TQ präsentiert neue Module für noch mehr Design-Freiheit

Kunden- und anwendungsorientierte Embedded-Module

Seefeld, 11. März 2025: Der Technologiedienstleister TQ, einer der führenden Embedded-Computing-Spezialisten, präsentiert auf der embedded world 2025 zwölf neue Embedded-Module für eine schnellere und einfachere Applikationsentwicklung. Ziel dieser Produktoffensive ist es, den Kunden mehr Freiheiten für ihre Produkt-Designs zu ermöglichen: Größere Architekturunabhängigkeit mit x86 und Arm, größere Herstellerunabhängigkeit mit Intel, NXP, Texas Instruments und Renesas, größere Formatunabhängigkeit durch Löt- und Steckmodule und größere Systemunabhängigkeit mit Standard- sowie proprietären Baugruppen – und all dies in Kombination mit neuen Technologien.

Ein Beispiel für die von TQ gebotene Formatfreiheit ist das neue SMARC-2.1-Modul TQMa8MPxS, welches das NXP i.MX-8M-Plus-Modul-Portfolio (Lötmodul und SBC) um einen dritten Formfaktor erweitert. Darüber hinaus stellt TQ gleich sechs Module auf Basis der neuen NXP i.MX-9-Familie vor: Zum Einsatz kommen i.MX 95, i.MX 93 und der neue i.MX 91. Pro CPU-Derivat gibt es zwei Formfaktoren. Darüber hinaus kündigt TQ bereits das nächste Modul mit NXP i.MX 94 an.

Formfaktor-Unabhängigkeit bieten auch die neuen Module TQMa67xx und TQMa67xxL (Steckermodul und LGA) auf Basis von Texas Instruments neuem, leistungsstarken AM67xx-Prozessor. Ausgestattet mit bis zu vier Arm Cortex-A53 Cores, einem Vision Processing Accelerator (VPAC) mit Image Signal Processor (ISP) sowie Deep-Learning- (DL), Dense Optical Flow (DOF) Video- und 3D-Grafik-Beschleuniger, bieten die Module eine hohe Skalierbarkeit bei niedrigeren Kosten für moderne Bildverarbeitungs- und Kamera-Anwendungen.

Neben diesen Neuerungen für die Arm-Architektur kann auch die x86-Architektur mit Innovationen begeistern. Dabei setzt TQ auf Embedded-Standard-Formfaktoren: So ist das TQMxCU1-HPCM mit seinen Intel Core-Ultra-Prozessoren das Perfect Match für den noch recht jungen Standard COM HPC Mini. Zudem ergänzt TQ sein Intel Atom-x7000RE-Produkt-Portfolio mit dem TQMxE41M um den bewährten Formfaktor COM Express Mini.

Über das Potenzial der leistungsstarken Modul-Familien hinaus bietet TQ Kunden auch das volle Dienstleistungsspektrum eines E²MS-Unternehmens an – also alles von der Entwicklung über die Fertigung bis hin zu After-Sales-Services.

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.100 Mitarbeitenden an 14 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement. Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

