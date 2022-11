Trakheesi System in Dubai

Alles über das Trakheesi-System

Dubai ist eine der lukrativsten Städte der Welt und hat einen guten Ruf. Glauben Sie, das liegt an der hervorragenden Architektur der Stadt? Nun, das ist nicht mehr der Fall, um neue Blicke auf sich zu ziehen. Gegenwärtig ist die Stadt das Hauptziel für alle, die erschwinglichen Wohnraum und rentable Investitionsmöglichkeiten suchen.

Wenn Sie in die Welt der Immobilien einsteigen, werden Sie auf Trakheesi Dubai stoßen. Auch wenn es einzigartig klingt, ist es von entscheidender Bedeutung, es zu kennen.

Was ist Trakheesi Dubai?

Trakheesi Dubai ist ein Online-Portal, das vom Dubai Land Department (DLD) betrieben wird. Der Hauptzweck des Portals besteht darin, den Immobilienmarkt im Emirat zu rationalisieren. Mit anderen Worten: Das DLD hat Trakheesi gegründet, um Makler und Immobilienfirmen mit angemessenen Dienstleistungen zu beschenken, einschließlich E-Cards und Lizenzen.

Eines der besten Dinge an diesem System ist die Datensicherheit im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung Dubais. Es synchronisiert auch Lizenzierungsinformationen von den jeweiligen Firmen und Ämtern bezüglich aller Änderungen in den Verfahren. Änderungen können mit Handelsnamen, Lizenzverlängerungen und anderen verbunden sein. Immobilienwerber müssen dieses System anpassen, um Fehlinterpretationen und Betrug zu vermeiden.

Was ist eine Trakheesi-Genehmigung, und warum brauchen wir eine?

Eine Trakheesi-Genehmigung ist ein Dokument, das für die Veröffentlichung einer Immobilienanzeige in Dubai benötigt wird. Sie ist auch erforderlich, um Immobilien auf Immobilienportalen zu veröffentlichen. Sie müssen eine Genehmigung vorlegen, egal ob es sich um eine Werbetafel, Außenwerbung oder SMS handelt.

Der Hauptzweck von Trakheesi Dubai besteht darin, die Rechtmäßigkeit von Immobilienangeboten sicherzustellen. So können Sie überprüfen, ob die Vermarktung einer bestimmten Immobilie in Dubai legal und mit den entsprechenden Genehmigungen erfolgt ist. Sie benötigen eine Trakheesi-Genehmigung, um eine Immobilie über die folgenden Kanäle zu bewerben.

– Immobilien-Marketing-Stand

– Zeitungsanzeige

– Print-Anzeigen

– SMS-Anzeigen

– Marketing-Kampagnen

– Immobilien Projektstart

– Immobilien-Seminare

– Plakate

– Digitale Vermarktung

Die Jahresgebühr für jede Genehmigung beträgt etwa 1020 AED.

Wie läuft das Verfahren zur Beantragung einer Trakheesi-Genehmigung ab?

Wussten Sie, dass Immobilienmakler über Trakheesi Dubai verschiedene Arten von Werbegenehmigungen beantragen können? Dazu gehören Lizenzen und E-Cards je nach den Bedürfnissen und Wünschen des Kunden.

Die Dokumente, die für Genehmigungen für Immobilienanzeigen benötigt werden, sind RERA, Formular A, Eigentumsurkunde und eine arabische Kopie des Formulars. Dies hängt jedoch auch von den Anforderungen des Dienstes ab. Ein Makler kann auch eine Liste der Unterlagen finden, wenn er eine Genehmigung online beantragt.

Welche Unterlagen für die Genehmigung erforderlich sind, hängt auch von der Art der Genehmigung ab, die ein Immobilienmakler benötigt. Einige der wenigen Schritte zur Erlangung von Genehmigungen für die Vermarktung von Immobilien sind die folgenden:

Schritt 1- Sie müssen sich bei Ihrem Trakheesi Dubai-Konto anmelden.

Schritt 2- Klicken Sie im ersten Menü auf „Trakheesi“. Es wird den Benutzer direkt zum Trakheesi Dubai Dashboard führen.

Schritt 3- Es gibt vier Menüs auf dem Trakheesi Dubai Dashboard. Hier ist, was jeder von ihnen bekommt für Sie.

– Lizenz: Zeigt die DLD-Lizenz des Immobilienbüros an.

– Erlaubnis: Zeigt die Option für eine Trakheesi-Genehmigung an.

– Warnung: Zeigt eine Warnung bezüglich der Probleme an.

– Bußgelder & Bewertung: Hier werden die Bußgelder für Immobilienagenturen übersichtlich dargestellt.

Schritt 4: Die Genehmigungsseite enthält eine Tabelle mit allen bereits genehmigten Trakheesi-Genehmigungen. Klicken Sie auf „Eigenschaft hinzufügen“, und ein Kasten erscheint. Es werden fünf Immobilien, Projekte, Grundstücke, Türme und Wohneinheiten angezeigt.

Wählen Sie das richtige Grundstück und geben Sie die erforderlichen Daten ein. Es geht um die Fläche, den Namen des Gebäudes, die Grundstücksnummer, die Nummer der Einheit und die Nummer der Gemeinde. Nach dem Hinzufügen des Gebäudenamens erscheint eine Dropdown-Checkliste mit einer Liste von Immobilien mit ähnlichen Daten. Wählen Sie eines aus und klicken Sie dann auf „Suchen“.

Schritt 5: Wenn Sie mit der Online-Recherche fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“ am unteren Rand der Registerkarte. Trakheesi Dubai bietet in der Regel eine Option der „Auto-Genehmigung“, was bedeutet, dass der Name der Immobilie sofort oben auf der Seite der Genehmigung auftaucht.

Die Trakheesi-Nummer finden Sie unter der Liste „Genehmigung“ der Immobilie, an der Sie gerade arbeiten. Sie erhalten die Genehmigungsnummer innerhalb von zwei Tagen, wenn die Angaben vollständig sind.

Schritt 6- Dies ist der letzte Schritt des Prozesses. Gehen Sie zum Entwurf Ihres Immobilieneintrags auf Portfolio und fügen Sie die Trakheesi-Nummer hinzu.

Wie können wir eine Trakheesi-Lizenz für Immobilienmakler beantragen?

Jedes Immobilienunternehmen in Dubai muss sich registrieren lassen und eine Lizenz erhalten. Wenn Sie also ein Beratungsunternehmen oder eine Agentur gründen wollen, sollten Sie sich vorher eine Lizenz besorgen. Das System vergibt und erneuert verschiedene Genehmigungen für Immobilienunternehmen, darunter Developer, Deed Free Zone und so weiter.

Einige der Unternehmen, denen Trakheesi Dubai Lizenzen anbietet, sind:

– Hypothekenmakler

– Berater

– Bauträger

– Immobilienhändler

– Makler für Vermietung und Verkauf

– Organisatoren von Ausstellungen

– Inspektion von Immobilien

– Immobilien-Management-Überwachung

– Immobilienbewertungsdienste

– Vermietung und Verwaltung von Eigenheimen

– Immobilien-Vertreter

Es wird Sie vielleicht freuen zu hören, dass das Online-System von Trakheesi mit Dubai Economic Development verbunden ist, um eine ununterbrochene Kommunikation zu gewährleisten. Das Ziel dieser Funktion ist es, die Lizenzdaten automatisch zu synchronisieren. Auf diese Weise kann der Nutzer die sich ständig ändernden Informationen problemlos abrufen.

Nachdem Sie nun wissen, welche Lizenzen wir für die Zusammenarbeit mit Trakheesi benötigen, gehen wir nun die Schritte durch, die Sie befolgen müssen, um eine Lizenz zu erhalten:

Schritt 1- Reichen Sie Ihren Antrag auf eine Lizenz beim DED oder einer Freizonenbehörde ein.

Schritt 2- Besuchen Sie nach Erhalt der Genehmigung die Website von Trakheesi Dubai.

Schritt 3: Wählen Sie die Option „Registrieren“.

Schritt 4: Legen Sie die erforderlichen Dokumente vor und füllen Sie die Formulare aus.

Schritt 5- Drucken Sie das Genehmigungsdokument aus.

Schritt 6- Sie müssen die Freizonenbehörden oder das DLD-Büro mit dem Genehmigungsformular aufsuchen, um das weitere Verfahren abzuschließen.

Schritt 7- In diesem letzten Schritt müssen Sie sich in das offizielle Trakheesi-Netzwerk einloggen und die Handelslizenznummer aktualisieren.

Denken Sie daran, dass die Gebühren von der Art der Lizenz abhängen, die Sie für Ihre Immobilienplattform benötigen. Mehr über die Dokumentation und die Gebührenstruktur erfahren Sie unter „Aktivitätsregeln“.

Was ist eine E-Card für Immobilienmakler und wie bekommt man sie?

Sobald Sie den Registrierungsprozess abgeschlossen und eine Lizenz erhalten haben, können Sie einige besondere Vorteile genießen. Wenn Sie die E-Card besitzen, können Sie verschiedene Transaktionen ganz bequem abwickeln. Außerdem müssen Sie das Dubai Land Department (DLD) nicht mehr aufsuchen, wenn Sie alles online abwickeln, was mit Bargeld zu tun hat.

Immobilienmakler können ihre Trakheesi Dubai E-Cards auch über das Online-Portal des DLD erhalten. Loggen Sie sich einfach in Ihr Konto auf der offiziellen Website ein, wählen Sie den gewünschten Dienst aus und geben Sie die entsprechenden Daten ein. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir eine Liste aller Dokumente zusammengestellt, die Sie für die Ausstellung einer Trakheesi E-card benötigen.

– Passfoto

– Kopie der Emirates ID und des gültigen Reisepasses

– Bescheinigung für Immobilienmakler (Real Estate Practitioner)

– Führungszeugnis der Polizei von Dubai

Vorteile der Nutzung des Trakheesi-Systems

Trakheesi Dubai bietet nicht nur nahtlose Dienstleistungen, sondern ist auch aufgrund seiner Verbindung mit der staatlichen Datenbank äußerst beeindruckend. Wenn Sie also Ihre Immobilienmaklerlizenz auf dem DLD-Portal aktualisieren, werden Sie auch in anderen Datenbanken angezeigt.

Darüber hinaus hat das System die Transaktionszeit von zwei Tagen auf nur 5 Minuten reduziert. Sie können Ihren Immobilienfortschritt und die Daten Ihrer Maklerkarte schnell online ermitteln. Das System arbeitet mit der Vision zusammen, alle manuellen Dienstleistungen in intelligente Technologie umzuwandeln.

Da Trakheesi Kleinanzeigen und Genehmigungen für Werbetafeln ausstellt, ist es für Betrüger schwer, ihre illegalen Missionen durchzuführen. All diese Faktoren haben der Immobilienbranche in Dubai erhebliche Glaubwürdigkeit verliehen.

Zweifellos war Dubai schon immer auf die Sicherheit und das Wohlergehen seiner Bürger bedacht. Da die Immobilienbranche in Dubai bereits boomt, ist die Stadt bestrebt, dieses Verhältnis zu wahren. In dieser Hinsicht ist die Erfindung von Trakheesi Dubai nur eine weitere Ergänzung zu diesem Wohlstand.

Immobilien-Welt.ae – das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

