Training mit Mehrwert

Blanke Systems Trainingspartner für Fliesen-Nationalmannschaft

Fünf Tage lang trainierte die Deutsche Fliesen-Nationalmannschaft unter idealen Bedingungen in der Iserlohner BLANKE MEHRWERTSTATT. Drei von sechs Teammitgliedern stellten sich der erweiterten Trainingsaufgabe, einer zu fliesenden Duschecke mit Fußbodenheizung und Duschrinne. Mit von der Partie waren der deutsche Hoffnungsträger auf den Weltmeistertitel Yannic Schlachter sowie seine beiden Teamkollegen Sandro Feustel und Malte Laurich. Es war zugleich das vorletzte Training vor dem wichtigsten Wettbewerb dieses Jahres, den WorldSkills in Bozen/Südtirol.

Bereits seit vielen Jahren unterstützt der Iserlohner Systemanbieter im Bereich Fliesenzubehör Blanke Systems das Team der Fliesen-Nationalmannschaft. Deshalb war die Freude über das fünftägige Training in der BLANKE MEHRWERTSTATT besonders groß. „Für uns passt das einfach zusammen: Die Nationalmannschaft steht für Fliesenhandwerk in Perfektion, und wir stehen für überzeugendes Handwerk“, so der geschäftsführende Gesellschafter Peter W. Blanke. „Gerade mit Blick auf den Nachwuchs haben wir das Training genutzt, um junge Menschen wieder mehr für den Beruf des Fliesenlegers zu begeistern.“

Die Vielfältigkeit des Berufes spiegelte sich auch im Training wider. Weniger Routine und mehr Praxisbezug, so lässt sich die vom Teammanager Andreas Beyer gestellte Aufgabe passend umschreiben. Um dem breiten Spektrum des Fliesenlegerhandwerks gerecht zu werden, mussten in einer zu fliesenden Duschecke sowohl eine Fußbodenheizung verlegt als auch eine Entwässerungsrinne eingebaut werden. Zudem hatten die Fliesenleger die beiden Wände mit Motiven zu gestalten: Auf dem Modul Eins fliesten sie die Zahl „22“, Modul Zwei zeigt eine Alpenlandschaft mit Almhütte und Seilbahn. Unschwer erkennbar waren die Motive mit Blick auf die Weltmeisterschaft in Südtirol ausgewählt worden. Um die komplexe Aufgabe zu bewältigen, hatte das Team 28 Stunden Zeit.

Die vielseitige Trainingsaufgabe, die insbesondere von Yannic Schlachter weltmeisterlich gelöst wurde, zeigt, dass der Fliesenleger nicht nur die Fliesen an die Wand bringt, macht Peter W. Blanke deutlich. „In der täglichen Praxis zeigt sich, dass der Fliesenleger vielmehr der Experte für den modernen Duschplatz und den gesamten Bodenaufbau ist. Darauf sollten wir viel stärker den Fokus setzen, um junge Menschen von den zahlreichen Facetten, die dieser Beruf bietet, zu überzeugen. Unserer Nationalmannschaft drücken wir bei der WM die Daumen. Denn wir konnten uns hier vor Ort davon überzeugen, dass Yannic Schlachter die besten Chancen auf den Titel hat.“

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

Bildquelle: Blanke