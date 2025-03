Trainieren mit Video-Coaching – Online Personal Trainer

Ein Personal Trainer ist für viele unerreichbar. Um dennoch für jeden eine individuell ausgerichtete Betreuung anbieten zu können, habe ich ein System „Trainieren mit Video-Coaching“ entwickelt. Das, was Du von mir, Deinem Online Personal Trainer erwarten kannst, besteht aus einem ausgereiften, ganzheitlichen System.

Mein Name ist Sven Bertram, bekannt als Svenimal. Meine Leidenschaft ist Sport und so erwarb ich zahlreiche Qualifikationen als Trainer. Ein sportliches Leben ist ein gesundes Leben. Sportliche Erfahrungen, auch Grenzerfahrungen, im Ausdauerbereich ließen in mir Wissen reifen, das auch Dir helfen kann, Dein Leben zum Gesünderen hin neu auszurichten.

Mein Konzept besteht aus drei sich ergänzenden Komponenten. Zum sportlichen Training treten eine ausgefeilte Ernährungsberatung und ein effizientes Mentalcoaching.

Nur eine vernünftige Ernährung führt zu einem gesunden Wohlfühl-Leben, das wohl jeder anstrebt. Hier geht es nicht um Diäten oder Einschränkungen aller Art, sondern um eine planvolle, bedarfsgerechte und den eigenen Gewohnheiten und Vorlieben entsprechende Nahrungsaufnahme.

Dazu erarbeite ich für jeden Klienten ein persönliches, individuelles Ernährungskonzept. Dies ist freilich nur dann möglich, wenn ich vom Klienten, von Dir, im persönlichen, vertraulichen Gespräch genaues über Deine Lebensumstände und Deine Gewohnheiten erfahre. Die Lieblingsgerichte und Lieblingsgetränke sollen nicht aus Deinem Leben verschwinden, sondern planvoll eingebaut werden in eine gesundheitsorientierte Ernährung.

Sinnvoll ist eine Ernährung dann, wenn sie den individuellen Notwendigkeiten angepasst ist. Regelmäßiges sportliches Training in einem festgelegten Umfang bedingt auch eine entsprechende Nahrungsaufnahme. Daher müssen sich der Trainingsplan und der Ernährungsplan ergänzen. Abweichungen davon können wir online problemlos bereden.

Bei vielen ist der Tagesablauf aus beruflichen oder familiären Gründen auf die Minute hin nicht planbar. Die Möglichkeit des Online-Kontakts ermöglicht konkrete Hinweise bei plötzlichen Änderungen des Trainingsplans und verhindert so das Scheitern des gesamten Programms.

Sportliches Training ist nicht an Sportstätten gebunden, sondern zahllose Übungen können überall, auch in der eigenen Wohnung, stattfinden. Mit mir, Deinem Online-Personal-Trainer, bist Du stets in Kontakt.

In ein Trainingsprogramm für ein besseres Leben einzusteigen, fordert von vielen einiges an Überwindung. Und genau das ist ein verlässliches Zeichen dafür, dass es an der Zeit ist, etwas für sich selbst zu tun.

Mein ganzheitliches Konzept zielt auf einen gesunden Geist in einem gesunden Körper.

Der körperliche Aspekt ist nur die eine Seite. Ein gesunder Körper ist leistungsfähig und erträgt auch außergewöhnliche Belastungen. Er ist nicht nur weniger krankheitsanfällig, sondern verhindert auch einige der häufigsten Erkrankungen. So werden allgemein Bluthochdruck und Typ 2 – Diabetes mit Bewegungsmangel, unausgewogener Ernährung und Übergewicht in Zusammenhang gebracht.

Wer all dem aus dem Weg gehen möchte, muss sein Leben ändern. Alle Änderungen beginnen im Kopf. Der Pfad zur Selbsterkenntnis ist nicht immer angenehm. Der erste Schritt beginnt damit, sich selbst mit all seinen Stärken, Schwächen und Widersprüchen zu akzeptieren.

Als Mentalcoach führe ich Dich zu Dir selbst. Ich helfe Dir, in Deinem Leben Dich an die erste Stelle zu setzen, Deine Interessen zu erkennen und sie gezielt zu verfolgen.

Du musst den Weg in ein gesundes Leben wollen! Der Wahlspruch meiner Praxis lautet „jetzt ein Macher werden“!

Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch mit Dir.

KONTAKT

Telefon +4915127011061

E-Mail: coaching@keilerschmiede.de

Mein Name ist Sven Bertram. Auch bekannt als Svenimal. Ich bin vielfach zertifizierter Trainer und leidenschaftlicher Sportler. Ich glaube, dass ein gesunder, starker Körper die Grundvoraussetzung für ein gesundes, starkes Leben ist! Personaltrainer -Gesundheitscoach -Mentalcoach -Ernährungsberater

