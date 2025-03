Tourismus Damp e.V. geht Online und plant eigene Veranstaltungen in Damp

5. März 2025 – Der Verein Tourismus Damp wurde am 24. Februar 2025 in das Vereinsregister eingetragen. Derzeit zählt der Verein rund 40 Mitglieder, die gemeinsam die touristischen Angebote in Damp und der umliegenden Region fördern möchten.

„Unsere Mitglieder repräsentieren nicht nur rund 400 Ferienhäuser, sondern sichern auch etwa 500 Arbeitsplätze in der Region. Zu den Mitgliedern zählen Hotel- und Gastronomiebetriebe sowie Dienstleister und selbständige Unternehmer aus dem Tourismus, die sich für die Stärkung und Weiterentwicklung des touristischen Angebots in Damp einsetzen. In noch nicht einmal einem Jahr konnten wir somit die Mitgliederanzahl nahezu verdoppeln. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und darauf, Damp als attraktives Reiseziel mit maritimem Flair und echter Gastfreundschaft weiterzuentwickeln“, sagt Sebastian Pfläging. 1 Vorsitzender des Vereins.

Ein wichtiger Schritt ist der Launch der neuen Homepage www.tourismus-damp.de Auf dieser Plattform werden umfassende Informationen über Damp und die Region bereitgestellt, wie z. B. die Einladung zum Frühjahrsputz am 29. März 2025 um 13 Uhr auf dem roten Platz. Zudem bietet die Webseite den Mitgliedern und Partnern eine Bühne, um sich vorzustellen und ihre Angebote zu präsentieren. Unter der Rubrik „Insights“ erfahren Besucher wertvolles Insiderwissen rund um die Touristik, das sowohl für Einheimische als auch für Gäste spannend ist. Darüber hinaus ist in dieser Saison geplant, mit einer eigenen Veranstaltungsreihe in Damp präsent zu sein. Diese Veranstaltungen sollen nicht nur die Gemeinschaft stärken, sondern auch Besucher anziehen und das touristische Erlebnis in dieser wunderschönen Region bereichern. Weitere Informationen finden interessierte Leserinnen und Leser unter www.tourismus-damp.de

In Damp hat sich der Verein Tourismus Damp e. V. gegründet. Die 40 Mitglieder setzen sich aus Unternehmern, Selbständigen sowie privaten Vermietern von Ferienhäusern aus der Region zusammen. Der Verein setzt sich für Maßnahmen zur Steigerung der Bekanntheit und Positionierung von Damp als attraktives Tourismusziel ein und startet hierfür Initiativen zur Qualitätssicherung und -steigerung der touristischen Angebote. Weiterhin sollen nachhaltige Tourismuskonzepte entwickelt sowie Strategien zur Saisonverlängerung und besseren Auslastung der touristischen Kapazitäten erarbeitet werden. Weitere Mitglieder sind gerne willkommen.

Kontakt

Verein Tourismus Damp e. V.

Sebastian Pfläging

Seeuferweg 5

24351 Damp

0177

7037412



http://www.tourismus-damp.de

Bildquelle: Thomas Herbig_Tourismus Damp e.V.