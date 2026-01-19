Tradevest erhält MiCAR-Zulassung

Tradevest Digital Assets GmbH und Tradevest Markets AG erhalten BaFin-Lizenz unter MiCAR

München, 14. Dezember 2026 – Die Tradevest Group erreicht einen bedeutenden Meilenstein in ihrer europäischen Wachstumsstrategie: Die Tradevest Markets AG, ein lizenziertes Wertpapierhandelsinstitut, und die Tradevest Digital Assets GmbH, ein regulierter Krypto-Verwahrer und Registerführer, haben von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Zulassung nach der europäischen Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) erhalten. Mit dieser Doppelzulassung positioniert sich Tradevest als einer der führenden, vollständig regulierten Anbieter für digitale Vermögenswerte in Europa.

Durch den kombinierten regulatorischen Status beider Gesellschaften kann Tradevest künftig eine harmonisierte, sichere und vollständig konforme Infrastruktur in allen EU-Mitgliedstaaten bereitstellen. Die Gruppe ist damit in der Lage, das gesamte Spektrum zentraler Digital-Asset-Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten: den regulierten Handel und die professionelle Vermittlung digitaler Vermögenswerte inklusive nahtloser Fiat-zu-Krypto-On- und Off-Ramping-Services, die institutionelle Verwahrung digitaler Assets sowie die Führung digitaler Register. Ergänzt wird dieses Angebot durch MiCAR-konforme Staking-Lösungen, die Partnern und Kunden ein vollständig integriertes End-to-End-Erlebnis im digitalen Finanzmarkt ermöglichen.

Der europäische MiCAR-Rechtsrahmen fungiert als regulatorischer „EU-Pass“ und erlaubt es Tradevest, seine Dienstleistungen grenzüberschreitend in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union anzubieten. Damit schafft das Unternehmen eine verlässliche Grundlage für Banken, Finanzdienstleister und institutionelle Investoren, die einen rechtssicheren Zugang zur digitalen Asset-Ökonomie suchen.

„Die Erteilung der MiCAR-Lizenz durch die BaFin ist ein klarer Beleg für unser Bekenntnis zu höchsten regulatorischen Standards“, sagt Philipp Doppelhammer, Co-Founder und CFO der Tradevest Group. „Sie gibt uns den notwendigen Rahmen, um unser Geschäftsmodell in ganz Europa zu skalieren, und ist ein zentraler Meilenstein auf unserem Weg, die traditionelle Finanzwelt mit der digitalen Asset-Ökonomie zu verbinden.“

Über Tradevest

Tradevest ist ein Asset-Management-as-a-Service-Anbieter mit Standorten in München und Warschau. Die Plattform ermöglicht Banken, Finanzdienstleistern und Vermögensverwaltern den Handel und die Verwahrung sowohl traditioneller als auch digitaler Vermögenswerte. Mit ihren umfassenden regulatorischen Lizenzen bietet die Tradevest Group eine vollständig digitale Infrastruktur für den globalen Finanzmarkt.

Weitere Informationen unter www.tradevest.ai sowie auf LinkedIn.

Kontakt

Tradevest Markets AG

Claudia Zilling

Prannerstr. 15

80333 München

01703486871



http://www.tradevest.ai