Trauerkranz Frankfurt: Würdige Abschiedsgeste gestalten

Trauerkranz Frankfurt – Der passende Trauerkranz: Symbol der Erinnerung und des Abschieds

Ein Trauerkranz ist eine symbolträchtige und respektvolle Form, um den Verstorbenen zu ehren. Das Gesteck steht für den Kreislauf des Lebens, für den ewigen Zyklus aus Geburt und Tod. Bei der Wahl Ihres Trauerkranz Frankfurt gibt es einige Fragen zu beantworten, um das passende Arrangement zu finden. Wir beraten Sie dabei vollumfänglich und kümmern uns um die Gestaltung.

Die richtige Größe und Umfang des Kranzes

Wenn es um die Maße geht, sollte der Trauerkranz zu dem Verhältnis passen, welches zwischen der verstorbenen und der überreichenden Person bestand. Dabei heißt es jedoch nicht immer, dass ein größerer Kranz für eine tiefere Verbundenheit steht. Vielmehr verleihen große Kränze ein majestätisches Antlitz, das von einem starken Respekt zeugt. Kleine Gestecke hingegen können persönlicher, subtiler und intimer wirken.

Bei der Größenwahl kommt es besonders auf die Details an. Wir erklären Ihnen gern im Gespräch, welche Symbolkraft der jeweilige Kranz mit seiner Größe hat und geben Ihnen Hilfestellungen, eine passende Wahl zu treffen.

Welche Blumen eignen sich für einen Trauerkranz?

Die häufigste Wahl beim Trauerkranz Frankfurt sind Rosen. In roter Farbe vermitteln sie Liebe und Verbundenheit, sodass sie gerade für nahe Verwandte und Liebende genutzt werden. Rosafarbene Rosen stehen für Dankbarkeit und Wertschätzung. Sie sind eine bewährte Option, unabhängig von der Beziehung in der der Verstorbene zu Ihnen stand.

Auch weiße Lilien sind ein klassisches Symbol der Trauer. Sie stehen für Unschuld und Freiheit. Vergissmeinnicht bringen die Bewahrung der Erinnerung zum Ausdruck. Die zarten Blumen werden genutzt, um den Gedanken an den Verlust in den Vordergrund zu stellen.

Orchideen vermitteln Schönheit und das Gefühl der Unvergänglichkeit. Sie können eine tiefe und enge Verbundenheit zum Ausdruck bringen. Auch für Nelken können Sie sich entscheiden, wenn Sie Liebe und Verbundenheit in Ihrem Kranz festhalten wollen. Neben Rosen gehören Nelken mit zu den häufigsten Blumen, die von unseren Kunden ausgewählt werden.

Chrysanthemen werden in vielen Kulturen dem Tod sowie dem ewigen Leben zugeordnet. Sie versinnbildlichen die symbolische Kraft des Trauerkranz Frankfurt mit dem Bezug zum Kreislauf des Lebens. Gleichzeitig sind sie ein Zeichen des Respekts und der Erinnerung an den Verstorbenen.

Angemessene Dekoration und Schriftzüge

Mit einer Schleife oder einem Band personalisieren Sie den Kranz und verleihen ihm eine persönliche Note. So können ein kurzer, liebevoller Spruch oder eine Botschaft platziert werden. Üblich sind Formulierungen wie „In stiller Trauer“, „Ewige Erinnerung“ oder „Ruhe in Frieden“. Doch auch Ihre Beziehung zu dem Verstorbenen kann zum Ausdruck gebracht werden.

Manche unserer Kunden möchten Ihren Trauerkranz mit Kerzen dekorieren. Diese stehen für die Hoffnung. Sie erhellen symbolisch die Dunkelheit des Verlusts. Auch durch andere Elemente wie Engel, Herzen, Tauben oder religiöse Symbole können Sie eine zusätzliche spirituelle Note hinzufügen.

Die Wünsche der Familie berücksichtigen

Wenn die Familie bereits Vorstellungen hinsichtlich der auszuwählenden Farben und Pflanzenarten hat, dann erstellen wir Ihnen den passenden Kranz. Gleiches gilt für die Dekoration und die Schriftzüge. Was das Überreichen des Trauerkranzes angeht, so wird er traditionell während oder vor der Beisetzung niedergelegt. Manchmal kann die Überreichung aber auch im Zuge der Gedenkfeier oder einer Andacht erfolgen.

