TQ-Group baut Geschäftsbereich RoboDrive aus

Mit den beiden Robotik-Experten Sören Brüchmann als Bereichsleiter und Robert Vogel im Sales & Business Development stehen die Zeichen für RoboDrive klar auf Wachstum

Seefeld, 18. Juli 2024: TQ, einer der führenden Elektronik-Spezialisten und Technologie-Dienstleister Deutschlands, legt einen neuen Fokus auf seinen Geschäftsbereich RoboDrive, der maßgeschneiderte Antriebssysteme für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt und produziert. Ziel des Ausbaus ist es, Potenziale in den Wachstumsmärkten humanoide und kollaborative Robotik sowie industrielle Automatisierung zu heben. Seit März 2024 sind dazu Sören Brüchmann als Leiter RoboDrive sowie Robert Vogel als Sales & Business Development Manager mit an Bord. Beide wechseln intern aus dem ehemaligen Robotics-Geschäftsbereich zu TQ-RoboDrive und bringen jede Menge Know-how aus diesem wichtigen Marktsegment mit.

Ihre umfangreiche, langjährige Expertise im Robotikmarkt macht Sören Brüchmann und Robert Vogel zu den perfekten Kandidaten, um den Ausbau von TQ-RoboDrive voranzutreiben. „Es gibt in Deutschland nicht viele Anbieter, die komplette Roboter industrialisieren können und das auch schon unter Beweis gestellt haben“, erklärt Robert Vogel. Bevor sie zu TQ-RoboDrive wechselten, haben Sören Brüchmann und er bei TQ-Robotics genau das gemacht: Sie haben sowohl Cobots erfolgreich industrialisiert und die Serienfertigung als Dienstleister betreut, als auch TQ-eigene Soft- und Hardwareprodukte für Cobot-Anwendungen entwickelt und vertrieben.

In der Robotik-Branche sind die Frameless-Servomotoren von TQ weltweit bereits eine gesetzte Größe, vor allem im Bereich des Prototypenbaus. „Der Großteil der Kunden des RoboDrive-Bereichs stammen aus der Robotik-Branche. Da gibt es eine hohe Schnittmenge zu dem, was wir vorher gemacht haben in Bezug auf Markt- und Kunden-Know-how“, erklärt Brüchmann.

Marktpotenzial heben: Umsatzverdreifachung in fünf Jahren angestrebt

„Unsere Servomotoren zählen zum absoluten Premium-Segment“, weiß Robert Vogel. Sie sind nicht nur die dynamischsten, sondern auch die leichtesten ihrer Art, mit marktführender Drehmomentdichte, höchster Präzision und optimaler Designfreiheit. Damit sind sie nicht nur die Kraftpakete, die Humanoide, Cobots und vierbeinige Laufroboter in Bewegung bringen, sondern eignen sich auch für medizinische Anwendungen wie Exoskelette, Operationsroboter oder Labortechnologie sowie für industrielle Anwendungen wie Dreh- und Hubeinheiten, präzise Positionierungssysteme oder Laser-Messsysteme.“

Dieses immens hohe Marktpotenzial zu heben, hat sich die TQ-Group zum Ziel gesetzt und treibt daher den Ausbau von TQ-RoboDrive voran, mit dem Ziel, den Umsatz der Business-Unit innerhalb der nächsten fünf Jahre zu verdreifachen.

Fokus auf Serienproduktion und der Entwicklung von Gesamt-Antriebssystemen

Um das zu erreichen, will TQ die Zusammenarbeit mit den Unternehmensstandorten in den USA und China ausbauen und ihr Augenmerk verstärkt auf die Serienproduktion verlagern. Darüber hinaus soll der Fokus in Zukunft nicht nur auf dem Vertrieb von Hochleistungsmotoren, kompletten Montagebaugruppen, sondern vor allem auch auf der Entwicklung und Produktion von Gesamt-Antriebssystemen liegen. Hierbei kann TQ aus der jahrzehntelangen Expertise als EMS-Systemlieferant schöpfen und punktet zudem mit ihrem in Deutschland raren Erfahrungsschatz in der Fertigung und Montage von mechatronischen Gesamtsystemen.

USP: Patentierte Komplettlösungen aus Motor, Getriebe und Leistungselektronik

„Wir paaren unsere Hochleistungsmotoren mit passenden Getriebelösungen und ebenfalls inhouse entwickelter und gefertigter Leistungselektronik“, so Brüchmann. „Daraus können wir für Kunden speziell auf ihre Anforderungen hin zugeschnittene, komplette Antriebslösungen bieten, was wir auch bereits mit der sehr erfolgreichen Motor-Getriebeeinheit TQ-HPR50 für E-Bikes bewiesen haben. Dieses breite, patentierte Spektrum aus Getriebe, Motor und Elektronik können nur wir anbieten, darüber verfügt kein anderer Anbieter. Unser Ziel ist es daher, dieses Fach-Know-how Kunden als ganzheitlicher Entwicklungs- und Produktionspartner in Zukunft noch besser zur Verfügung zu stellen.“

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.200 Mitarbeitenden an 13 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronikspezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics.

TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).

Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2022/2023 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 517 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

