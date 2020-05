TPM mit Instandhaltungssoftware

In vielen Betrieben ist TPM kein Fremdwort mehr. Immer häufiger landet das Thema bei Produktions- und Instandhaltungsleitern auf dem Schreibtisch und erfordert Hingabe und Aufmerksamkeit.

Natürlich ist das Thema hinreichend bekannt und wir alle kennen die Herausforderungen für den Betrieb/die Operation TPM sinnvoll umzusetzen und mit Leben zu erfüllen.

Bei der Umsetzung von TPM-Maßnahmen wird schnell klar, dass die Aufforderung and die Produktion, selber kleinere Instandhaltungstätigkeiten durchzuführen, Fragen nach Struktur und Orientierungshilfe aufwirft.

Beispielsweise ist es wichtig, dass Mitarbeiter und Kollegen nicht ohne die Vorgaben und Hilfe der Instandhaltung agieren. Insbesondere im Hinblick auf Zertifizierungen wie IATF 16949 und ISO 9001.

Hierfür müssen Dokumentationen und Nachweise bereitgehalten werden. Spätestens zum Audit, besser immer. Denn TPM soll Verfügbarkeit Ihre Maschinen erhöhen, und nicht nur Audits beliefern.

Aus unserer Sicht bedeutet dies, dass Sie folgende Themen unterstützen müssen:

-Arbeitsanweisungen

-Arbeitsaufforderungen

-Verwaltung geplanter wiederkehrende Termine

-Nachkontrolle zur Ausführung bzw. Überfälligkeit

-Dokumentation der Durchführung mit Namen und Zeit

-Analysemöglichkeit der Dokumentation

Diese Themen werden in vielen Unternehmen mit Excel-Tabellen oder Listen auf Papier bearbeitet. Das ist ein wichtiger erster Schritt der sich aber nicht langfristig umsetzen lässt.

Zielführender ist es jedoch, diese In der Instandhaltungssoftware abzubilden so dass langfristig die nötige Konsistenz gegeben ist.

TPM-Maßnahmen in MaintMaster

MaintMaster ist als Instandhaltungssoftware / CMMS ganz sicher die erste Adresse an die Sie denken sollten, wenn Sie Ihre TPM-Maßnahmen in die Produktion ausrollen wollen.

Die Instandhaltungssoftware behandelt alle Themen der Instandhaltung, warum also nicht auch die TPM-Maßnahmen. Nichts ist natürlicher. Und damit dies ohne Aufwand klappt, unterstützt MaintMaster als digitales Werkzeug alle oben genannten Themen einfacher und viel effizienter als Papier es kann.

-Arbeitsanweisungen: Vorgabe durch Sie, einfach vervielfachen, immer wieder verwenden

-Arbeitsaufforderungen: TPM-Aufträge in MaintMaster als Kategorie anlegen

-Verwaltung geplanter wiederkehrende Termine: wiederkehrende Termine vorgeben, niemals vergessen

-Nachkontrolle zur Ausführung bzw. Überfälligkeit: Status Check und Überfälligkeiten automatisiert anzeigen lassen

-Dokumentation der Durchführung mit Namen und Zeit: User- und Zeitstempel auf den digitalen Dokumenten vereinfacht Ihr Audit und den Nachweis

-Analysemöglichkeit der Dokumentation: Nach Ergebnis filtern, Statistiken automatisch anzeigen lassen und bei Bedarf nach Excel exportieren

Sie können natürlich noch mehr Funktionen wie z.B. Zeitbudgetvorgabe für die TPM-Maßnahmen und die Aufnahme der tatsächlich geleisteten Zeit gleich mit erledigen. Ihre TPM-Prozesse werden einfach in MaintMaster abgebildet und Sie haben alle Möglichkeiten der digitalen Auswertung.

In MaintMaster können Sie Arbeitsanweisungen, zeitlich gesteuerte Arbeitsaufforderungen, wiederkehrende Termine und vieles mehr anlegen. Alle ausgeführten Maßnahmen lassen sich dokumentieren, nachverfolgen und über einen Zeitraum hinweg auf Verbesserungsbedarf analysieren. Ein weiterer Vorteil: Durch die gemeinsame Nutzung von MaintMaster, können Produktion und Instandhaltung besser miteinander kommunizieren. Es wird also auch nicht mehr vorkommen, dass Instandhaltungsmaßnahmen doppelt durchgeführt werden oder dass die Instandhaltung nicht weiß, welche Wartungsarbeiten schon im Rahmen von TPM durchgeführt wurden.

Mehr zu TPM

MaintMaster ist die Instandhaltungssoftware, die Ihnen Übersicht und Kontrolle über Ihre Maschinen und Anlagen, Arbeitsaufträge und Ersatzteile liefert. Dank ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche und den leistungsstarken Berichten ist MaintMaster die Instandhaltungssoftware, die besonders praxisgerecht ist.

Kontakt

MaintMaster Systems GmbH

David Dumont

Planckstraße 13

22765 Hamburg

040328903500

david.dumont@maintmaster.com

http://maintmaster.com/DE