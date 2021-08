Träumen, schlafen, erholen

… geht auch im Hotel. Mit Hotel-Bettwaren von hotel-werk

Wo verbringen die Hotelgäste während ihres Aufenthalts die meiste Zeit? Natürlich im Hotel-Bett. Deswegen sollte jeder aufmerksame Hotelier hier besonderes Augenmerk auf eine gute Ausstattung legen. Nicht nur Matratze und Bettwäsche sind wichtig, vor allem auf die Hotel-Bettwaren kommt es an. Kissen und Bettdecken für das Hotel müssen robust, hygienisch und langlebig sein. Es muss aber nicht immer Synthetik sein, denn Kissen und Bettdecken aus Naturfasern sind im Kommen und bieten nicht nur für unsere Umwelt viele Vorteile.

Oft genutzt, kaum beachtet – das Hotel-Kopfkissen

Ein gutes Kopfkissen ist nicht nur wichtig für einen erholsamen Schlaf, auch am Tag können die Folgen eines schlechten Kissens nachwirken. Oftmals zeigt sich das in steifem Hals, Schulter- und Nacken- oder Rückenschmerzen. Zu Hause können wir ein auf uns abgestimmtes Kopfkissen wählen, doch das Hotel-Kissen muss ein echtes Allround-Talent sein. Täglich muss es die unterschiedlichsten Menschen glücklich machen.

Synthetik Kopfkissen Standard – Langlebig und gut

Angenehme Träume – mit diesem Kissen kein Problem. Dieses weiche und flauschige Kopfkissen aus Mikrofaser hat eine hohe Stützkraft und einen Stoff mit Pfirsichhauteffekt. Es ist bis 95° waschbar und dank einer dreilagig versteppten Hülle besonders haltbar. So sind eine lange Nutzbarkeit wie auch eine gute Schlafhygiene gewährleistet. Das Kissen hat einen Bezug aus 100% Polyester und eine Füllung aus spiralförmigen Polyesterhohlfasern.

Anti-Stress Kopfkissen – Entspannung nach einem langen Tag

Stress ist auch auf Reisen keine Seltenheit. Gut, wenn der Hotelgast nach einem langen Tag in seinem Hotelbett entspannen kann. Möglich wird das mit dem Anti Stress Kopfkissen, welches durch seine Kohlefaser dazu beiträgt, elektrostatische Ladungen aus dem Körper abzufangen und zu zerstreuen. Elektrostatische Ladung erhöht nachweislich das Stressniveau im Körper. Das Anti Stress Kopfkissen besitzt einen Bezug aus Polyester mit Kohlefasern und eine Füllung aus Polyesterfaserbällchen. Es ist in verschiedenen Größen erhältlich.

Hotel-Bettwaren aus Naturfasern – mehr als ein Trend

Umweltfreundliche Materialien gibt es nicht erst seit gestern und doch spielt der nachhaltige Lebensstil im Alltag vieler Menschen eine immer größere Rolle. So ist es nicht verwunderlich, dass auch Hotelgäste heute andere Ansprüche an Hotel-Bettwaren und andere Einrichtungsgegenstände haben. Um dem Trend gerecht zu werden setzt hotel-werk deshalb bei der Auswahl der Produkte auf nachhaltige und natürliche Materialien.

Bettdecke Naturfaser 135/200 – leichte Hotel-Bettdecke für den Sommer

Wohlfühlen garantiert! Die Einziehdecke ist ein echtes Naturprodukt. Der Bezug aus 100% Feinperkal-Baumwolle wird ergänzt durch eine Füllung aus 85% organischer Baumwolle und der Maisfaser INGEO. Das Material sorgt für eine hervorragende Belüftung und eine sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme. Sie eignet sich perfekt als leichte Sommerdecke oder in gut beheizten Räumen. Die Hotel-Bettdecke kommt auch bei Tierfreunden gut an, sie ist nicht nur gemütlich, sondern vegan.

Bettdecke Botanica 135/200 – die Faser macht den Unterschied

Ein neues Schlafgefühl! Das Geheimnis dieser Hotel-Bettdecke liegt in den Fasern. Die Polyesterfasern haben die Form eines Spiralrohres und werden durch die natürliche TENCEL Lyocell Faser ergänzt, die nachhaltig aus Holz gewonnen wird. Die Decke ist seidig und weich, warm und reguliert die Temperatur und Feuchtigkeit. Sie ist stark gegen Milben und Bakterien und auch für Allergiker und Menschen mit empfindlicher Haut geeignet.

Hotel-Bettwaren und Hotelbedarf online kaufen

hotel-werk, das Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg, bietet alles, was ein gut ausgestattetes Hotel oder ein Beherbergungsbetrieb benötigt. Wäsche, Möbel, Hygieneprodukte ebenso wie Accessoires und andere Einrichtungsgegenstände für die Bereiche Zimmer, Bett, Bad, öffentlicher Raum und Housekeeping. Für den Bereich Hotelbett gibt es neben Kissen und Bettdecken auch Bettwäsche in großer Auswahl.

Mehr Informationen finden Sie unter:

https://www.hotel-werk.de/hotelbett/hotel-bettwaren/

Das Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg bietet eine breite Produktpalette für alle Bereiche des Hotels. Bei Hotel-Werk finden Hoteliers alles, was in einem gut geführten Haus benötigt wird. Moderne Einrichtungen ebenso wie Wäsche, Hygieneprodukte und Accessoires. Rund um Bett, Bad, Außen- und Innenbereich gibt es eine große Auswahl an Produkten für alle Preisklassen und Ansprüche. Auch für das Housekeeping stehen die entsprechenden Produkte zur Verfügung. Hotel-Werk bietet einen persönlichen Service und hohe Qualität bei seinen Produkten.

Kontakt

hotel-werk

Ralf Achterberg

Sommerbergstr. 13

78112 Sankt Georgen im Schwarzwald

077249166127

info@hotel-werk.de

https://www.hotel-werk.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.