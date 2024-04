TQ erweitert sein x86 Produktportfolio an SMARC Computer-on-Modules für industrielle Low-Power-Anwendungen

Auf Basis der bereits 2023 erfolgreich eingeführten SMARC Modulfamilie TQMxE41S kündigt das Unternehmen nun auch 100 Prozent Pin-kompatible Computer-on-Modules mit der brandneuen Intel Atom Prozessor x7000RE Serie (Codename: Amston Lake) an.

Seefeld, 11. April 2024: Der Technologiedienstleister und Embedded-Spezialist TQ präsentiert auf der embedded world sein SMARC Modul TQMxE41S mit zusätzlichen Prozessorvarianten aus der Intel Embedded-Roadmap mit „Industrial Use Conditions“. Unterstützt werden nun auch die von Intel neu vorgestellten Industrie-Atom-Prozessoren der x7000RE Serie, die als Dual-, Quad- und Octal-Core-Varianten angeboten werden. Dadurch stehen nun auch für Anwendungen im erweiterten Temperaturbereich eine deutlich höhere Leistungsfähigkeit und eine weite Skalierbarkeit an CPU- und Grafik-Performance in einer Leistungsklasse von 6 W bis 12 W zur Verfügung. Qualifiziert für den Dauerbetrieb und ausgestattet mit Echtzeitfunktionen wie TCC (Time-Coordinated-Computing) sowie zwei TSN-fähigen 2.5 Gigabit Ethernet-Controllern (Intel i226) eignen sich die Module hervorragend für Anwendungen im Bereich Robotik, Industrial-Edge und in der zeitsynchronen Datenerfassung inklusive KI-basierter Vorverarbeitung.

Harald Maier, Produktmanager für den Bereich x86 Embedded Computing bei TQ, erläutert: „Wir freuen uns, dass wir nun auch für Anwendungen mit harten Industrieanforderungen von Intels Gracemont Efficient-Core-Design sowie extrem starker Grafik mit AVX2-Support und erweitertem VNNI-Befehlssatz für neuronale Netze profitieren können. Video-Surveillance-Anwendungen – auch im Outdoorbereich – können somit mit leistungsfähiger und besonders Energie-effizienter KI ausgestattet werden und profitieren zusätzlich von den leistungsstarken, Hardware-basierten Video-Encodern / Decodern.“

Das SMARC 2.1 kompatible Modul TQMxE41S ist mit bis zu 16 GB LPDDR5x Arbeitsspeicher und bis zu 256 GB iNAND eMMC ausgestattet. Vier PCIe Gen3 Lanes, 2 x USB 3.2 sowie 6 x USB 2.0 stellen die schnelle Anbindung externer Peripherie und SSDs sicher. Die beiden Intel i266 2.5 Gigabit-Ethernet-Controller gewährleisten beste Software-Kompatibilität und ermöglichen zuverlässige, zeitsynchrone High-Speed-Netzwerk-Kommunikation. Mit drei unabhängigen Displayschnittstellen, die DP++, HDMI sowie eDP / LVDS umfassen und jeweils bis zu 4K UHD-Auflösung unterstützen, bietet das Modul optimale Voraussetzungen für anspruchsvolle HMI- und Visualisierungs-Anwendungen, auch im Bereich von Digital-Signage. Umfangreiche Security-Funktionen und TPM 2.0 sorgen für durchgängige Daten- und Systemsicherheit.

TQ präsentiert auf Basis des TQMxE41S Moduls auf der embedded world Anwendungsbeispiele wie den IoT-Edge-Controller, der die besonders kompakten Integrationsmöglichkeiten sowie die einfache Erweiterung mit Wireless-Schnittstellen wie WiFi 6E und 5G-Mobilfunkttechnik demonstriert.

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.200 Mitarbeitenden an 13 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronikspezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics.

TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).

Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2022/2023 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 517 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

Firmenkontakt

TQ-Group

Michael Horky

Mühlstrasse 2

82229 Seefeld

+49 8153 9308-0



http://www.tq-group.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089189087335



http://www.pr-vonharsdorf.de

Bildquelle: TQ