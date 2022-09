Traum nimmt die Türkei ins Portfolio

Der Onlinemarktplatz Traum-Ferienwohnungen und HotelPartner gehen eine strategische Partnerschaft ein. HotelPartner repräsentiert Traum-Ferienwohnungen fortan als exklusiver Reseller im türkischen Markt.

„Wir freuen uns sehr, mit HotelPartner an unserer Seite, unser Engagement in der Türkei deutlich ausbauen zu können. Die Etablierung von Traum-Ferienwohnungen auf dem türkischen Markt ist für uns ein wichtiger Meilenstein in unserem Wachstum“, erklärt Philipp Hahn, Geschäftsführer Traum-Ferienwohnungen.

„Für deutsche Urlauber ist die Türkei seit vielen Jahren ein stetiger Urlaubsmagnet. Mit den geschichtsträchtigen Großstädten Istanbul und Antalya und über 7000 km Küstenlinie bietet die Türkei eine beispiellose Vielfalt an Destinationen nach jedem Geschmack. Zuletzt kam jeder achte Türkei Urlauber aus Deutschland. Diesen Trend möchten wir verstärken und mit unserem Marktplatz eine weitere Brücke zwischen der Türkei und Deutschland schlagen. Insbesondere in dem provisionsfreien Zugang zum deutschen Markt sehen wir für türkische Gastgeber und Vermieter großes Potential. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen und einhergehende Veränderungen im Konsum- und Reiseverhalten europäischer Urlauber, dürfte unser Insertionsmodell als preiswerter Distributionskanal zusätzlich an Bedeutung gewinnen“, erläutert Philipp Hahn, Geschäftsführer Traum-Ferienwohnungen.

Seit 2001 bringt der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen Urlauber und Gastgeber persönlich und direkt zusammen. Gastgeber können einfach, transparent und erfolgreich ihre Ferienunterkunft inserieren. Urlauber wählen aus über 100.000 Feriendomizilen in rund 70 Ländern ihre Traum-Ferienwohnung aus. Neben klassischen Ferienhäusern und -wohnungen stehen auch außergewöhnliche Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, umgebaute Windmühlen oder Schlösser auf dem Urlaubsprogramm. Jedes Jahr suchen über 46 Millionen Urlauber ihre perfekte Ferienunterkunft bei Traum-Ferienwohnungen. Auch deshalb vertrauen rund 30.000 Vermieter langfristig auf die Bremer Experten im Bereich Ferienhausurlaub. Seit Mai 2019 ist die Traum-Ferienwohnungen GmbH Teil von OYO Vacation Homes, einem der führenden Unternehmen im Bereich Ferienhausvermietung in Europa. Neben Traum-Ferienwohnungen befinden sich unter diesem Dach auch der niederländische Full-Service-Ferienhausanbieter Belvilla by OYO und das dänische Unternehmen DanCenter. Weitere Informationen unter www.traum-ferienwohnungen.de

