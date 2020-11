“Top Digitaler Assistent”: E WIE EINFACH für besten Chatbot ausgezeichnet

– E WIE EINFACH belegt ersten Platz in der Kategorie “Versorger”

– Ergebnis einer Studie von COMPUTER BILD und Marktforschungsinstitut Statista

(Köln) Der digitale Energieanbieter E WIE EINFACH erhält die Auszeichnung “Top Digitaler Assistent 2021”. In einer gleichnamigen Analyse der COMPUTER BILD, in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Statista, setzte sich der digitale Challenger in der Kategorie “Versorger” als Sieger durch.

“Was leisten digitale Assistenten im Kundenservice?” lautete die Kernfrage der oben genannten Studie, in die insgesamt über 3.000 Testurteile mit einflossen. Im Fokus der Befragung bzw. Bewertung standen vier zentrale Testkriterien: Customer Journey, Dialog & Fachlichkeit, User Experience sowie Sicherheit & Ethik. In insgesamt vier alltagsrelevanten Branchen – Telekommunikation, Versicherung, Finanzen und Versorgung – wurde so untersucht, wie die Chatbots beispielsweise in Bezug auf Benutzerführung, Sprachfähigkeit, Reaktionszeit und Datensicherheit abschneiden.

“Als digitaler Challenger freuen wir uns sehr über diese Auszeichnung. Das ist eine tolle Bestätigung für unsere digitale Kunden Journey und spornt uns an, direkt dort anzuknüpfen und weiter zu machen.”, so Katja Steger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH.

E WIE EINFACH ist die digitale Strommarke für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst personalisierte Strom- und Gastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter sowie auf YouTube.

