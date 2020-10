Top-Innovator Contentserv ist zum 3. Mal Wachstumschampion

FOCUS und Statista küren Contentserv zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Deutschlands

Rohrbach/Ilm, Deutschland – 22. Oktober 2020 – Contentserv, der weltweit führende Anbieter von Product Experience Management-Lösungen kann sich erneut einen Platz unter den wachstumsstärksten Unternehmen Deutschlands sichern. Im Rahmen der branchenübergreifenden Erhebung des Marktforschungsinstituts Statista zusammen mit dem Wirtschaftsmagazin FOCUS-BUSINESS erhält die Contentserv GmbH das Siegel des Wachstumschampions bereits zum dritten Mal nach 2016 und 2018.

Aus über 2 Mio. eingetragenen Unternehmen aller Branchen und Größen ermittelten Statista und FOCUS die 500 Unternehmen, die zwischen 2016 und 2019 das höchste Umsatz- bzw. Mitarbeiterwachstum aufwiesen. Contentserv vermeldet seit Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum und konnte sich somit im Top-Feld platzieren.

Der von renommierten Analysten wie Gartner und Forrester als einer der weltweit führenden Anbieter für Product Information Management-Lösungen (PIM) anerkannte Softwarehersteller zählt mit seinem innovativen Produktportfolio und seiner visionären Strategie zur deutschen Mittelstandselite. So konnte sich Contentserv bereits im Juni in einer wissenschaftlich fundierten Studie den Titel des Top-Innovators 2020 sichern.

Mit seiner skalierbaren, cloudbasierten Lösung erlaubt Contentserv es Unternehmen, das Management und die Pflege ihrer Produktinformationen vollständig zu digitalisieren, umfassende Produktinhalte zuverlässig, konsistent und aktuell in einer Single-Source-of-Truth vorzuhalten und von hier automatisiert in sämtliche Vertriebskanäle – online wie offline – bereitzustellen. Unternehmen können die hochstandardisierte Lösung entsprechend ihrer individuellen Anforderungen schrittweise einführen und so eine sehr schnelle Wertschöpfung erreichen. Am Ende steht das personalisierte Produkterlebnis und die vollständige Kontrolle über den Markenauftritt.

“Unsere Erfolgsformel ist die ausgewogene Mischung aus einer langfristigen, nachhaltigen Vision für unser Unternehmen und der Fähigkeit die Bedürfnisse des Marktes und unserer Kunden früher als andere zu erkennen und sehr flexibel darauf zu reagieren. Dies und unser Netzwerk aus erfahrenen Partnern ermöglichen es uns, unser stabiles Wachstum fortzusetzen.” so Patricia Kastner.

Mit seiner SaaS-Lösung hat Contentserv einen Garanten für weiteres Wachstum geschaffen. So konnte die neue Lösung im 1. Halbjahr 2020 trotz Corona bereits stattliche Umsätze generieren.

Contentserv ermöglicht es Händlern und Markeninhabern bahnbrechende Produkterlebnisse der Zukunft zu erschaffen, indem sie das volle Potenzial moderner Technologien ausschöpfen. Dahinter steht die Vision, den Alltag von Marketern und Produktteams mithilfe einer modernen, umfassenden und geschäftsorientierten Plattform zu vereinfachen – wobei die Time-to-Value stets im Fokus steht.

Die einzigartige Kombination von Product Information Management (PIM), Master Data Management (MDM) und Marketing Experience Management (MXM) auf einer einzigen Plattform erlaubt es dem Einzelhandel und Markenunternehmen, hochwertige, relevante und emotional ansprechende Produkterlebnisse zu kreieren, mit denen sie die Erwartungen ihrer Kunden übertreffen.

Mehr erfahren unter https://www.contentserv.com/

Kontakt

Contentserv Group AG

Petra Kiermeier

Hauptstrasse 82

8272 Ermatingen/Thurgau

+49 8442 9253 800

pr@contentserv.com

https://www.contentserv.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.