TQ ist Gastgeber des PCB-Designer-Tages 2025

Der Branchentreff der Leiterplatten-Experten findet in diesem Jahr auf Gut Delling bei Seefeld statt

Seefeld, 12. Mai 2025: Am 21. Mai 2025 versammelt sich das Who-is-Who der Elektronikbranche zum renommierten, vom Fachverband Elektronikdesign und -fertigung (FED) initiierten PCB-Designer-Tag 2025. Als mehrfach ausgezeichneter Preisträger des PCB Design Awards und langjähriges FED-Mitglied freut sich die TQ-Group, in diesem Jahr als Gastgeber des Events aufzutreten. Der Expertenkongress bietet Leiterplatten- und Baugruppenentwicklern eine exklusive Plattform für den Austausch über technische Innovationen sowie aktuelle Trends und Herausforderungen im Design hochkomplexer elektronischer Systeme.

Der Themenschwerpunkt des diesjährigen Events lautet: „High Power & High Performance“ – ein Fokus, der angesichts steigender Leistungsanforderungen und wachsender Designkomplexität aktueller ist denn je. Das Tagesprogramm umfasst Fachvorträge erfahrener Designer, Insights aus der Praxis sowie ausreichend Raum für Networking unter Branchenkolleginnen und -kollegen. Die Teilnehmerzahl ist limitiert – eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.

„High Power & High Performance sind Bereiche, mit denen wir uns als führendes Technologieunternehmen intensiv beschäftigen und in denen wir als E2MS-Dienstleister mit unserem 360-Grad-Serviceportfolio unsere Kunden erfolgreich begleiten – von der Idee bis zum fertigen Produkt“, so Rüdiger Stahl, Geschäftsführer bei der TQ-Group. „Wir freuen uns daher sehr, den PCB-Designer-Tag 2025 in unserem Firmenhauptsitz auf Gut Delling auszurichten und damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Branche zu leisten“, so Stahl weiter.

Veranstaltungsdetails:

Ort: TQ-Group, Gut Delling, 82229 Seefeld

Datum: 21. Mai 2025

Anmeldung & Programm: fed.de/veranstaltungen/pcb-designer-tag/pcb-designer-tag-2025

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.000 Mitarbeitenden an 14 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement. Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

Firmenkontakt

TQ-Group

Michael Horky

Mühlstrasse 2

82229 Seefeld

+49 8153 9308-0



http://www.tq-group.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089189087335



http://www.pr-vonharsdorf.de

Bildquelle: TQ