Trauer, Pflege, Krise – So unterstützen Sie Mitarbeiter in Ausnahmesituationen

Ein Leitfaden für Führungskräfte, Personalverantwortliche und Betriebsräte

Trauer, Pflege, Krise – Themen, die zum Unternehmensalltag gehören, auch wenn wir sie am liebsten ausklammern. Thomas Achenbach hilft, persönlichen Problem-situationen am Arbeitsplatz angemessen zu begegnen.

Ein nächster Angehöriger eines Mitarbeiters stirbt, eine Kollegin erliegt ihrer Krankheit, die Mutter eines Abteilungsleiters wird pflegebedürftig. Die Themen Trauer und Krise sind alltäglich und betreffen uns – irgendwann – alle. Einen selbstverständlichen Platz in Unternehmen haben sie jedoch selten. Vorgesetzte sind unsicher, was sie im Trauerfall sagen können, Strategien für Mitarbeiter, die in eine Pflegesituation geraten, gehören kaum zum Standard. Trauerexperte Thomas Achenbach leistet mit seinem neuen Buch wichtige Soforthilfe für den Ernstfall.

Der Autor zeigt anhand zahlreicher Beispiele, wie Unternehmen den Umgang mit menschlichen Krisen zu einem Teil ihrer Unternehmenskultur machen, und wie Trauer und Pflege ins Betriebliche Gesundheitsmanagement integriert werden können. Im ersten Teil des Buches widmet er sich den Folgen, die menschliche Krisen der Angestellten für sie selbst und für ihre Arbeit haben können. Im zweiten Teil porträtiert er Unternehmen, die bereits vorbildlich mit Trauer und Krisen umgehen. Im Anschluss beleuchtet er umfassend die rechtlichen Grundlagen des Themas. Der vierte Teil enthält ein Notfallset aus zahlreichen Checklisten und Vorlagen zum Download sowie eine Liste der Dos and Don’ts, die vor schlimmen Fauxpas bewahrt.

Es ist Zeit, die Krise stärker in den Fokus zu rücken – davon ist der Trauerbegleiter überzeugt. Denn mit der zunehmenden Bedeutung von Unternehmenssinn und der Hinwendung zu den einzelnen Mitarbeitern, wird dieses Thema künftig einen viel größeren Stellenwert haben als bislang. Und es profitieren nicht nur die Betroffenen, sondern die ganze Unternehmenskultur. Mit seinem Wissen über die Bedürfnisse des betreffenden Kollegen sowie über die Pflichten und Unterstützungsmöglichkeiten des Unternehmens ausgestattet, können Führungskräfte, Personalverantwortliche und Betriebsräte entscheidend dazu beitragen, dass Angestellte die Lebenskrise gut überstehen. Das macht dieses Buch zu einem wichtigen und wertvollen Begleiter im Unternehmensalltag.

Thomas Achenbach ist Redakteur, Blogger und zertifizierter Trauerbegleiter nach den Standards des Bundesverbands Trauerbegleitung, in dem er auch Mitglied ist. Als Trauerbegleiter ist er spezialisiert auf die Themen Männertrauer und Trauer im Arbeitsleben. www.thomasachenbach.de

Thomas Achenbach

Mitarbeiter in Ausnahmesituationen – Trauer, Pflege, Krise

2020, Klappenbroschur, 208 Seiten

EUR 28/EUA 28,80/sFr 31,55

ISBN 978-3-593-51193-1

Erscheinungstermin: 11.03.2020

