Top Rated Brands 2020 – Gütesiegel für Futtermarken

Ein ganzes Jahr ist es her seit CheckForPet mit den Top Rated Brands ein neues Gütesiegel für Hunde- und Katzenfutter auf den Markt gebracht hat.

Das Ziel: Katzen-und Hundehaltern einen Kompass zur Entscheidungshilfe beim Futterkauf an die Hand zu geben.

Was vor einem Jahr galt, gilt auch heute: Frauchen und Herrchen wünschen sich für Ihre Vierbeiner nur das Beste, selbstverständlich auch das beste Futter! Aus diesem Grund hat die CheckForPet GmbH die unabhängigen Bewertungen tausender Hunde- und Katzenbesitzer mit dem eigens dafür entwickelten Futtercheck gesammelt und ausgewertet.

Herausgekommen sind die Top 10 Rated Brands 2020:

1. Platinum

2. Terra Canis

3. Animonda

4. Wolfsblut

5. Wolf of Wilderness

6. Josera

7. Vet-Concept

8. Rinti

9. Belcando

10. Happy Dog

Spitzenreiter ist wie im Vorjahr der Hersteller Platinum – mit insgesamt 2.954 Bewertungen und einer Gesamtnote von 4,0 ist Platinum unser diesjähriger Platz 1 der Top Rated Brands 2020. Auf Platz 2 folgt Terra Canis mit insgesamt 1.131 Kundenbewertungen und ebenfalls einer beeindruckenden Gesamtnote von 4,0. Bronze geht an die Marke Animonda, die mit 2.294 Bewertungen und einer Gesamtnote von 3,9 Platz 3 der Top Rated Brands 2020 für sich beansprucht. Es folgen die Marken Wolfsblut (4.911 Bewertungen; Gesamtnote 3,9) und Wolf of Wilderness (1.532 Bewertungen; Gesamtnote 3,9) auf den Plätzen 4 und 5. Auf den Plätzen 6 und 7 stehen die Marken Josera mit einer Gesamtnote von 3,89 und Vet-Concept mit der Gesamtnote 3,85. Die Plätze 8 bis 10 liegen eng beieinander: die Marken Rinti, Belcando und Happy Dog wurden alle mit der Gesamtnote 3,82 bewertet und gehören damit zu den Top 10 Rated Brands 2020.

Um zu den Top 10 Rated Brands 2020 zu gehören, müssen Futtermarken mindestens über 1.000 Bewertungen erhalten haben. Bei dem Top 20 Rated Brand 2020 – Gütesiegel sind es min. 500 Bewertungen. Im Futtercheck bewertet werden die Gesamtzufriedenheit der Kunden, das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Zusammensetzung des Futters. Um die Mindestkriterien für das allgemeine Top Rated Brand 2020 – Gütesiegel zu erfüllen, müssen die Marken mindestens 30 Bewertungen im Jahr 2019 generiert haben und eine Mindestbewertung von 3,5 Sternen, also einem “Gut” vorweisen können.

Weitere Platzierungen und umfangreiche Statistiken zu den Top Rated Brands 2020 finden Sie auf unserer Website: www.checkforpet.de

CheckForPet ist es wichtig, dass jeder Haustierbesitzer schnell und einfach das passende und bestbewertete Hunde- und Katzenfutter für seinen Vierbeiner findet. Durch das Top

Rated Brand Gütesiegel, können Futterhersteller und dessen Marken zeigen, was sie zu bieten haben. Das Gütesiegel kann von den jeweiligen Firmen eigenständig generiert und genutzt werden.

Durch den von uns entwickelten Futtercheck und mit mehr als

300.000 individuellen Bewertungen, ermöglichen wir Haustierbesitzern, das

bestbewertete und passende Futter für ihre Lieblinge zu finden.

