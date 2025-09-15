Top-Tagungshotelier 2025

Daniela und Alexander Wurster vom Parkhotel Schillerhain ausgezeichnet

München, September 2025. – Große Ehre für die Pfalz: Daniela und Alexander Wurster, Gastgeber des Parkhotels Schillerhain in Kirchheimbolanden, wurden am 14. September 2025 im festlichen Rahmen von Schloss Hohenkammer bei München als „Top-Tagungshoteliers des Jahres“ ausgezeichnet. Damit geht die renommierte Ehrung der

TOP 250 GERMANY – Die besten Tagungshotels in Deutschland – erst zum zweiten Mal in ihrer Geschichte an ein Ehepaar.

Die 15-köpfige Jury, bestehend aus Fachjournalisten sowie den Preisträgern der vergangenen Jahre, hob besonders das harmonische Zusammenspiel des Unternehmerpaares hervor. Während Alexander Wurster als Geschäftsführer die strategische Ausrichtung des Hauses verantwortet und es weit über die Region hinaus repräsentiert, prägt Daniela Wurster als Personalmanagerin entscheidend die Kultur im Parkhotel. Gemeinsam schaffen sie eine Unternehmenskultur, in der sich Mitarbeitende eng mit ihrem Haus identifizieren und Gäste eine besondere Wohlfühlatmosphäre erleben. „Ausgezeichnet werden zwei Persönlichkeiten, die das Hotelgewerbe mit Innovation, Nachhaltigkeit und Gastfreundschaft prägen – und dabei nicht nur wirtschaftlich überzeugen, sondern auch inspirieren, fördern und Heimat auf Zeit bieten“. Dies betonte auch Michel Tueini vorheriger Preisträger in seiner Laudatio: Sie sind ein Paar, das es schafft, berufliche Visionen und familiäre Werte in Einklang zu bringen – und so ein Hotel zu führen, das für Gäste und Mitarbeitende gleichermaßen zu einem Ort des Wohlfühlens, Lernens und Wachsens geworden ist.

In den vergangenen Jahren hat sich das Parkhotel Schillerhain unter der Leitung der Familie Wurster zu einem Leuchtturm der deutschen Tagungshotellerie entwickelt. Mehrfache Auszeichnungen wie „Bestes Konferenzhotel“ in den Jahren 2023 und 2024, aktuelle Preise 2025 die Ehrung als „Bester Arbeitgeber“ sowie das Nachhaltigkeitssiegel „GreenSign“ belegen die konsequente Qualitätsarbeit. Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei das innovative Personal- und Ausbildungskonzept ein, das Mitarbeitende individuell fördert, junge Talente entwickelt und nachhaltige Karrierewege eröffnet. Ergänzt wird dieses Engagement durch die Expertise von Alexander Wurster als Business- und Persönlichkeitstrainer, die dem Haus eine zusätzliche inhaltliche Tiefe und Strahlkraft verleiht.

Auch über die erfolgreiche Führung des eigenen Hotels hinaus engagiert sich das Ehepaar Wurster für die Branche. Alexander Wurster ist als Kreisvorsitzender des DEHOGA Donnersberg und Mitglied im Großen Vorstand der DEHOGA Rheinland-Pfalz aktiv. Gemeinsam setzen die beiden wichtige Impulse in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mitarbeiterbindung – Themen, die die Hotellerie der Zukunft entscheidend prägen werden.

Mit der Auszeichnung würdigt die Jury nicht nur das beeindruckende Leistungsniveau des Parkhotels, sondern auch das persönliche Engagement zweier Persönlichkeiten, die Hotellerie als Berufung verstehen und es schaffen, Berufliches und Privates auf inspirierende Weise miteinander zu verbinden. Daniela und Alexander Wurster gelten damit als Vorbilder einer modernen, menschlich geprägten und zugleich innovativen Tagungshotellerie.

Wer das Parkhotel Schillerhain betritt, spürt sofort die besondere Atmosphäre: warm, einladend, familiär. Dass dies kein Zufall ist, liegt an den Menschen hinter dem Haus – allen voran Daniela und Alexander Wurster.

Seit vielen Jahren führen die beiden das traditionsreiche Hotel in Kirchheimbolanden mit Hingabe, Innovationsgeist und einem feinen Gespür für das, was Gäste wirklich brauchen: Ruhe, Qualität – und echte Herzlichkeit. Was als regional verwurzeltes Hotel begann, hat sich unter ihrer Leitung zu einem Ort entwickelt, an dem Natur, Genuss und Begegnung harmonisch ineinandergreifen.

Mit dem Bau des modernen Tagungszentrums GedankenGUT, der Eröffnung des NaturSpa über den Baumwipfeln und dem kulinarischen Konzept der Schillerhainer Stuben setzen Daniela und Alexander Wurster konsequent ihre Vision um: ein Hotel, das sowohl Wellnessgästen als auch Businessreisenden einen besonderen Rahmen bietet. Einen Rahmen, in dem nicht nur Meetings, sondern auch tolle Momente entstehen.

„Wir möchten, dass unsere Gäste ankommen – nicht nur körperlich, sondern auch gedanklich“, sagt Daniela Wurster. Für sie ist das Hotel mehr als ein Arbeitsplatz. Es ist ein Ort des Austauschs, der Inspiration und der Entschleunigung. Alexander Wurster ergänzt: „Was wir hier schaffen, lebt von echten Begegnungen. Und davon, dass wir mit einem großartigen Team täglich unser Bestes geben.“

Die Geschichte der beiden ist eine über Werte, Wandel und die Kraft von Visionen – verwurzelt in der Region, offen für Neues. Und sie ist noch lange nicht zu Ende geschrieben.

Das Parkhotel Schillerhain ist ein renommiertes Tagungshotel in Kirchheimbolanden, Pfalz. Es bietet 61 Zimmer, einen großzügigen Wellnessbereich der „NaturSPA in den Baumwipfeln“, ein eigenes Tagungszentrum „gedankenGUT“, Restaurant „Schillerhainer Stuben“ und eine Bar

