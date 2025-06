Transparenz für KI- und IT-Budgets mit IBM Apptio

IBM Apptio ermöglicht Unternehmen eine bessere Transparenz ihrer Investitionen in KI und Hybride IT

IBM Apptio Hybrid IT Total Cost of Ownership (TCO) Impact ist jetzt verfügbar und bietet Finanzteams Einblicke in die finanziellen Auswirkungen von Anwendungsmigrationen

IBM Apptio AI TCO & Usage sorgt für Transparenz bei KI-Kosten, Verbrauch, Mehrwert und Return of Investment (ROI)

Bellevue, Washington – Freitag, 6. Juni – Apptio, eine Marke der IBM (NYSE: IBM), hat die beiden neuen Tools AI TCO & Usage und Hybrid IT TCO Impact eingeführt. Diese Werkzeuge helfen Unternehmen dabei, ihre Hybride-IT- und Multi-Cloud-Strategien zu steuern, um den ROI aus KI- und Hybrid-IT-Investitionen zu steigern.

Mit AI TCO & Usage können Teams die Ausgaben und Leistung von KI-Projekten überwachen, um messbar geschäftlichen Mehrwert zu generieren. Hybrid IT TCO Impact ermöglicht es Finanzteams, die finanziellen Auswirkungen der Migration von Anwendungen in hybriden Umgebungen zu erkennen. Diese Angebote ergänzen das Apptio SaaS-Lösungsportfolio für Technology Business Management (TBM), welches IT-Finanzmanagement (ITFM), FinOps und Strategisches Portfoliomanagement (SPM) umfasst. Diese sind darauf ausgelegt, die IT-Strategie mit dem Geschäftswert und den Ergebnissen eines Unternehmens in Einklang zu bringen.

Obwohl Investitionen in KI zu einer strategischen Priorität geworden sind, geben nur 25 % der befragten CEOs in einer IBM CEO-Studie an, dass ihre KI-Initiativen in den letzten Jahren den erwarteten ROI erreicht haben. Um die Wirkung von KI zu maximieren, benötigen Unternehmen eine klare Übersicht über Kosten und Nutzung, sowie den beabsichtigten Wert und ROI. AI TCO & Usage erfüllt dieses Bedürfnis, indem es laufende Kosten, Verbrauch und datengestützte Geschäftsentscheidungen transparent macht, sodass Nutzer KI-Initiativen verfolgen und optimieren können.

Gleichzeitig setzen 73 % der in der IBM CEO-Studie befragten Unternehmen auf Hybrid Clouds zur Unterstützung von KI-Implementierungen, was einen klaren ROI unerlässlich macht. FinOps-Teams arbeiten zunehmend mit den Verantwortlichen für IT-Finanzmanagement und Technology Business Management zusammen, um Investitionen zu überwachen und Risiken übermäßiger Kosten und falsch genutzter Ressourcen in ihren hybriden IT-Umgebungen zu minimieren.

Um potenzielle blinde Flecken bei der Kostentransparenz zu beseitigen, bietet IBM Apptio Hybrid IT TCO Impact eine umfassende Kostentransparenz und ermöglicht Unternehmen, die TCO von Anwendungen und die Stückkosten von Umgebungen zu verfolgen. So können Strategien zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung bei sich ständig ändernden Migrationsanforderungen angepasst werden.

„Diese Lösungen wurden entwickelt, um kritische Lücken im Enterprise-TBM zu schließen und Unternehmen eine größere Agilität zu ermöglichen, damit sie mit den sich ständig verändernden Cloud- und KI-Landschaften Schritt halten können“, sagt Eugene Khvostov, Chief Product Officer bei Apptio. „AI TCO & Usage zielt darauf ab, das KI-ROI-Dilemma zu lösen und Hybrid IT TCO Impact haben wir entwickelt, um Technologieentscheider in ihrer gesamten Hybrid-Cloud-Strategie zu unterstützen. Beide Lösungen sind speziell auf die dringendsten Bedürfnisse der Branche ausgerichtet, einschließlich IT-Kostentransparenz und Wertnachweis.“

AI TCO & Usage befähigt Unternehmen ihre Gesamtkosten und geschäftliche Auswirkungen von KI-Projekten zu verfolgen, indem es ihnen hilft, Ausgaben zu optimieren, Ergebnisse zu ermitteln und zu skalieren. Durch verbesserte Transparenz können Benutzer fundiertere Investitionsentscheidungen treffen, die Akzeptanz von Lösungen erhöhen und die Effektivität von KI im Unternehmen maximieren. Darüber hinaus können Nutzer:

– Den Lebenszyklus ihrer KI-Investitionen überwachen und laufende Kosten und Nutzung für alle KI-Modelle und -Lösungen offenlegen.

– Unkontrollierte Auswüchse von KI-Anwendungen (AI Sprawl) proaktiv verhindern, indem KI-TCO-Trends und Anomalien kontinuierlich überwacht werden, Einblicke in Kostenfaktoren wie Cloud, Vendoren und Personalkosten erhalten und die KI-Nutzung und Benutzerakzeptanz in allen Geschäftsbereichen aufgezeigt werden.

– Fundiertere Entscheidungen über die Skalierung von KI treffen, indem Sie die ökonomischen Aspekte einer Maßnahme aufzeigen, bewerten und verantwortungsvolle KI-Nutzung im gesamten Unternehmen ermöglichen.

Hybrid IT TCO Impact ist eine verfügbare Lösung für IBM Apptio Costing, die Unternehmen hilft, die finanziellen Folgen von Anwendungsmigrationen innerhalb ihrer sich verändernden hybriden IT-Landschaft aufzuzeigen – mit Merkmalen, die Folgendes umfassen:

– Finanzielle Transparenz: Bietet eine spezialisierte finanzielle Sicht auf Anwendungsmigrationen und verfolgt Kostenverschiebungen sowie ROI in der gesamten hybriden IT-Landschaft. Diese Daten ermöglichen es Unternehmen, Kosten über Cloud- und On-Premise-Infrastruktur hinweg auszugleichen.

– Einheitliche Verwaltung: Vereint die Auswirkungen von On-Premise, Private-Cloud und Public-Cloud in einer einzigen Ansicht und liefert einen Überblick über die hybride IT-Landschaft.

– End-to-End-Einblicke: Ermöglicht die aktive Nachverfolgung des Migrationsfortschritts und unterstützt die Ausrichtung an umfassenderen Cloud- und Finanzzielen.

„Die zunehmende Komplexität von Cloud-Implementierungen und die steigenden Investitionen in KI machen die IT-Kostenoptimierung zu einem zunehmend schwerer fassbaren Ziel“, sagt Jevin Jensen, IDC Research Vice President, Intelligent Cloud and FinOps. „TCO-Funktionen sind sowohl für öffentliche als auch für hybride Clouds erforderlich, um die ständigen Veränderungen im Blick zu behalten und proaktiver zu planen.“

Hybrid IT TCO Impact und AI TCO & Usage sind ab sofort verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Apptio Innovation Hub hier.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Apptio-Team / Saskia Blüm

Mehr Informationen finden Sie unter:

https://www.ibm.com/docs/en/apptio-commercial/costing-standard/saas?topic=ai-tco-usage-solution

https://www.apptio.com/blog/introducing-hybrid-it-tco-impact-ibm-apptios-newest-solution-to-manage-your-evolving-hybrid-environment/#:~:text=Hybrid%20IT%20TCO%20Impact%20allows

Apptio ist ein führender Anbieter von Software für das Management von Technologieausgaben und Geschäftswerten. Die KI-gestützten Dateneinblicke von Apptio ermöglichen es Führungskräften, intelligentere finanzielle und betriebliche Entscheidungen in den Bereichen Informationstechnologie (IT), Multi-Cloud FinOps und digitale Produktentwicklung zu treffen. Apptio hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit jeder Technologieinvestition und jedem Team einen Geschäftswert zu schaffen. Die SaaS-Anwendungen von Apptio, die auf der Cloud-Plattform von Apptio basieren, helfen dabei, Technologieausgaben in klare Geschäftsergebnisse und finanziellen ROI umzusetzen. Als Pionier und Branchenführer in den Bereichen Technology Business Management (TBM), FinOps und Agile Portfolio Management arbeitet Apptio mit Tausenden von Kunden, Partnern und Community-Mitgliedern weltweit zusammen.

Firmenkontakt

Apptio

Saskia Blüm

8th Street Suite 600

98004 Bellevue, WA

+1 (866) 470-0320



https://www.apptio.com/

Pressekontakt

Weber Shandwick

Saskia Blüm

Karlstrasse 68

80335 Muenchen

+4922194991836



https://webershandwick.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.