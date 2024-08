TOUGHBOOK Secure: Ein neues Level an sicherer Konfiguration für den militärischen Einsatz

Mit dem Angebot TOUGHBOOK Secure von Panasonic lassen sich Commercial-off-the-Shelf (COTS)-Geräte für die hohen Sicherheitsanforderungen im Verteidigungssektor konfigurieren. Das erhöht sowohl die Sicherheit der Geräte als auch der Daten.

TOUGHBOOK Secure liefert entsprechend der besonderen Anforderungen der Verteidigungskräfte maßgeschneiderte Services und robuste Hardwaremodifikationen, die die Computerkapazitäten im Verteidigungsbereich deutlich verbessern. Panasonic TOUGHBOOK geht mit dem End-to-End-Angebot TOUGHBOOK Secure einen großen Schritt weiter in Richtung mehr Sicherheit für mobile Geräte, Services und Daten während des gesamten Lebenszyklus – ob für die sensible Kommunikation oder zur Unterstützung von Bodenoperationen. TOUGHBOOK Secure umfasst unter anderem einsatzspezifische Gerätekonfigurationen, sichere Bereitstellungen, speziellen Support für eingesetzte Geräte und maßgeschneiderte Wartungspläne.

Sichere Gerätekonfiguration, Konnektivität und Kommunikation

Dank des modularen Konzepts können die robusten TOUGHBOOK Secure Geräte während des Herstellungsprozesses modifiziert werden, sodass eine speziell für Verteidigungskräfte zugeschnittene Commercial-off-the-Shelf (COTS)-Computerlösung je nach Einsatzart bereitgestellt wird. Für die erforderlichen Leistungs-, Sicherheits- und Konnektivitätsfunktionen können Verteidigungskräfte beispielsweise Peripheriegeräte und Komponenten, wie Smartcard- und Fingerabdruckleser, gemäß ihren Anforderungen auswählen und jederzeit später noch austauschen.

TOUGHBOOK Geräte ermöglichen es Benutzern, im „Tarnmodus“ alle Funk- und Anzeigefunktionen zu deaktivieren. Durch die zusätzliche physische Entfernung von Konnektivitäts- und Kommunikationskomponenten gemäß den Kundenanforderungen erreicht Panasonic TOUGHBOOK Secure ein noch höheres Maß an Sicherheit: Beim Betrieb in hochsensiblen Umgebungen können zum Beispiel die WLAN- und Bluetooth-Konnektivität entfernt werden. Einsatzkräfte haben damit die Gewissheit, dass Bedrohungsakteure keine Daten kompromittieren können, indem sie ein illegales Gerät eines Drittanbieters anschließen. Darüber hinaus lassen sich alle Kameras und Mikrofone aus diesen TOUGHBOOK Geräten entfernen, sodass kein Zugriff auf Bilder, Videos oder Ton aus der Umgebung des Geräts möglich wird. Für Verteidigungseinheiten, denen Flexibilität wichtig ist, können diese Funktionen im BIOS des Systems deaktiviert und anschließend von zertifizierten Partnern reaktiviert werden.

Maßgeschneiderte Services für den Verteidigungssektor

Mit TOUGHBOOK Secure kann jeder Parameter bis ins kleinste Detail für Militär- und Verteidigungsteams angepasst werden. Wenn TOUGHBOOK Geräte beispielsweise bei verdeckten Operationen oder in Fahrzeug- oder Flugzeugcockpits eingesetzt werden müssen, können LCD-Bildschirme so modifiziert werden, dass sie eine bessere Kontrolle über die Bildschirmdimmung und -verdunkelung bieten. Dies hilft Benutzern, verborgen und unentdeckt zu bleiben. Sie haben je nach Lichtverhältnissen volle Kontrolle über Reflexionen und Blendeffekte und stellen auch sicher, dass sie selbst nicht geblendet werden.

Überlegene Datensicherheit und Robustheit

TOUGHBOOK Secure Geräte können mit NATO-zugelassenen sicheren Laufwerken oder Data-at-Rest-Kryptografie-Laufwerken des globalen Kommunikationsunternehmens Viasat ausgestattet werden. Dazu gehört das verschlüsselte interne Solid State Drive (SSD) Eclypt® Core, das für den Schutz streng geheimer Informationen und aller darunter liegenden Sicherheitsstufen in den NATO-Ländern und Großbritannien zertifiziert ist. Für TOUGHBOOK Secure Geräte sind auch hochsichere DARC SSD von Viasat verfügbar, die eine 256-Bit-Hardwareverschlüsselung in Militärqualität und eine verbesserte Sicherheit durch Zwei-Faktor-Authentifizierung lieferen.

Alle militärtauglichen TOUGHBOOK Geräte sind optimal gegen Stürze, Vibrationen, Sand, Staub, Regen, Höhe und extreme Temperaturen geschützt und sind nach den strengen MIL-STD-810H-Standards zertifiziert.

Spezialisierter Support und Wartung

Panasonic bietet ein vollständiges Portfolio an verteidigungsspezifischen Services an. Über die sichere Konfiguration und Bereitstellung sowie Fahrzeugtechnologie und -integration hinaus umfasst das Angebot Wartung sowie End-to-End-Support rund um die Uhr, um die Geräteverfügbarkeit und -effizienz zu maximieren.

„Mit TOUGHBOOK Secure bietet Panasonic ein neues Niveau an Sicherheit für den Verteidigungssektor. Bei militärischen Einsätzen ist es absolut Missions-entscheidend, Daten unabhängig von Standort oder Umgebung sicher zu teilen und abzurufen“, erklärt Patrick Muff, Manager Public bei Panasonic TOUGHBOOK. „TOUGHBOOK Secure bietet internationalen Verteidigungspartnern einen One-Stop-Shop, um militärische Operationen mit den spezialisierten Mobilgeräten von Panasonic und End-to-End-Support an 365 Tagen vor, während und nach Einsätzen zu optimieren. So wird die Geräteverfügbarkeit und -effizienz maximiert.“

Erfahren Sie mehr über die Verteidigungslösungen von Panasonic.

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 54,12 Milliarden Euro (8.496,4 Milliarden Yen).

Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Betrieb auf und schuf eine neue Business-to-Business-orientierte und agile Organisation.Mit mehr als 400 Mitarbeitern und unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma möchte das Unternehmen mit innovativen Produkten und integrierten Systemen und Dienstleistungen zum Erfolg seiner Kunden beitragen – alles darauf ausgelegt, seine Vision zu verwirklichen, die Arbeit zu verändern, die Gesellschaft voranzubringen und sich mit der Zukunft zu verbinden.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Der Geschäftsbereich Mobile Solutions hilft mobilen Mitarbeitern, die Produktivität mit seinem Angebot an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Business-Tablets und Handhelds zu verbessern.

– Der Geschäftsbereich Media Entertainment mit Visual System Solutions bietet eine Reihe von hochhellen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertige Displays; und Broadcast & ProAV bietet Smart Live Production Lösungen aus einem End-to-End-Portfolio, bestehend aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Roboterlösungen, die für die Live-Event-Erfassung weit verbreitet sind. Sportproduktion, Fernsehen und xR-Studios.

– Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

– Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

Firmenkontakt

Panasonic Connect Europe GmbH

Julia Kohl

Hagenauer Strasse 43

65203 Wiesbaden

–

–



https://eu.connect.panasonic.com/de/de/produktgruppen/visual-system-solutions-loesungen-fuer-die-zusammenarbeit

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Straße 164

65205 Wiesbaden

+49 611 74131-16

–



https://finkfuchs.de/