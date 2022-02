Traum-Ferienwohnungen eröffnet Traum-Plaza: Ein Onlineshop für Vermieter von Ferienwohnungen

Bremen, 15. Februar 2022. Der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen eröffnet die Traum-Plaza. Die Traum-Plaza ist ein integrierter Onlineshop, der in Partnerschaft mit dem Kölner Start-Up Roamlike entsteht.

Mit dem Angebot bietet Traum-Ferienwohnungen seinen Vermietern die Möglichkeit, sämtliche Ausstattungsgegenstände und Bedarfsmaterialien für ihre Ferienunterkunft direkt über das Portal zu erwerben. Ohne zusätzliche Registrierung erwartet Vermieter ein umfassendes Sortiment zum Freundschaftspreis, das auf die besonderen Anforderungen von Ferienunterkünften abgestimmt ist. Vom Salzstreuer bis zur Designer-Couch, tausende von Gastgebern erprobte und empfohlene Produkte stehen zur Auswahl.

Um den Gastgeberalltag so einfach wie möglich zu gestalten und die Gästekommunikation zu vereinfachen, steht Vermietern in der Traum-Plaza eine digitale Gästemappe kostenfrei zur Verfügung. Das sogenannte WelcomeBook bündelt alle relevanten Informationen für den Urlaubsgast, wie Details zur Anreise, Infos zum Wlan oder auch Ausflugs-Tipps für den Aufenthalt.

Auf die Idee zu einem Onlineshop speziell für Gastgebende kam Jens Büschgens, einer der Gründer von Roamlike, als er seine eigene Wohnung vermietete. „Meine Gäste waren von einigen Möbeln und Pflegeprodukten so begeistert, dass sie mich immer wieder danach gefragt haben“, erzählt Jens Büschgens.

Gastgeber bei Traum-Ferienwohnungen können daher nicht nur auf das kuratierte Angebot zurückgreifen, sondern die Ausstattung der Ferienwohnung in der digitalen Gästemappe dem Urlauber vorstellen. Möchte der Urlaubsgast beispielsweise auch Zuhause wie im Urlaub schlafen, findet er die Matratze ohne weitere Mühe im WelcomeBook, während der Gastgeber bei Kaufabschluss eine Provision erhält.

Um den Aufwand bei der Einrichtung und Ausstattung einer neuen Ferienimmobilie zu minimieren, können Vermieter in der Traum-Plaza auch auf verschiedene Looks, komplett eingerichtete Räume oder Komplettpakete für Küche und Bad zurückgreifen. Dabei profitiert der Gastgeber in der Traum-Plaza von besonderen Freundschaftspreisen, die sich durch den Volumen-Vorteil von Traum-Ferienwohnungen ergeben.

„Wir sind sehr stolz, mit dieser Integration branchenweit das erste Portal zu sein, das seinen Vermietern einen derart umfänglichen Service bietet“, erklärt Ruud Smeets, Geschäftsführer von Traum-Ferienwohnungen. „Wir wollen unseren Gastgebern nicht nur eine vertrauenswürdige Quelle für Anfragen und Buchungen sein, sondern ihnen als Partner mit einer Vielzahl von Vorteilen und Dienstleistungen helfen, ihren Vermietungserfolg zu steigern“, so Smeets weiter.

Die Traum-Plaza steht ab sofort allen Gastgebern bei Traum-Ferienwohnungen offen. Vorerst ist das Liefergebiet auf Deutschland, Österreich und die Schweiz beschränkt.

Zur Registrierung als Vermieter gelangen Sie hier: https://www.traum-ferienwohnungen.de/vermieten

Über Roamlike

Roamlike hilft Gastgebenden mit Gratisprodukten und Freundschaftspreisen beim Ausstatten und Betreiben ihrer Ferienwohnung. Roamlike schafft durch perfekt eingebundene Markenprodukte in über 100.000 Ferienwohnungen unvergessliche Erlebnisse für Gäste. Dabei gewinnen die Gäste durch einen besseren Urlaub, Gastgebende durch bis zu 100 % Kostenersparnis auf Markenprodukte und Markenpartner durch eine angenehme Möglichkeit ihre Produkte zu verkaufen und zu vermarkten.

Seit 2001 bringt der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen Urlauber und Gastgeber persönlich und direkt zusammen. Gastgeber können einfach, transparent und erfolgreich ihre Ferienunterkunft inserieren. Urlauber wählen aus über 100.000 Feriendomizilen in rund 70 Ländern ihre Traum-Ferienwohnung aus. Neben klassischen Ferienhäusern und -wohnungen stehen auch außergewöhnliche Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, umgebaute Windmühlen oder Schlösser auf dem Urlaubsprogramm. Jedes Jahr suchen über 46 Millionen Urlauber ihre perfekte Ferienunterkunft bei Traum-Ferienwohnungen. Auch deshalb vertrauen rund 30.000 Vermieter langfristig auf die Bremer Experten im Bereich Ferienhausurlaub. Seit Mai 2019 ist die Traum-Ferienwohnungen GmbH Teil von OYO Vacation Homes, einem der führenden Unternehmen im Bereich Ferienhausvermietung in Europa. Neben Traum-Ferienwohnungen befinden sich unter diesem Dach auch der niederländische Full-Service-Ferienhausanbieter Belvilla und das dänische Unternehmen DanCenter. Weitere Informationen unter www.traum-ferienwohnungen.de

Firmenkontakt

Traum-Ferienwohnungen GmbH

Sören Gattung

An der Reeperbahn 6

28217 Bremen

+49 421 146 29 748

presse@traum-ferienwohnungen.de

https://www.traum-ferienwohnungen.de/

Pressekontakt

Traum-Ferienwohnungen GmbH

Sören Gattung

An der Reeperbahn 6

28217 Bremen

+49 421 146 29 748

gattung@traum-ferienwohnungen.de

https://www.traum-ferienwohnungen.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.