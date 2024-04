TQ präsentiert das erste COM-HPC Mini Modul mit Intel Core Ultra Prozessoren

Seefeld 9. April 2024: Der Technologiedienstleister TQ, einer der führenden Embedded-Computing-Spezialisten, gibt anlässlich der embedded world 2024 einen Überblick zum Ausbau des x86-Produktportfolios auf Basis des neuen Formfaktors COM-HPC Mini.

„Wir setzen auf durchgängige Innnovation“, erläutert Harald Maier, Produktmanager für x86 Embedded-Computing bei TQ. „Die Kombination aus dem erst kürzlich ratifizierten Computer-on-Modul-Standard COM-HPC Mini und der neuen Intel Core Ultra Prozessor-Familie „Meteor Lake U und H“ gibt uns die Möglichkeit, die neuen technologischen Errungenschaften optimal für die Applikation nutzbar zu machen.“

Das zur Messe vorgestellte COM-HPC Mini Modul TQMxCU1-HPCM wurde auf Basis der Intel Core Ultra-Prozessoren entwickelt, die im Gegensatz zu bisherigen monolithischen Chipdesigns nun in Chiplet-Technologie realisiert wurden. Dadurch können eine extrem hohe Packungsdichte auf dem Chip und eine optimale High-Speed-Verbindung zwischen den einzelnen Recheneinheiten erreicht werden. Eine zusätzlich integrierte NPU sowie die integrierte Intel Arc GPU, die bei halber Verlustleistung eine vergleichbare Leistung wie externe Grafikkarten bietet, setzen vor allem im Bereich KI Akzente. Insgesamt ergeben sich also deutliche Performance-Steigerungen im Bereich CPU, Grafik und KI sowie eine optimierte Leistungseffizienz.

Das Feature Set der Prozessoren lässt sich über den 400-Pin High-Speed-Steckverbinder des COM-HPC Mini Standards optimal zur Verfügung stellen: Das TQMxCU1-HPCM stellt 16 PCIe Lanes, 4 x USB 3.2, 2 x 2.5 Gigabit Ethernet sowie zahlreiche weitere Schnittstellen für die Anbindung externer Peripherie und Speicher zur Verfügung. Im Grafikbereich stehen ein Embedded DisplayPort sowie zwei DDI-Schnittstellen für DisplayPort (DP) oder HDMI mit Auflösungen bis zu 2 x 8K zur Verfügung.

Durch die Unterstützung von Multi-Stream-Transport über die DP-Schnittstellen können bis zu vier Monitore mit unterschiedlichen, hochauflösenden Bildschirminhalten versorgt werden. Mit USB4 / USB-C Support lassen sich auch Lösungen unterstützen, bei denen sowohl Grafik wie auch Peripherie über eine gemeinsame Schnittstelle zusammengefasst werden.

Harald Maier ergänzt: „Mit unserem neuen Modul TQMxCU1-HPCM bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, Applikationen mit hohen Grafik- und KI-Anforderungen auf kleinstem Raum zu integrieren. Im Vergleich zu Lösungen im COM-Express-Compact-Formfaktor sind wir um 26 Prozent kleiner. Gegenüber Lösungen mit COM HPC Client erreichen wir sogar eine Platzeinsparung von über 40 Prozent. Trotz der kompakten Abmessungen unterstützen wir alle CPU-Varianten der Intel Core Ultra-Prozessoren mit langfristiger Verfügbarkeit. Dazu zählen sowohl die U-Familie mit bis zu 12 Cores und 15 W TDP, als auch die H-Familie mit bis zu 16 Cores und 28 W TDP.“

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.200 Mitarbeitenden an 13 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronikspezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics.

TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).

Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2022/2023 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 517 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

Firmenkontakt

TQ-Group

Michael Horky

Mühlstrasse 2

82229 Seefeld

+49 8153 9308-0



http://www.tq-group.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089189087335



http://www.pr-vonharsdorf.de

Bildquelle: TQ-Group