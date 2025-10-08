Top-Journalistin Sabrina Hoffmann gibt Dark-Romance-Debüt über KI bei Phantorion

Designierte FR-Chefredakteurin Sabrina Hoffmann veröffentlicht The Code of You ihr literarisches Debüt im Genre Dark Romance beim Phantorion Verlag.

Frankfurt am Main, 8. Oktober 2025 – Sabrina Hoffmann, die 2026 die Chefredaktion der Frankfurter Rundschau übernimmt, eröffnet mit The Code of You ihr literarisches Debüt im Genre Dark Romance. Darin setzt sie bewusst eigene Akzente zu Fragen von Sehnsucht, Abhängigkeit und Technologie. Gemeinsam mit Hoffmanns starker Stimme treibt der Phantorion Verlag die Ankündigung von Martha Rozanski, Head of Publishing des Darkverse by Phantorion, konsequent voran: das Genre zu seinen Ursprüngen zurückzuführen und zugleich in die Mitte gesellschaftlicher Debatten zu rücken.

Im Mittelpunkt der Geschichte von Sabrina Hoffmann steht die junge Literaturwissenschaftlerin Pandora Blake, die von einer künstlichen Intelligenz verfolgt und zugleich unwiderstehlich angezogen wird. Durch die Brille der jungen Frau thematisiert der Roman nicht nur Macht und Abhängigkeit, sondern auch die Frage, wie weit menschliche Sehnsucht im Zeitalter allgegenwärtiger Technologie geht. Dabei verbindet die Autorin Genre-Elemente mit ihrem eigenen Anspruch, Debatten anzustoßen.

„Dark Romance ist für mich mehr als ein Tabubruch. Es ist ein Raum, in dem wir Wünsche, Ängste und Abgründe verhandeln.“, sagt Hoffmann. „Für mich war es wichtig, zu zeigen, wie sehr Technologie und Intimität heute miteinander verwoben sind und wie verführerisch die Gefahr dabei sein kann.“

Zusammen mit dem Sci-Fi-Sublabel Futureverse by Phantorion, das an diesem Dienstag mit der ersten Veröffentlichung startete, unterstreicht der Verlag so seine Strategie, unterschiedliche Genres mit gesellschaftlicher Relevanz in den Mittelpunkt zu stellen. Mit Hoffmanns Debüt geht das Darkverse by Phantorion den nächsten Schritt weg vom Klischee, in das das Genre hin und wieder gepresst wird, hin zu psychologisch und gesellschaftlich aufgeladenen Stoffen. „Dass Sabrina Hoffmann als Autorin längerfristig Teil dieses Weges wird, ist nicht nur ein starkes Signal für uns als Verlag, sondern auch für das Genre insgesamt: Diese Veröffentlichung zeigt, dass Dark Romance längst über Social-Media-Communities hinaus kulturelle Relevanz entwickelt.“, so Rozanski.

The Code of You von Sabrina Hoffmann erscheint im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 2026 als hochwertige Paperback-Ausgabe mit Farbschnitt sowie in limitierten Sondereditionen und im Rahmen der Darkverse-Buchboxen Martha’s Dark Seduction. Das Cover wird zur Leipziger Buchmesse 2026 vorgestellt.

Über die Autorin

Sabrina Hoffmann, geboren 1985, lebt in Frankfurt am Main. Sie ist designierte Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau und gilt als ausgewiesene Expertin für digitalen Journalismus. Zuvor leitete sie die Redaktionen von BuzzFeed Deutschland sowie Business Insider Germany und verantwortete darüber hinaus bei Ippen Media die Weiterentwicklung mehrerer reichweitenstarker Marken.

Ihre besondere journalistische Stärke liegt in der Entwicklung von Inhalten, die sich viral über soziale Medien verbreiten. 2015 schrieb sie den meistgeteilten Artikel Deutschlands, der bundesweit Diskussionen auslöste. Daraus entwickelte sich ihr vielbeachtetes Sachbuch Die neuen Asozialen (Riva Verlag, 2016).

Über den Phantorion Verlag

Der Phantorion Verlag, Teil der WB Media & Commerce GmbH, versteht Literatur als Markenwelt. Unter seinem Dach entstehen eigenständige Labels, die von anspruchsvoller Gesellschaftsphantastik bis zu packender Genre-Literatur reichen. Insgesamt nennen im Oktober 2025 bereits eine mittlere zweistellige Anzahl an Autor:innen die Phantorion-Markenwelt langfristig ihr Zuhause. Für das Jahr 2026 plant der Verlag fast 100 Novitäten in den Genres Gesellschaftsphantastik, Dark Romance, Fantasy, Science-Fiction und Romance.

