Trauer um Dr. Ing. Udo Hamm

Gründer der PROFI AG am 23.05.2026 verstorben

+++ Entgegen einer früheren Meldung ist Dr. Ing. Udo Hamm am Samstag, den 23. Mai 2026 verstorben. Wir bitten dies aufgrund eines bedauerlichen Kommunikationsfehlers zu entschuldigen.

Darmstadt, 28. Mai 2026.

In tiefer Betroffenheit gibt die PROFI Engineering Systems AG den Tod ihres Gründers und langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Ing. Udo Hamm bekannt. Dr. Hamm ist am Samstag, 23. Mai 2026, im Alter von 73 Jahren verstorben. Sein Tod erfüllt uns mit tiefer Trauer.

Dr. Hamm gründete die PROFI AG im Jahr 1984 und schuf in Darmstadt ein Unternehmen, das sich von einer Ein-Mann-Firma zu einem der bedeutendsten mittelständischen IT-Dienstleister in Deutschland entwickelte. Mit seinem unerschütterlichen Unternehmergeist, seiner Vision und seiner Leidenschaft für technologiegetriebene Lösungen legte er den Grundstein für über vier Jahrzehnte nachhaltigen unternehmerischen Erfolg.

Als promovierter Ingenieur im Bereich „Numerische Feldberechnung“ verfolgte Dr. Hamm stets das Ziel, mehr als nur Technologie zu entwickeln – er wollte echte Problemlösungen für Kunden schaffen und die digitale Transformation praxisnah vorantreiben. Das Leitmotiv „Wir entwickeln mehr als IT“ hat das Selbstverständnis und die Kultur des Unternehmens bis heute geprägt.

Dr. Hamm war nicht nur ein herausragender Unternehmer, sondern auch ein visionärer Kopf mit einem ausgeprägten Sinn für Werte und Nachhaltigkeit. Er verstand es, unternehmerische Weitsicht mit menschlicher Nähe zu verbinden: Sein Fokus auf partnerschaftliche Zusammenarbeit, auf Vertrauen und respektvollen Umgang mit Kunden, Partnern und Mitarbeitenden machte die PROFI AG zu einem besonderen Arbeitgeber und verlässlichen Partner.

„Wir verlieren mit Dr. Udo Hamm nicht nur unseren Gründer und eine Leitfigur, sondern einen Menschen, der mit seiner Ideen- und Tatkraft eine ganze Branche inspiriert hat“, so Lutz Hohmann, Vorstandsvorsitzender der PROFI AG. „Sein Vermächtnis wird in unserer Arbeit weiterleben – in unseren Lösungen, in unserer Haltung und in unserem täglichen Streben nach Exzellenz.“

Dr. Hamm übergab im Jahr 2015 die operative Leitung des Unternehmens an die nächste Generation der Führung und widmete sich fortan seiner Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender sowie als Gründer der Familienstiftung, um die langfristige Stabilität des Unternehmens sicherzustellen und in der jetzigen Form weiterhin erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Die PROFI AG ist ein mittelständischer IT-Dienstleister mit Unternehmenssitz in Darmstadt. Das Unternehmen begleitet seine Kunden – aus allen Branchen und dem Public-Bereich – in Belangen der digitalen Transformation mit einem spezialisierten Portfolio von IT-Lösungen, Dienstleistungs- und Beratungsangeboten rund um die Themen Server- und Speichersysteme, Hybrid Cloud, KI, Business Continuity, Cyber Resilience, IT-Automation, Digital Workplace, Software-Entwicklung und Managed Services. Der Anspruch ist höchste Kompetenz, Zuverlässigkeit und Qualität, mit messbarem Erfolg und direktem Beitrag zur Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden. PROFI beschäftigt über 300 Mitarbeitende an bundesweit 12 Standorten. Seit vielen Jahren gehört das Unternehmen zu Deutschlands erfolgreichsten IT-Lösungsanbietern und pflegt langjährige Partnerschaften mit allen führenden IT-Herstellern.

Kontakt

PROFI Engineering Systems AG

Sebastian Winter

Otto-Röhm-Straße 18

64293 Darmstadt

+49 6151 8290-7662



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