiker in Sachen Spiel und Spaß ist ein ganzes Zimmer gewidmet: In der bunten Welt des Lego-Zimmers dreht sich alles um die kleinen Steine. Wer möchte sich da nicht einmal als Erwachsener einschleichen?

Midi-Club – ein Fest für kleine Erfinder

Basteln ist ein großes Thema für Kinder im Alter von acht bis elf Jahren. Zuhause ist es oft zu aufwendig, die entsprechenden Materialien bereitzustellen. Im ELA Excellence Resort gehören Bastelmaterialien zur Basisausstattung: Hier können die Kinder T-Shirts batiken und können ihr künstlerisches Talent in Bastelaktionen unter Beweis stellen. Zudem fördert Ela die Experimentierfreudigkeit der Kinder, indem das Resort technische und experimentelle Workshops anbietet – ein Fest für kleine Erfinder und Gestalter. „Edutainment“ heißt das neuartige Konzept, in dem sich Spiel und Spaß mit Lernen verbindet. Für die Midis stehen zudem Kinderabendshows an. Außerdem gibt es in der Everland Kids World Movie Nights mit Popcorn.

Teens-Club – Ruhe vor den Eltern

Eltern von Teenagern kennen das: Ihr jugendlicher Nachwuchs möchte durchaus Freizeit von seinen Eltern haben. Sie möchten sich mit Freunden in ihrem Alter treffen, reden, chillen, Sport treiben. Im Teens-Club finden Sie einen Platz, an dem sie das verwirklichen können – und Ruhe vor den Eltern finden.

Wohnen – gemeinsam mit Freiraum

Gemeinsam, aber trotzdem hat jeder seinen Freiraum? Im Ela Excellence Resort ist das kein Problem. Die Duplex-Familienzimmer haben eine Fläche von 60 Quadratmetern und erstrecken sich über zwei Ebenen. Es stehen zwei Einzelbetten im Obergeschoss sowie ein Doppelbett in der zweiten Etage zur Verfügung, so dass Eltern mit zwei Kindern genügend Platz finden. Verbunden sind die Etagen mit einer Treppe, wobei sich oben an der Treppe eine Kindersicherung befindet. Auf jeder Etage gibt es zudem jeweils ein Badezimmer. In den Zimmern für Kinder bis zu einem Alter von elf Jahren wartet ein Teddybär auf die kleinen Urlauber, außerdem sind Milch, Babyshampoo, Kinderbademantel, Frotteeschlappen, Babybadewanne und Töpfchen nach Bedarf vorhanden.

Essen speziell für Kinder

Kinder haben ihren ganz eigenen Geschmack. Was Erwachsene lieben, mögen kleine Menschen unter Umständen gar nicht. Das ELA Excellence Resort trägt dem Rechnung. In einem eigenen Kinderrestaurant gibt es nicht nur gesunde, frisch zubereitete Speisen, was die Eltern freut, sondern diese schmecken auch den Kleinsten. Wie man selbst leckere Sachen zubereiten kann, können die Kinder zudem gemeinsam mit den Hotelköchen in einem der „Kids‘ Culinary“-Kochkurse selbst ausprobieren. Der Midi-Club hat zudem einen Smoothie-Workshops im Angebot, bei dem allerhand gesunde Zutaten zu leckeren Drinks zusammengemixt werden.

Zeit zu Zweit – im Ela exzellent möglich

Zeit zu Zweit – gerade junge Eltern wünschen sich das. Im Alltag bleibt das oft auf der Strecke. Das Ela hingegen bietet allen Eltern ein (kostenpflichtiges) Babysitting an, damit die Erwachsenen ein exklusives Dinner oder eine Abendveranstaltung ausgiebig genießen können. Einfach einen Tag vor der geplanten Kinder-Auszeit den Babysitter-Dienst buchen und genießen. Nicht nur für Kinder möchte das Ela seine Excellence in Sachen Wohlbefinden unter Beweis stellen. Es bietet ein Rundum-Konzept für alle Mitglieder einer Familie – egal, ob groß oder klein.

Das neue ELA EXCELLENCE Resort Belek gehörte schon bisher als ELA Quality Resort Belek mit 583 exklusiven Zimmern, Suiten und Villen zu den besten Luxusresorts in der Türkei. Das neue Resort zeichnet sich durch ein Konzept aus, welches genauestens auf die Bedürfnisse von Urlaubern aller Art zugeschnitten ist. So können sich Gäste aller Altersgruppen auf einzigartige kulinarische Erlebnisse, vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten, zahlreiche Fitnessoptionen, auf ein exklusives Spa und vieles mehr freuen. In der EVERLAND Kids World erwartet Kinder und Jugendliche ein ganz besonderes Konzept, für das das Resort bereits mehrfach ausgezeichnet wurd.e Belek gehört zu den beliebtesten Zielen für deutsche Touristen in der Türkei. Seine Lage an der türkischen Riviera, der feine Sandstrand und das umfangreiche Kulturangebot machen den Ort gleichermaßen attraktiv für Familien, Paare und aktive Reisende. Das ELA EXCELLENCE Resort ist lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Weitere Informationen über das ELA EXCELLENCE Resort Belek finden Sie im Internet unter www.elahotels.com

Firmenkontakt

ELA Excellence Resort Belek c/o Kaus Communications Limited

Berrit Krüdenscheidt

Sophienstraße 6

30159 Hannover

0511-8998900

0511-89989069

elaresort@kaus.net

http://www.elahotels.com

