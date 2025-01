Transitgäste in China erhalten bei China Southern Airlines ab sofort kostenlose Hotelübernachtungen

An neun chinesischen Flughäfen – Ab sechs Stunden Transitzeit

China Southern Airlines bietet ihren Passagieren, die in China umsteigen und dabei von langen Transitzeiten an den Flughäfen betroffen sind, einen neuen Service: Sie können ab sofort an neun Airport kostenfreie Hotelübernachtungen inklusive Frühstück und dem Transfer zum Hotel in Anspruch nehmen.

Das neue Angebot gilt für internationale und innerchinesische Flüge von China Southern Airlines an den beiden großen Drehkreuzen der Fluggesellschaft in Guangzhou Baiyun und Beijing Daxing sowie an den Flughäfen von Ürümqi, Shenyang, Shenzhen, Dalian, Wuhan, Changsha und Zhengzhou. Berechtigt sind Passagiere mit einer Transitzeit von mindestens sechs Stunden sowie bestätigtem Sitzplatz. Die Hotelklasse und der Zimmertyp sind abhängig vom Status des Passagiers beim Vielfliegerprogramm Sky Pearl Club sowie von der Buchungsklasse des Fluges.

Um diesen Service zu buchen, begeben sich die betreffenden Passagiere einfach zu den Transit-Serviceschaltern des jeweiligen Flughafens, wo Mitarbeiter von China Southern Airlines für sie das Hotel und den Transfer dorthin organisieren.

„Flugplanbedingt kann es immer einmal passieren, dass sich längere Transitzeiten an einzelnen Airports ergeben“, so Jiamin Li, Sales Manager von China Southern Airlines in Frankfurt am Main. „Um unseren Fluggästen auch in diesem Abschnitt ihrer Reise ein möglichst angenehmes und komfortables Erlebnis zu ermöglichen, haben wir diese neue Initiative gestartet.“

Alle wichtigen Informationen zu dem Angebot der kostenfreien Hotelübernachtungen von China Southern Airlines (vorläufig bis 30. Juni 2025 verfügbar) stehen online zur Verfügung unter www.csair.com/mcms/mcmsNewSite/en/my/#/tourguide/transit_flow/free

Weitere Informationen zu China Southern Airlines gibt es unter http://global.csair.com

China Southern Airlines ist die größte Fluggesellschaft Chinas und Asiens. Die Airline verfügt über die größte Flotte, das am weitesten ausgebaute Streckennetz sowie die größte Passagierkapazität aller chinesischen Airlines. China Southern Airlines gilt als größte 4-Sterne-Fluggesellschaft der Welt und wird seit Jahren immer wieder von Skytrax ausgezeichnet.

Firmenkontakt

China Southern Airlines

Jiamin Li

Frankfurt Flughafen, Cargo City Süd, Geb. 533

60549 Frankfurt

+49 69 695970340



http://global.csair.com

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Ralph Steffen

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

+49 6257 68781



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.