Transport Logistic in München: Auf zum Innovation Tower!

Evy Solutions zeigt gemeinsam mit fünf anderen Start-ups ein cleveres 360-Grad-Lösungsportfolio für Logistikunternehmen

München, 29. April 2023 – Vom 9. bis 12. Mai öffnet die Transport Logistic in München wieder ihre Pforten. Vier Tage lang trifft sich die internationale Logistikbranche dann auf der weltweiten Leitmesse für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management. Am Stand 423/524 in Halle A3 erwartet Interessenten der imposante Innovation Tower: Der Gemeinschaftsstand von Evy Solutions, Pamyra, JITpay, Sirum, gryn und MotionMiners informiert darüber, wie Unternehmen ihren Logistikbereich von A-Z smart und digital aufbauen können.

Die verschiedenen Lösungen, die die sechs Unternehmen am Innovation Tower präsentieren, decken sämtliche Logistikbereiche ab – von einer digitalen Plattform für die Beauftragung von Transportservices über KI-basiertes Dokumentenmanagement, ein digitales TMS- und ERP-System, Abrechnungs- und Finanzdienstleistungen bis hin zu Lösungen für die Prozessoptimierung sowie die Analyse und Reduzierung von CO-Emissionen entlang der Lieferkette. Die teilnehmenden Anbieter und Lösungen im Einzelnen sind:

Evy Solutions: KI-basierte Dokumentenanalyse

Mithilfe der KI-basierten Software Evy Xpact lassen sich bis zu 80 Prozent Kosten und Zeit bei der Dokumenten-Analyse und -Verarbeitung einsparen. Die Lösung ermöglicht u.a. eine automatisierte Postfachverwaltung, indem sie z.B. Bestellungen, Transportaufträge, Verträge, Reklamationen, etc. identifiziert und klassifiziert. Das Besondere der Lösung ist ihr textbasierter Ansatz, dank dem sich auch aus unstrukturierten Daten relevante Informationen – unabhängig vom Textaufbau – herauslesen lassen.

Pamyra: Digitaler Marktplatz für den Speditionsversand

Pamyra bietet eine offene Online-Plattform, auf der private und gewerbliche Verlader von Stuckgut, Teil- und Komplettladungen geeignete, zuverlässige Transportunternehmen vergleichen und beauftragen können. Transportunternehmen wiederum können auf Pamyra ihre Preise und Leistungen abbilden und erhalten so automatisiert Aufträge. Pamyra arbeitet aktuell bereits europaweit mit über 600 Speditionen zusammen.

Sirum: Das webbasierte Transport Management ERP

Mit Sirum TME präsentiert das gleichnamige Unternehmen eine webbasierte All-in-One-Lösung für die Transportbranche, die TMS (Transport-Management-System), WMS (Warehouse-Mangement-System) und ERP (Enterprise Resource Planning) vereint. Damit bietet die Lösung einen cleveren Weg, Auftragserfassung, Disposition und Abrechnung in nur einem System abzubilden. Zudem lässt sich das System durch eine Fahrer App und weitere Module wie z.B. die Fahrer- und Fahrzeugverwaltung und ein CRM (Customer Relationship Management) erweitern.

JITpay Group: Digitale Abrechnung & Factoring in der Logistik

JITpay ist ein auf die Logistikbranche spezialisierter Abrechnungs- und Zahlungsdienstleister mit eigener Factoring-Erlaubnis (BaFin / KWG) und dem Fokus auf klein- und mittelständische Transportunternehmen. Neben einer schnellen, flexiblen Auszahlung von Vergütungen innerhalb von 24-48h, unterstützt JITpay Kunden im gesamten Rechnungsmanagement inkl. Mahnungen und Inkasso sowie dem Flottenmanagement mit integrierter Tankkarte, ganz nach dem Motto: Aus der Branche, für die Branche.

MotionMiners: Effizienzanalysen manueller Arbeitsprozesse

MotionMiners hat eine Lösung für automatisierte, DSGVO-konforme Messungen und Analysen manueller Prozesse entwickelt, die Unternehmen dabei unterstützt, deren Effizienz und Ergonomie zu optimieren. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig und reichen vom Einsatz im Warenein- und -ausgang, über die Einlagerung, Kommissionierung und Verpackung bin hin zu internen Transportprozessen u.v.m.

Gryn: Berechnung und Reduzierung von CO2-Emissionen

gryn ist Online-Plattform, mit der sich CO2-Emissionen von Transporten und anderen Prozessen entlang der Lieferkette verifiziert berechnen und bewerten lassen. Der jeweilige Carbon-Footprint und die Klimaauswirkungen werden dabei in Echtzeit auf einem Dashboard angezeigt. Die Lösung bietet Logistikern damit einen Überblick über ihre Emissionen sowie Erkenntnisse zu möglichen CO2-Einsparpotenzialen und -maßnahmen.

Große Standparty am Innovation Tower: 9. Mai 2023 ab 17:00

Am 9. Mai steigt ab 17:00 die große Innovation-Tower-Standparty am Stand 423/524 in Halle A3. In lockerer Atmosphäre lässt es sich dann entspannt netzwerken und feiern – Live-Musik, Getränken und Snacks natürlich inklusive. Weitere Informationen zur Standparty und den Link zur Anmeldung gibt es hier.

