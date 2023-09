TQ lädt ein zum CE-Informationstag am 11. Oktober im PCC in Augsburg

Gemeinsam mit der Würth Elektronik bietet TQ einen exklusiven Einblick in die Themen Produkt-Testing, EU-Zulassungen im Rahmen von CE und Technologie-Qualifikation

Seefeld, 18. September 2023: Am 11. Oktober lädt die TQ-Group, einer der führenden Technologie-Dienstleister Deutschlands, zusammen mit der Würth Elektronik eiSos GmbH, zum CE-Informationstag im TQ-eigenen Product Compliance Center (PCC) in Augsburg ein. Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen moderner Produktentwicklung zu werfen und spannende Vorträge rund um aktuelle Themen der CE-Zertifizierung zu hören. Weitere Highlights sind eine Laborführung durch das PCC sowie der Austausch mit dem PCC-Expertenteam. Ein optionales Get-Together mit Barbecue bildet den gemütlichen Abschluss der Veranstaltung.

Im Rahmen des CE-Informationstags erfahren Interessierte viel Spannendes über die Zukunft der Produktentwicklung, über neue Richtlinien und darüber, welche Dienstleistungen TQ im Bereich globaler Produkttests und -Zulassungen anbietet.

CE-Informationstag – Ablauf und Themen:

Nach einer Begrüßung durch Frank Sommerrock, den Leiter des PCCs, startet der Informationstag mit einem Vortrag, was es – am Beispiel eines Funkproduktes – im Rahmen des CE-Prozesses zu beachten gilt. Es folgt eine Präsentation über Neuerungen, die sich sowohl durch die kommende EU-Ökodesign-Verordnung als auch durch die EU-Produktsicherheits-Verordnung ergeben, welche die geltende Produktsicherheits-Richtlinie und ihre nationalen Gesetze ablösen wird. Darüber hinaus informiert TQ dazu, welche Produktanforderungen durch Cyber-Security-Maßnahmen erforderlich werden. Den Abschluss des Vormittages bildet ein Vortrag zur neuen Batterieverordnung in Europa.

Am Nachmittag informiert die Würth GmbH dann zu Grundlagen der EMV und Filterung, und TQ lädt ein zur Laborführung und Gesprächen mit dem PCC-Expertenteam. Zum Abschluss des Events findet auf dem Gelände ein gemütliches Barbecue-Get-Together statt.

PCC-Informationstag – wann und wo?

Wann? Am 11.10.2023 von 08:45 – 16:30 Uhr

Wo? In der EMV-Halle Nr. 42 des TQ-Product-Compliance-Centers,

Bürgermeister-Ulrich-Straße 100 in 86199 Augsburg

Anmeldung erforderlich: Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet TQ um Anmeldung bis spätestens 4. Oktober. Zum Anmeldeformular sowie zu weiteren Informationen und einer Anfahrtsbeschreibung geht es hier.

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.200 Mitarbeitenden an 13 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronikspezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics.

TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).

Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2022/2023 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 517 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

