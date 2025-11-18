TOP 111 Public Speaker Award 2025 geht an David Setka

Expertenportal zeichnet David Setka für besondere Leistungen im Public Speaking aus

Dresden, 7. November 2025 – Bei der diesjährigen Verleihung der TOP 111 Awards wurden im DACH-Raum Persönlichkeiten ausgezeichnet, die mit ihrer Arbeit in Kommunikation, Führung und öffentlicher Wirkung besondere Akzente setzen. Die Auszeichnung würdigt Menschen, die gesellschaftliche und berufliche Themen auf verständliche Weise zugänglich machen und damit zu einem konstruktiven Diskurs beitragen.

Unter den Geehrten befindet sich David Setka aus Frankfurt am Main. Der Kommunikationstrainer und Keynote Speaker wurde in der Kategorie Public Speaking ausgezeichnet. Setka beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit der Frage, wie klare, wertschätzende Kommunikation Missverständnisse reduziert und Zusammenarbeit erleichtert – in Unternehmen ebenso wie im Berufseinstieg.

Seine Vorträge basieren auf praxisnahen Kommunikationsmodellen und typischen Situationen aus dem Arbeitsalltag, mit denen er zeigt, wie Sprache Orientierung und Sicherheit geben kann.

„Kommunikation entscheidet oft früher über Chancen als Fachwissen. Wenn Menschen verstehen, wie sie gesehen, gehört und richtig eingeordnet werden, verändert das ihre Möglichkeiten im Berufsleben nachhaltig.“, sagte Setka im Rahmen der Veranstaltung.

Die TOP 111-Auszeichnung hebt Persönlichkeiten hervor, die durch Sichtbarkeit, Expertise und gesellschaftliche Relevanz Wirkung entfalten. Das Expertenportal bewertet dafür Faktoren wie Medienpräsenz, Bühnenauftritte, Publikationen, Social Media und unternehmerische Aktivitäten.

Josua Laufer, Geschäftsführer des Expertenportals und Initiator der Auszeichnung, betonte: „Die TOP 111 zeigen, wie wichtig authentische Kommunikation und klare Positionierung heute sind – ob auf der Bühne, in Unternehmen oder im öffentlichen Raum.“

Für Setka ist die Ehrung ein bedeutender Schritt: „Sie bestätigt, wie relevant das Thema Kommunikation gerade für junge Menschen und Berufseinsteigende geworden ist. Wer früh lernt, klar zu sprechen und mutig aufzutreten, verschafft sich Freiräume für die eigene Entwicklung.“

Der Impulsgeber und Keynote Speaker für wirkungsvolle Kommunikation.

David Setka steht als Keynote Speaker auf zahlreichen Bühnen und weiß genau, wie man Menschen begeistert. Er ist der Gewinner des renommierten Speaker Slams 2025 in Wiesbaden, wo er sich gegen 149 Top-Speaker durchsetzte – bewertet nach strengen Qualifikationskriterien.

Für seinen Vortrag auf der Founder Summit, der größten Unternehmerkonferenz Deutschlands, mit über 8.000 Teilnehmern, wurde er mit dem „Inspiration Stage Speaker Award 2025“ ausgezeichnet. Dort teilte er die Bühne mit internationalen Stars wie Jason Derulo, Top-Model und Unternehmerin Lena Gercke, Kommunikationsexperte Rene Borbonus, TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf und Tanz- und Motivationstrainer Detlef D! Soost.

Sein Fokus liegt auf wertschätzender und klarer Kommunikation – der Schlüssel zu mehr Wirkung und Zusammenarbeit in Unternehmen. Seine Vorträge und Workshops zeigen Führungskräften und Teams, wie sie Missverständnisse vermeiden, Reibungsverluste verringern und mit ihren Worten mehr bewegen – für schnellere Entscheidungen, stärkeren Zusammenhalt und nachhaltigen Erfolg.

Seine langjährige Bühnenerfahrung und die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen machen ihn zu einem Impulsgeber, der Kommunikation lebendig vermittelt und neue Wege aufzeigt.

