Trapezbleche und Dachbleche

ZIMMERMANN Dach- Und Wandsysteme GmbH & Co. KG: Seit 2006 eine feste Größe in der Baubranche

Das Unternehmen ZIMMERMANN Trapezblechhandel wurde im Juli 2006 von Geschäftsführer Hans Zimmermann und seiner Frau gegründet. Was als kleiner Handel begann, hat sich schnell zu einem der führenden Anbieter in der Branche entwickelt. Ursprünglich spezialisiert auf den Handel mit Trapezblechen zur Vermeidung teurer Fehlplanungen und Falschlieferungen, bietet das Unternehmen heute eine breite Palette an Dach,- und Wandpanelen in vielen Farben und Ausführungen an.

Die Produkte finden nicht nur Verwendung in Lager- und Produktionshallen, sondern werden auch für den Bau von Wohnhäusern, Garagen, Carport usw. genutzt. Besonders hervorzuheben sind die Dämmwerte der Wandpaneele, die oft sogar besser sind als bei traditionellen Steinmauern. Eine weitere Innovation sind die Trapezbleche mit Ziegeloptik, die eine preiswerte und leichte Alternative für Dächer darstellen und sich hervorragend für die Sanierung älterer Bestandsimmobilien eignen.

Das Unternehmen legt großen Wert auf den Einsatz neuester Technologien, höchste Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit seiner Produkte. Durch eine konsequente Markenpolitik und die sorgfältige Auswahl der Lieferanten gelingt es ZIMMERMANN, ein optimales Preis-Leistungsverhältnis zu bieten.

ZIMMERMANN ist eine feste Größe in der Branche. Geschäftsführer Hans Zimmermann und seine Frau Brigitte blicken auf über 20 Jahre Berufserfahrung zurück und haben die Höhen und Tiefen des Marktes miterlebt. Trotz des Verkaufs des eigenen Lagers, das sich wirtschaftlich nicht mehr rechnete, kann das Unternehmen heute innerhalb einer Woche liefern. Zudem wurde ein eigener Onlineshop eingerichtet, über den Bestellungen bequem abgewickelt werden können.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite: www.zimmermann-trapezblech.de

