Transparente Einblicke in die Blechfertigung – von überall

Neue Web-Version von Lantek MES Manager

Vitoria-Gasteiz/Darmstadt, 12. Mai 2026 – Bei längeren Wartezeiten von unterwegs die Produktion planen oder auch schnell mal den Stand der Fertigung ansehen – alles möglich mit der Software-Version V45 von Lantek MES für die Fertigungssteuerung in der Blechbearbeitung.

Die hersteller-unabhängige Software-Suite von Lantek begleitet Blechfertiger in der Digitalisierung. Zugleich gibt sie ihnen viel Spielraum bei der Entwicklung ihrer Maschinenparks, ermöglicht ihnen eine optimierte Fertigung und deren Überwachung in Echtzeit, inklusive einer schnellen Reaktion auf Störfälle oder veränderte Produktionsbedingungen.

Ein neues Feature des Software-Moduls Lantek MES gibt Anwendern jetzt noch mehr Freiheiten: Die Software zur Fertigungssteuerung kann jetzt auch über eine webbasierte Benutzeroberfläche bedient werden. Dafür können sich befugte Anwender mit jedem internetfähigen Gerät über den Browser einwählen und dann mit Lantek MES arbeiten.

„Die Desktop-Lösung gibt es auch weiterhin – Unternehmen können auch beide Versionen nutzen“, erklärt Christoph Lenhard, Leiter des Lantek-Büros für die DACH-Region. „Während die Desktop-Version auf jedem Gerät installiert wird, auf dem damit gearbeitet werden soll, wird die Web-Version einmal auf dem Server des Unternehmens installiert. Über den Internet-Browser hat dann jeder von überall aus Zugriff, der dazu befugt ist.“

Web-Version erleichtert Zugriff auf Produktionsdaten

Die Web-Fassung von Lantek MES Manager vereinfacht Installation und Pflege sowie das Einspielen von Software-Updates: Alle Arbeiten sind nur einmal auf dem Server erforderlich und nicht mehr auf jedem einzelnen Gerät.

Der Remote-Zugriff auf Lantek MES mit der Version V45 bedeutet für Anwender nicht nur eine größere Transparenz und schnellere Reaktionsmöglichkeiten hinsichtlich Lieferterminen, Ressourcenzuweisung und Engpässen in der Fertigung. Sie können damit auch weitere neue Features des Software-Updates nutzen. Dazu gehören erweiterte Funktionen für das Zwischenlager-Management und eine ausgebaute Maschinenanbindung zur Integration heterogener Maschinenparks. So zeigt beispielsweise ein Gantt-Diagramm den Zeitplan der Aufträge nach Arbeitsplatz oder nach Auftrag an. Engpässe und Verzögerungen werden hervorgehoben, sodass Produktionsleiter schnell reagieren können, indem sie Aufträge verschieben oder Schichten anpassen.

„Mit den Updates von Lantek MES können Blechfertiger jederzeit sehen, wo was ist und geschieht, schneller reagieren, ihre Arbeit besser planen – und das auch noch von überall aus tun“, sagt Christoph Lenhard. „Damit hat Lantek ein weiteres Tool entwickelt, das sie agiler macht, ihre Automatisierung fördert und letztendlich ihr Wachstum beschleunigen kann.“

Über Lantek

Lantek ist die führende Smart-Factory-Plattform für die Blech- und Metallfertigung. Das Portfolio umfasst Lösungen für CAD/CAM, MES, ERP und Kalkulation, Analyse und Systemintegration. Es verbindet Maschinen, Prozesse und Unternehmensmanagement in einer einzigen technologischen Umgebung.

Mit mehr als 38.000 Kunden weltweit gehört die installierte Basis von Lantek zu den größten der Branche und verbindet mehr als 4.500 Maschinenmodelle. Lantek Expert ist mit allen Herstellern und Schneidtechnologien kompatibel und die international am häufigsten eingesetzte CAD/CAM-Software für das Schneiden und Stanzen von Blechen.

Lantek wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz im Baskenland. Das multinationale Unternehmen ist auf Software für die Metallindustrie spezialisiert. Es unterhält 23 eigene Niederlassungen in 17 Ländern und ein internationales Vertriebsnetz, das lokalen Support in den wichtigsten Industriemärkten gewährleistet.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.lantek.com

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