TOP SERVICE DEUTSCHLAND 2020: PLANETHOME WIEDERHOLT FÜR KUNDENORIENTIERUNG AUSGEZEICHNET

Köln, 24.06.2020. Die große Gala durfte dieses Jahr Coronabedingt nicht stattfinden – online wurden daher die Gewinner des Wettbewerbs “Top Service Deutschland 2020” in diesem Jahr gekürt. Zu den Siegern zählt auch die PlanetHome Group GmbH, die sich erneut über eine Auszeichnung als Unternehmen mit der besten Kundenorientierung freuen darf. Der Immobilienvermittler erhält diese Auszeichnung bereits zum dritten Mal in Folge. Mit diesem branchenübergreifenden Wettbewerb werden bereits seit mehr als 10 Jahren jährlich auf Basis einer fundierten Analyse die Unternehmen mit der höchsten Kundenorientierung und Servicequalität auszeichnet. Der “Top Service Deutschland” wird von dem Beratungsunternehmen ServiceRating in Kooperation mit der Universität Mannheim und der renommierten Wirtschaftszeitung Handelsblatt vergeben.

Den Analyserahmen des Wettbewerbs stellt das sogenannte Fokus-Modell von ServiceRating und Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christian Homburg von der Universität Mannheim dar. Es handelt sich hierbei um das erste Instrument, das auf Basis von Kunden- und Managerbefragungen die Ganzheitlichkeit des Strategiethemas “Kundenorientierung” erfasst. PlanetHome konnte in allen vier untersuchten Fokus-Dimensionen “Wirkung auf den Kunden”, “Interaktion von Unternehmen und Kunde”, “Steuerung der Kundenorientierung” und “Rahmenbedingungen im Unternehmen” Höchstpunkte erzielen. Dazu Wolfram Gast, Head of Digital, BI and Marketing: “Die erneute Auszeichnung zeigt, dass wir für unsere Kunden ein verlässlicher Partner sind. Das freut uns auch deswegen sehr, weil es uns beweist, dass unsere innovativen Servicetools und unser neues Kundeportal myPlanet hervorragend angenommen werden.”

PlanetHome überzeugt durch innovative Kundenbetreuung

Im Fokus der Verleihung stehen jene Unternehmen, denen es am besten gelang, sich an die Wünsche ihrer Kunden anzupassen. Die Experten von PlanetHome haben in mehr als 30 Jahren ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Kunden rund ums Thema Wohnen und Zuhause etabliert. Für die Optimierung des individuelles Kundenerlebnis wurde in den letzten zwei Jahren verstärkt die Digitalisierung verschiedener Servicetools vorangetrieben. Damit hat sich das Unternehmen strategisch an die veränderten Strukturen einer modernen, digitalen Immobilienwirtschaft anpasst. So nutzt PlanetHome auf innovative Weise alle technischen und kommunikativen Möglichkeiten, um den Kunden das beste Angebot und den besten Service zu bieten.

Über die PlanetHome Group GmbH:

Die PlanetHome Group GmbH ist einer der führenden Immobiliendienstleister in

Deutschland mit den Kernbereichen Vermittlung und Finanzierung von Wohnimmobilien. Der Fokus des Geschäftsmodells liegt dabei in der engen Zusammenarbeit mit Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern, um das Dienstleistungsangebot für Kunden rund um die Immobilie optimal zu ergänzen. In den vergangenen 30 Jahren

vermittelte PlanetHome über 85.000 Immobilieneinheiten. Um Verkäufer und Käufer zielgerecht zusammenzuführen, verwendet das Unternehmen modernste Technologie und setzt auf ein großes Netzwerk hochqualifizierter und festangestellter Immobilien-berater. Mit einem vermittelten Finanzierungsvolumen von mehr als einer Mrd. Euro

in 2018 und 2019 gehört PlanetHome zudem zu den Marktführern im Bereich der partnerbasierten Baufinanzierungsvermittlung. Der Immobiliendienstleister ist mehrfach ausgezeichnet (u. a. als einer von Deutschlands kundenorientiertesten Dienstleistern) und ist der erste bundesweit tätige Immobiliendienstleister, der nach DIN EN 15733 zertifiziert wurde.

Im Unternehmen arbeiten derzeit über 700 Mitarbeiter an 100 Standorten

in Deutschland und Österreich.

