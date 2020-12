TQ von Wirtschaftsmagazin Focus Money ausgezeichnet: Sicherer Arbeitgeber mit vielversprechender Zukunftsperspektive

Bereits zum dritten Mal zählt die TQ-Systems GmbH zu Deutschlands Arbeitgebern mit den “besten Jobs mit Zukunft”

Seefeld, 3. Dezember 2020: In Zeiten der Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen ein begehrtes Gut: Jobsicherheit. Das bayerische Technologie-Unternehmen TQ-Systems wurde jetzt erneut für die hervorragende Stabilität seiner zukunftsorientierten Arbeitsplätze ausgezeichnet. Das renommierte Siegel “Deutschlands beste Jobs mit Zukunft” gab es für TQ erstmalig im Jahr 2017. Nun überzeugt der erfolgreiche Mittelständler erneut mit verlässlicher Arbeitsplatzsicherheit samt Perspektive für seine Mitarbeiter.

TQ ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Bayern, das seit seiner Gründung im Jahr 1994 mit innovativen Technologieprodukten international von sich reden macht. “Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung, die gleichermaßen unser Engagement für die Sicherheit der Arbeitsplätze unserer Belegschaft wie auch unseren wirtschaftlichen Erfolg honoriert”, so Detlef Schneider, Gründer und Geschäftsführer TQ-Systems GmbH. “Als inhabergeführtes Unternehmen zählen bei uns nicht Quartalszahlen, sondern Zukunftsperspektiven.”

TQ entwickelt nicht nur innovative Produkte, sondern bringt sie auch selbst zum Einsatz: “Innovation gehört zur DNA unserer Unternehmenskultur”, erläutert Rüdiger Stahl, Mitgründer und Geschäftsführer. Auch der dritte Geschäftsführer Stefan Schneider, u.a. verantwortlich für die Produktion, unterstreicht diese Kultur: “Wir setzen auf regelmäßige Aus- und Weiterbildung. Wir bringen Prozessautomatisierung dort intelligent zum Einsatz, wo sie Sinn macht, und trainieren unsere Leute entsprechend für die Zusammenarbeit mit kollaborativer Robotik. Durch die Effizienzsteigerung sichern wir nicht nur langfristig Arbeitsplätze, sondern holen durch geringere Kosten sogar Produktionsaufträge wieder zurück nach Deutschland.” “So gelingt es uns auch weiterhin zu einhundert Prozent für den bewährten Qualitätsanspruch Made-in-Germany zu stehen”, so Stahl abschließend.

Das Gütesiegel für eine verlässliche und planbare Zukunft

Deutschland Test untersucht regelmäßig gemeinsam mit dem Finanzmagazin Focus Money und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) in breit angelegten Studien, in welchen Branchen und bei welchen Unternehmen die Arbeitsplätze in Deutschland besonders sicher sind. Erfasst und ausgewertet werden dafür Daten von mehreren tausend Unternehmen. Die aktuelle Studie betrachtete 3.700 Firmen mit jeweils über 400 Mitarbeitern. Über einen rückwirkenden Zeitraum von fünf Jahren analysierten die Forscher die Zahlen zur Mitarbeiter-, Umsatz- und Gewinnentwicklung. Anhand dieser Kennzahlen weisen die ausgezeichneten Unternehmen eine hohe Beständigkeit auf – ein starkes Indiz für eine verlässliche und planbare Zukunft für deren aktuelle und potenzielle Mitarbeiter.

Sicher durch die Pandemie dank Innovation und Agilität

Die TQ-Systems GmbH als einer der führenden Technologieanbieter in Deutschland, der in allen technologischen Megatrends vertreten ist und mit seinen Innovationen regelmäßig national und international für Aufsehen sorgt, erhält das Siegel für Leistungen in der Vergangenheit. Doch auch die Gegenwart, die geprägt ist von völlig neuen, pandemiebedingten Herausforderungen, meistert das Unternehmen denkbar gut.

“Wir navigieren sicher durch die Krise. Dank der Vielfalt unseres Portfolios, der großen und aktuell stetig steigenden Beliebtheit unserer innovativen Lösungen am Markt und einer agilen Unternehmensführung sahen wir bislang keine Notwendigkeit für Maßnahmen wie beispielsweise Kurzarbeit”, so Rüdiger Stahl. Während die Pandemie am Markt insgesamt als Treiber für Digitalisierung und Innovationen wirkt, verzeichnet TQ in bestimmten Kundensegmenten, wie der Medizintechnik, sogar eine deutlich gestiegene Nachfrage des Angebots. Ein klares Indiz für Stabilität mit Perspektive bei TQ – heute wie auch in Zukunft.

Download Pressebilder:

– https://www.pr-vonharsdorf.de/wp-content/uploads/DSC06823-scaled.jpg

– https://www.pr-vonharsdorf.de/wp-content/uploads/DSC04168_b-scaled.jpg

– https://www.pr-vonharsdorf.de/wp-content/uploads/TQ_Anzubis2020_mit-Ausbilder-scaled.jpg

Bildquelle: TQ-Systems GmbH

Bildunterschrift: TQ als zukunftssicherer Arbeitgeber ausgezeichnet

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 1.700 Mitarbeitern an 15 Standorten in Deutschland, der Schweiz, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte und innovative Lösungen für die unterschiedlichsten Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung, Produktion und weiteren Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, elektronische Antriebe, Last- und Lademanagement, Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Produktportfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlichen aktuellen Megatrends wie Digitalisierung, Robotik, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität, Energiemanagement. Beides kombiniert die TQ-Group zudem als ODM (Original Design Manufacturer).

Auf Basis des Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles “Made in Germany”. Im Geschäftsjahr 2019/2020 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 279 Mio. Euro.

Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

Firmenkontakt

TQ-Group

Michael Horky

Mühlstrasse 2

82229 Seefeld

08153 9308327

michael.horky@tq-group.com

http://www.tq-group.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089189087335

ff@pr-vonharsdorf.de

http://www.pr-vonharsdorf.de

Bildquelle: TQ-Group