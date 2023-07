TOPTICA erneut unter „BAYERNS BEST 50“

TOPTICA Photonics AG, einer der weltweit führenden Hersteller von High-End-Lasersystemen für wissenschaftliche und industrielle Anwendungen, wurde erneut in die renommierte Liste „BAYERNS BEST 50“ aufgenommen.

Diese Auszeichnung unterstreicht einmal mehr die herausragenden Leistungen und das Engagement von TOPTICA, in einem hochdynamischen und wettbewerbsintensiven Marktumfeld zu bestehen und zu wachsen.

„BAYERNS BEST 50“ ist eine Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und zeichnet jährlich mittelständische Unternehmen aus, die in den vergangenen Jahren sowohl ihren Umsatz als auch die Zahl ihrer Mitarbeiter überdurchschnittlich steigern konnten.

Die diesjährige Auszeichnung bestätigt die kontinuierlichen Investitionen von TOPTICA in Innovation und Exzellenz. Das Unternehmen hat sich als Vorreiter in der Laser- und Photonikindustrie etabliert, indem es kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investiert und weltweit seinen Kunden innovative Lösungen anbietet.

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Sie ist eine Anerkennung für die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams“, sagte Dr. Wilhelm Kaenders, Gründer und Vorstandsmitglied von TOPTICA. „Dieser Erfolg ist ein Beweis für unsere Philosophie und den Anspruch, an der Spitze der technologischen Entwicklung zu stehen und damit unseren Beitrag zum Fortschritt in verschiedensten Industrien und Forschungsbereichen zu leisten.“

TOPTICA wird seine Anstrengungen fortsetzen, um die Position als führendes Unternehmen in der Laser- und Photonik-Industrie zu festigen und damit seine erfolgreiche Firmenentwicklung fortzusetzen. Die Auszeichnung als BAYERNS BEST 50 ist ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg.

TOPTICA Photonics AG

TOPTICA wurde 1998 gegründet und befindet sich seitdem auf einem ambitionierten Wachstumspfad. Am Firmensitz in Gräfelfing bei München arbeiten derzeit etwa 380 hochqualifizierte Spezialisten daran, Forschung von heute in Produkte von morgen zu überführen, diese zur Marktreife zu bringen, und in zuverlässiger Qualität zu fertigen. TOPTICA beschäftigt heute weltweit mehr als 490 Mitarbeiter in sieben Geschäftseinheiten (TOPTICA Photonics AG, eagleyard Photonics GmbH, TOPTICA Projects GmbH, TOPTICA Photonics Inc. USA, TOPTICA Photonics K.K. Japan, TOPTICA Photonics China und TOPTICA France S.A.S.) mit einem konsolidierten Gruppenumsatz von etwa 130 Mio. €.

