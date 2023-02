TQ lädt ein: Bewerberinfotag am 3. März in Durach im Allgäu

Zukunftssichere Jobs mit Perspektive und gemeinsamer Mission: Die Entwicklung innovativer Technologien

München, 23. Februar 2023: Am 03. März lädt die TQ-Group zum Bewerberinfotag am Standort Durach im Allgäu ein. Vor Ort zeigt das Unternehmen, wie innovative Produkte in der Elektronikbranche entstehen und präsentiert seine vielseitigen Karrieremöglichkeiten. TQ ist einer der führenden Technologiedienstleister Deutschlands. 2022 wurde der Hidden Champion u. a. als krisensicherer Arbeitgeber ausgezeichnet.

Der Bewerberinfotag bietet Interessierten die Möglichkeit, die vielseitigen Produkte und unterschiedlichen Arbeitsbereiche von TQ im Rahmen einer Hausmesse sowie im direkten Gespräch mit TQ-Experten aus Produktion, Entwicklung und Verwaltung aus erster Hand kennenzulernen. Bei einer Werksführung können die Teilnehmer*innen die Entwicklung und Fertigung verschiedener Hightech-Innovationsprodukte, wie etwa des Franka-Emika-Roboters live erleben. Egal, ob für Studenten, Quereinsteiger, Facharbeiter oder Experten – TQ bietet vielfältige, spannende Karrierechancen in kaufmännischen und technischen Berufsbildern in verschiedenen Bereichen. Der Startschuss für die Veranstaltung am 3. März fällt um 14 Uhr. Weitere Informationen sowie den Link zur Online-Anmeldung gibt es unter tq-group.com/durach-bewerberinfotag-2023.

TQ-Durach: Vielseitige Jobs in der Entwicklung technologischer Megatrends

Technologie von TQ steckt bereits seit 30 Jahren weltweit in vielen spannenden Lösungen verschiedener Branchen, z. B. in Flugzeugen, Robotern, der Medizintechnik, in E-Bikes oder sogar in der Raumfahrt. Dank ihrer fundierten Elektronikkompetenz sowie der kontinuierlichen Weiterentwicklung ihrer Produkte und Dienstleistungen, setzt die TQ-Group mit ihren Innovationen stets neue Standards in der breitgefächerten Welt der Elektronik. Bei TQ-Durach im Allgäu liegt der Fokus auf der Entwicklung, Produktion und Kundenbetreuung von High-Tech-Produkten, wie dem prämierten Franka-Emika-Roboter oder etwa einer leistungsstarken Lösung für nachhaltiges Energie-Management.

Download Pressebild: hier

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 1.900 Mitarbeitenden an 13 Standorten in Deutschland, den USA, in Ungarn und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).

Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2021/2022 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 357 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

Firmenkontakt

TQ-Group

Michael Horky

Mühlstrasse 2

82229 Seefeld

+49 8153 9308-0

michael.horky@tq-group.com

http://www.tq-group.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089189087335

ff@pr-vonharsdorf.de

http://www.pr-vonharsdorf.de

Bildquelle: TQ-Group