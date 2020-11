TRAUMgeburt nach TRAUMAgeburt – Summit – Online und Live

Eine Live-Konferenz fĂĽr schwangere Frauen in der Folgeschwangerschaft nach belastenden Geburten

Paare, die nach emotional belastenden Geburten noch einmal schwanger werden, haben häufig sehr konkrete Ă„ngste und wissen nur eins: “dieses Mal mĂĽssen wir es anders machen!”. Elena hatte zwei Kaiserschnitte. Beide Male stoppte die Geburt in der Eröffnungsphase bei 7 cm Muttermundsöffnung. Es war wie eine magische Grenze. In ihrer dritten Schwangerschaft beschloss sie, dass sie dieses Mal eine natĂĽrliche Geburt erleben möchte. Es war ihr klar, dass dies ihre letzte Chance sein wĂĽrde. Sie musste dazu diese magische 7-cm-Grenze in ihrem Kopf auflösen. Ansonsten hätte sie auch diese Geburt wieder blockiert. Und es ist ihr gelungen. In einer intensiven Zusammenarbeit mit ihrer Geburtspsychologin Anabel Galster, konnte sie ihre Ă„ngste anschauen und sich ganzheitlich vorbereiten. Sie durfte eine kraftvolle, natĂĽrliche Geburt erleben. FĂĽr Frauen wie Elena, die in ihrer Folgeschwangerschaft nach Antworten suchen, nach Anleitung, hat Anabel Galster zusammen mit ihrem Mann Swen Galster den Online-Summit “TRAUMgeburt nach TRAUMAgeburt” organisert. Um eine selbstbestimmte, leichte Geburt erleben zu können, mĂĽssen diese Frauen noch einmal den Blick zurĂĽck zu ihren gemachten Geburtserfahrungen machen, um dann nach vorne gehen zu können. Daher wird das Thema in den zahlreichen Live-Workshops, Interviews und Video-Workshops sowohl in Theorie, aber vor allem in der praktischen Umsetzung in Form von Reflexionsfragen, Anleitungen und Ăśbungen behandelt. Die ExpertInnen zeigen hier verschiedene Wege der Traumaheilung, Umgang mit verschiedenen Problemen der Mutterschaft und der Geburtsvorbereitung. Der Summit trägt dazu bei, dass Frauen nicht noch eine traumatische Geburtserfahrung machen mĂĽssen und somit gestärkt aus der Geburtserfahrung in ihr neues Leben als Mehrfach-Eltern starten können. Dies hat positiveWie wir gebären macht nicht nur etwas damit, wie wir uns als Frau, als Mutter sehen oder fĂĽhlen. Es bestimmt nicht nur den Start ins Leben deines Babys. Es ist noch viel mehr. Wie wir gebären macht aus, in was fĂĽr einer Gesellschaft wir leben. Wie gehen wir mit den Themen Schwangerschaft, Geburt und Eltern-werden um? Denn diese sensible Phase bestimmt, wie sich eine Familie zusammenfindet. Und Familien sind das Fundament unserer Gesellschaft. Werden sie feinfĂĽhlig und achtsam begleitet, fällt ihnen dieser groĂźe Ăśbergang sicher leichter. Angst und Druck hingegen sind hier keine guten Ratgeber. Nirgendwo anders mĂĽssen wir Frauen uns so sehr öffnen wie während einer Geburt. Wir öffnen uns auf allen Ebenen, um das Baby auf diese Welt begleiten zu können. Kein Wunder also, dass dieser Prozess sehr störanfällig ist. Wenn die erste (zweite oder dritte) Geburtserfahrung sehr belastend oder gar traumatisch war, wird es noch schwieriger fĂĽr die Frau, diesen Ă–ffnungsprozess zulassen zu können.

Folgen für alle Familienmitglieder und legt ein gesundes Fundament für die Eltern-Kind-Bindung, die relevant für das gesamte weitere Leben des Kindes ist! Gerade in diesen besonderen Zeiten von Corona ist es wichtig, werdende Mütter zu stärken und einen Raum zu schaffen, wo sie ihre Ängste bearbeiten können.

Dieser Summit findet zwar online, trotzdem aber von Frau zu Frau in Form von Live-Workshops statt. Es sind ĂĽber 20 gut ausgebildete Fachleute dabei, die ein groĂźes Spektrum der Traumaheilung und ganzheitlichen Geburtsvorbereitung abdecken. Das genauer Programm ist hier abrufbar: https://summit.traumgeburt-nach-traumageburt.de

Natalie Brandt-Heutmann: Videokurs Aromaöle “Du & Ich – Unsere dufte Verbindung”

Kristina Lunemann: Live “Selfcaremanagement”

Ute Taschner: Live “Deine Geburt nach Kaiserschnitt – Vom Wunsch zum Weg”

Pia Mortimer: Live “Wild&Frei”

Kristina Rumpel: Live “Innere Stimme – die Geburt als Verbindungsarbeit”

Arabella Strassner: Live “Bindung von Beginn an – Wie das Baby im Bauch kommuniziert”

Julia Berg von “GeburtsgeflĂĽster”: Live “Umgang mit GefĂĽhlen”

Anne Henle: Videokurs “Sacret Pregnancy” UND Q&A “Osteopathie in der Folgeschwangerschaft”

Jamina Erhardt: Live Frauenheilkreis

Nicole Wendland: Live Meditation “Der Tag X – entspannt und sicher zur Geburt”

Isabel Schönig: Live “Dein Geburtsplan – Dein Weg zu einer traumasensiblen Geburt”

Annegret Sperl: Live “Mit SelbstmitgefĂĽhl zu deiner friedvollen Traumgeburt”

Sandra Vetter: Videokurs zur Ahnenarbeit und einer wertschätzenden Kommunikation

Julia Schmiedel: Live mit Erfahrungsbericht

Barbara TrĂĽbner: Live Q&A “Warum hat mir das keiner gesagt? Fragen die du vor deiner Geburt stellen solltest”

Andrea Hackenberg-Ahnfried: Videokurs “Geburt nach Sternenkind”

Verena König: Interview zum Thema Traumaarbeit

Paula Diederichs: Interview zum Thema Geburtstrauma

Dr. med. . Ludwig Janus: Interview zur Pränatalpsychologie und die Aufarbeitung früher Traumata

Inken Arntzen und Katrin Michel “Die GebärmĂĽtter”: Video-Workshop “Mentale Geburtsvorbereitung

Lucia von FĂĽrstenberg-Maoz: Video-Workshop “Transformation ins Licht”

Eva Poskart: Interview “Bindung in der Schwangerschaft”

Anabel Galster: Live “EinfĂĽhrungsworkshop in die Geburtspsychologie”

Datum: 25.11. – 29.11.20

Ort: Online Live-Veranstaltung

Tickets: https://summit.traumgeburt-nach-traumageburt.de

Preis:

1. Kostenlos (beinhaltet EinfĂĽhrungsworkshop und Zugang zu allen Interviews)

2. Tagesticket 69EUR (beinhaltet Zugang zu den Live-Workshops des gewählten Tages, plus Zugang zu allen Interviews)

3. All-Access bis 25.11.20 20% Last-Minute-Rabatt: fĂĽr 103,20EUR statt 129EUR (beinhaltet den GESAMTEN Summit mit Zugang zu allen Interviews plus der Video-Workshops. Inkl. 2 Monate Zugang zu den gebuchten Inhalten und Aufzeichnungen.)

Über die Veranstalterin und das Unternehmen nestkinder® mit dem Zentrum für Geburtspsychologie:

Anabel Galster – Die Geburtspsychologin -, geboren am 5.3.1988 in Weilburg, ist Psychologin (MSc), Autorin (Praxisbuch “TRAUMgeburt nach TRAUMAgeburt”) und Heilpraktikerin fĂĽr Psychotherapie. Sie lebt mit ihrer Familie in Niedernhausen, wo sie in ihrer Praxis vor Ort und online Frauen und Paare in den Bereichen Geburtstrauma, Folgeschwangerschaft und Bindung begleitet. Einige Frauen begleitet sie als Doula zur Geburt. Zwei ihrer vier Kinder wachsen bei Anabel und Swen Galster als aufgenommene “Herzenskinder” auf. Das gemeinsame Unternehmen mit ihrem Mann Swen, nestkinder®, steht fĂĽr: In Liebe empfangen | In Freiheit gebären | In Geborgenheit wachsen

Firmenkontakt

Zentrum fĂĽr Geburtspsychologie

Anabel Galster

SudetenstraĂźe 7

65527 Niedernhauen

0612770699971

info@geburtspsychologie.de

https://geburtspsychologie.de

