TQMxE41M: TQ baut sein x86-Modul-Portfolio weiter aus

Seefeld, 11. März 2025: Als einer der führenden Elektronikspezialisten Deutschlands bietet TQ-Embedded ab sofort auch ein kreditkartengroßes COM Express Mini Modul auf Basis der neuesten Intel Atom Prozessoren der x7000RE Serie (Codename: Amston Lake) an. Damit vergrößert TQ – zusammen mit dem bereits in Serie verfügbaren SMARC-Modul TQMxE41S – sein breites Portfolio im Bereich besonders kostengünstiger x86-Technologie in Industriequalität.

Von den beeindruckenden Leistungsdaten des neuen TQMxE41M profitieren nicht nur neue Projekte, sondern auch bestehende Designs und Entwicklungen, die auf dem seit vielen Jahren etablierten Industriestandard COM Express Mini im Low-Power-x86-Bereich basieren: Leistungsstarke Grafik mit AVX2-Unterstützung und der erweiterte VNNI-Befehlssatz für neuronale Netze bieten Vorteile im Bereich der klassischen Video- und Bildverarbeitung sowie bei KI-Inferenz-Aufgaben.

2,5 Gb Ethernet, schnelle PCIe-x4-Anbindung und 2 x USB 3.2 sind die passenden Schnittstellen des Embedded-Moduls für den High-Speed-Datentransfer. Davon profitieren vor allem Anwendungen im Bereich Datenerfassung: FPGA-Lösungen und externe Peripherie können uneingeschränkt mit geringer Latenz kommunizieren und die CPU-Leistungsfähigkeit mit bis zu acht CPU-Kernen voll ausnutzen.

Bis zu 32 GB LPDDR5-Speicher sorgen für ausreichend Arbeitsspeicher auch für anspruchsvolle Aufgaben. Die Echtzeit-Unterstützung mit Time-Coordinated-Computing (Intel TCC) und TSN bildet die Grundlage für Steuerungen und Robotik-Anwendungen. Für Linux-basierte Applikationen steht optional auch ein CAN-Interface zur Verfügung.

Mit optimierten Kühllösungen, Carrier Boards sowie Design-Services und Fertigung „Made in Germany“ sorgt TQ für das passende Eco-System zur schnellen Umsetzung kundenspezifischer Anwendungen in den Bereichen IoT, Industrie, Medizintechnik, Luftfahrt, Logistik und Bildverarbeitung.

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.100 Mitarbeitenden an 14 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement. Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

