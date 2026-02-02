Sicherheit, Funktion und Rechtssicherheit für Ihre Toranlagen

Automatische Tore, Roll-, Sektional- und Schnelllauftore gehören zu den sicherheitsrelevanten Anlagen in Industrie, Gewerbe und Logistik. Um Personen, Fahrzeuge und Betriebsabläufe zu schützen, sind regelmäßige Wartung, fachgerechter Kundendienst und normkonforme Prüfungen unerlässlich.

Die KFK KONRAD® GmbH unterstützt Sie bundesweit mit professionellem Torservice & Wartung – zuverlässig, dokumentiert und praxisnah.

Warum Torservice & Wartung unverzichtbar sind

Toranlagen sind täglich im Einsatz und hohen mechanischen sowie elektrischen Belastungen ausgesetzt. Ohne regelmäßige Wartung können Defekte unbemerkt bleiben und zu:

– erhöhtem Unfallrisiko

– ungeplanten Ausfallzeiten

– Schäden an Fahrzeugen oder Waren

– Haftungs- und Versicherungsproblemen

führen.

Regelmäßiger Torservice sorgt für Betriebssicherheit, lange Lebensdauer und rechtliche Absicherung.

Unsere Leistungen im Bereich Torservice & Wartung

– Wartung & Kundendienst

– Regelmäßige Wartung von Tor- und Türanlagen

– Kontrolle mechanischer und elektrischer Komponenten

– Funktionsprüfung von Sicherheits- und Schutzeinrichtungen

– Schmierung, Justierung und Verschleißkontrolle

Prüfung nach DGUV Vorschrift

– Prüfung elektrischer Antriebe nach DGUV V3

– Sicht-, Funktions- und Messprüfungen

– Normgerechte Prüfkennzeichnung

– Rechtssichere Dokumentation

Instandsetzung & Reparatur

– Behebung von Störungen und Mängeln

– Austausch defekter Komponenten

– Minimierung von Stillstandzeiten

Für welche Toranlagen ist der Service geeignet?

– Sektionaltore

– Rolltore & Schnelllauftore

– Schiebe- und Industrietore

– Automatische Zufahrts- und Zugangstore

– Toranlagen in Industrie, Logistik, Handel & Verwaltung

Ihre Vorteile mit KFK KONRAD® GmbH

– Bundesweiter Torservice aus einer Hand

– Fachkundige Techniker mit Praxiserfahrung

– Kombination aus Wartung, Prüfung & Dokumentation

– Transparente Abläufe ohne Betriebsunterbrechung

– Rechtssicherheit gegenüber Behörden & Versicherungen

Gesetzliche Pflichten & Verantwortung

Betreiber von Toranlagen sind verpflichtet, ihre Anlagen regelmäßig prüfen und warten zu lassen. Neben der DGUV Vorschrift 3 gelten weitere technische Regeln und Herstellerangaben, die eingehalten werden müssen.

Ein professioneller Torservice hilft, diese Pflichten lückenlos und nachvollziehbar zu erfüllen.

Ob regelmäßige Wartung, Kundendienst oder Prüfung Ihrer Toranlagen:

Wir beraten Sie individuell und erstellen ein passendes Service-Konzept für Ihren Betrieb.

KFK Konrad® GmbH europaweite Leistungen:

Elektroprüfungen, Wiederkehrende Elektro Prüfungen von Betriebsmitteln, Geräten, Anlagen, Maschinen nach DGUV Vorschrift 3 und DGUV V4 (vormals BGV A3), BGV A2,

Elektroprüfungen für Maschinen, Transferstraßen, Maschinenparks, Automatikanlagen, Produktionslinien

UVV Prüfung und wiederkehrende Prüfung für Windparks, Windkraftanlagen, Stromtankstellen, Ladesysteme & Photovoltaikanlagen

Regalprüfungen, Regalinspektion, Regalreparaturen nach DIN EN 15634, DGUV Regel 108-007, vormals BGR 234

UVV Prüfung, wiederkehrende Prüfung von Leitern und Tritten gemäß DGUV Information 208-016, alt: BGI 694, alt BGV, D36, alt: GUV D 36 .

Wartungen, Reparaturen, UVV Prüfungen: Leitern, Steigleitern, Tritte, Gitterroste

Regalinspektion, Regalprüfung, Schwerlastregale, Palettenregale, Kragarmregale, Regale, Verschieberegale, Fachbodenregale, Durchlaufregale, Rollregale

