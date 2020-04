TOYOTA Connected und NTT DATA geben Partnerschaft zur Entwicklung neuer Mobilitäts-Lösungen bekannt

München, 14. April 2020 – TOYOTA Connected und NTT DATA geben ihre neue geschäftliche Kooperation bekannt, mit dem Ziel, die Funktionen und Dienstleistungen der Mobility Service Plattform (MSPF) auszubauen. Basierend auf dieser Partnerschaft soll die von der Toyota Motor Corporation weltweit angebotene Mobilitätsplattform um weitere Connected-Car-Märkte erweitert, die Software-Entwicklungskapazitäten erhöht und der Geschäftsbetrieb ausgeweitet werden. Die neue Kooperation startete bereits Anfang April.

In der Automobilindustrie verändern sich Bedeutung und Wert von Autos erheblich. Das liegt daran, dass sich Marktbedürfnisse wandeln, neue Bereiche wie Mobility as a Service (MaaS) und Connected Autonomous/Automated Shared Electric (CASE) entstehen, innovative Dienste wie Ride Sharing und Car Sharing wachsen. Zudem tauchen ganz neue Branchen im Markt auf, die IoT-Technologien nutzen. In der ITK-Branche hingegen entstehen mit dem raschen Fortschritt von Cloud-Diensten, Big Data, KI und anderen Spitzentechnologien mit erstaunlicher Geschwindigkeit völlig neue digitale Dienste. Dies führt zu einer neuen Zeit, in der Unternehmen nur noch mit digitalen Serviceleistungen expandieren können.

Toyota kündigte die Connected Strategy bereits Ende 2016 an. Um die MaaS-Initiativen zu beschleunigen, hat Toyota alle angebotenen Fahrzeuge miteinander vernetzt und fördert nun die Einführung der Mobility Service Plattform, die die MaaS-Strategie unterstützt. Toyota Connected wird die MSPF entwickeln und das Cloud-Rechenzentrum für Big Data mit den gesammelten Daten der angebundenen Fahrzeuge, deren Zahl jedes Jahr weltweit um Millionen steigt, betreiben. Das Unternehmen ist in sieben Regionen weltweit tätig, vor allem in Japan und den Vereinigten Staaten.

Mithilfe dieser Initiativen werden die Stärken sowohl von TOYOTA Connected als auch von NTT DATA in ihrem Kerngeschäftsbereich Mobility Services gebündelt. Dies wird es ihnen ermöglichen, eine robustere MSPF zu entwickeln und ihr Geschäft zu stärken, indem sie ihr – dank der Fahrzeuginformationen wachsendes – Big-Data-Wissen nutzen.

TOYOTA Connected bringt seine Erfahrung rund um Connected Car Services sowie sein Know-how in der Entwicklung von Dienstleistungen wie Car Sharing ein, die bereits in Japan und im weiteren internationalen Umfeld entwickelt wurden. Dieser Erfahrungshorizont wird jetzt durch die globalen IT-Ressourcen und das Expertenwissen von NTT DATA bei der Nutzung von Technologien wie Cloud und Big Data vervielfacht. Beide Unternehmen verfolgen das Ziel, ihre globalen Entwicklungs- und Betriebskapazitäten durch Zusammenarbeit und Personalaustausch im Bereich der Mobilitätsdienste, einschließlich MSPF, zu stärken und voranzutreiben.

Mittelfristig wollen sie ihre Zusammenarbeit und Synergieeffekte erhöhen, indem sie die Kundenkontakte von TOYOTA Connected und die breite Kundenbasis von NTT DATA gemeinsam nutzen, die Branchen wie Vertrieb, Einzelhandel und Finanzen umfassen. Damit soll die Dienstleistungspalette der MSPF im Hinblick auf die Smart-City-Initiative verbessert und das Plattformgeschäft im globalen Maßstab weiter ausgebaut werden.

“Der Zusammenschluss mit NTT DATA und den damit verbundenen zukunftsweisenden Software-Entwicklungsmöglichkeiten wird den Ausbau unserer TOYOTA Connected Strategy beschleunigen. Die Kooperation wird die globale Struktur für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Mobilitätsdienste stärken und zu einer lebendigen Mobilitätsgesellschaft beitragen”, sagte Shigeki Tomoyama, Präsident von TOYOTA Connected.

“Der Mobilitätswandel ist eine anspruchsvolle Herausforderung für das digitale Zeitalter, und NTT DATA will hier einen Beitrag leisten”, sagte Heinz Baier, Head of Industrie Automotive bei NTT DATA DACH. “Dank des Mobilitätswissens von Toyota kombiniert mit dem IT-Know-how der NTT DATA Group werden wir Handlungskonzepte und Dienstleistungen anbieten, um die kommende Generation zu unterstützen.”

Mit dieser Geschäftsallianz und der partnerschaftlichen Entwicklung neuer Dienstleistungen wollen Toyota Connected und NTT DATA zu einer dynamischen und attraktiven Mobilitätsgesellschaft beitragen.

Über TOYOTA CONNECTED

TOYOTA Connected, Kernorganisation für die Connected-Geschäftsstrategie der Toyota Motor Corporation, setzt modernste Technologie sowie Automobil- und IT-Know-how ein, um neue Mobilitätsdienste zu schaffen, die integrierte Fahrzeugkonnektivität und Big Data nutzen. Das Unternehmen hat zudem eine globale Entwicklungs- und Geschäftsstruktur für Connected Services aufgebaut und 2016 TOYOTA Connected North America, Inc. und 2018 TOYOTA Connected Europe, Ltd. gegründet. Weitere Informationen finden Sie unter www.toyotaconnected.co.jp/en/

Über NTT DATA

NTT DATA ist ein führender Anbieter von Business- und IT-Lösungen und globaler Innovationspartner seiner Kunden. Der japanische Konzern mit Hauptsitz in Tokio ist in mehr als 50 Ländern weltweit vertreten. Der Schwerpunkt liegt auf langfristigen Kundenbeziehungen: Dazu kombiniert NTT DATA globale Präsenz mit lokaler Marktkenntnis und bietet erstklassige, professionelle Dienstleistungen von der Beratung und Systementwicklung bis hin zum Outsourcing. Weitere Informationen finden Sie auf de.nttdata.com.

Kontakt

NTT DATA Deutschland GmbH

Katja Friedrich

Hans-Döllgast-Straße 26

80807 München

+49 7243 570-1349

Katja.Friedrich@nttdata.com

http://de.nttdata.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.