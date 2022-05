TOM TAILOR führt NewStore Consumer App ein

Lifestyle-Brand setzt auf digitales Wachstum

Berlin/Hamburg – NewStore, eine modulare, mobile Omnichannel-Cloud-Plattform für Einzelhandelsmarken weltweit, gab heute bekannt, dass Tom Tailor eine NewStore Consumer App eingeführt hat. Die Casual Fashion- und Lifestyle-Marke bietet nun ein erstklassiges mobiles Einkaufserlebnis, das die Kundenbindung erhöht und den Umsatz steigert. Tom Tailor-Kunden in Deutschland können die App ab sofort sowohl für iOS als auch für Android laden. In Kürze wird sie auch in weiteren Märkten eingeführt.

Tom Tailor wurde 1962 in Hamburg gegründet und zeichnet sich durch einen lässigen Stil aus, der als Inspiration für seine Produktlinien dient. Die Marke bietet eine Reihe von Kleidungsstücken und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder sowie eine Heimkollektion mit Wäsche-, Bad-, Textil- und Kissenprodukten. Der gesamte Katalog von Tom Tailor ist in der App verfügbar. Sie bietet den Kunden durch ihre angenehme, interaktive und intuitive Benutzeroberfläche ein magazinähnliches Einkaufserlebnis.

„Mobile Verkäufe sind ein Schlüsselfaktor für Tom Tailor, aber um diesen Kanal wirklich zu nutzen, mussten wir unsere Verbraucher-App aktualisieren“, sagte Hendrik Reuter, Director of eCommerce und Consumer Engagement, bei Tom Tailor. „Wir haben uns für NewStore entschieden, weil diese Lösung einfach besser ist als alles, was wir bisher gesehen haben. Die neue App gibt unseren Kunden das Erlebnis eines Flagship-Stores in die Hand.“

Mit NewStore Studio, dem Content-Management-System für die App, verfügt Tom Tailor über alle nötigen Tools, um eine moderne und ansprechende App zu pflegen. Die Marke wird auch von der Tatsache profitieren, dass NewStore Consumer Apps nachweislich die Nutzung um das 2,5-fache erhöhen und die Konversionsraten um das 7-fache über denen einer traditionellen Website liegen. Da sich NewStore nahtlos in Scayle, die E-Commerce-Plattform von Tom Tailor, integrieren lässt, ist es zudem einfacher denn je, die App auf dem neuesten Stand zu halten und genaue Produkt- und Bestandsinformationen in Echtzeit bereitzustellen.

„Die Verbraucher sind mobiler denn je, daher müssen Marken wie Tom Tailor über den traditionellen E-Commerce und den stationären Handel hinaus denken“, sagt Stephan Schambach, Gründer und CEO von NewStore. „Durch die Entwicklung einer nativen App, die die digitalen und physischen Kanäle von Tom Tailor ergänzt, hat NewStore der Marke eine neue, leistungsstarke Möglichkeit gegeben, mit ihren treuesten Kunden zu interagieren.“

Mit NewStore hat Tom Tailor Zugang zu einer voll funktionsfähigen Mobile-Commerce-Plattform, die dynamische Produkt-Lookbooks, eine verbesserte Produktsuche und eine einfache Kategorie- und Produktnavigation umfasst. Die Lösung bietet außerdem integrierte Warenkorbregeln, Filterattribute, dynamische Lagerbestände, Push-Benachrichtigungsfunktionen und vieles mehr.

NewStore wird die NewStore Omnichannel-Plattform während der euroCIS präsentieren. (Düsseldorf, 31.5.-02.06.2022, Halle 10 / D50)

Video: Vimeo – Introducing NewStore Consumer Apps

Honorarfreies Bildmaterial: Link

Über TOM TAILOR

Tom Tailor ist ein international tätiges, vertikal ausgerichtetes Modeunternehmen, das sich auf so genannte Casual Wear konzentriert und diese im mittleren Preissegment anbietet. Ein umfangreiches Angebot an modischen Accessoires erweitert das Produktportfolio. Damit deckt das Unternehmen die verschiedenen Kernsegmente des Modemarktes ab. Der Vertrieb der Marke Tom Tailor erfolgt über den Einzel- und Großhandel, d.h. sowohl über eigene Mono-Label-Stores als auch über Handelspartner. Mit Stand vom 11. Mai 2022 sind dies 421 Tom Tailor-Stores, 166 Franchise-Stores, 11.150 Shop-in-Store-Partner & Handelspartner Multilabel. Darüber hinaus werden die Kollektionen über den unternehmenseigenen Online-Shop und über große E-Commerce-Plattformen vertrieben. Damit ist die Marke Tom Tailor in über 35 Ländern präsent.

Über NewStore

NewStore bietet Omnichannel-as-a-Service für Handelsmarken weltweit, die ihre digitale Transformation beschleunigen möchten. NewStore ist auf Geschwindigkeit und Flexibilität ausgelegt und ermöglicht Marken auf einfache Weise beste Einkaufserlebnisse für Ladenmitarbeiter und Verbraucher zu bieten. Die modulare Cloud-Plattform für Mobilgeräte umfasst POS, Auftragsverwaltung, Kundenbindung, Inventar und native Verbraucher-Apps. In über 20 Ländern profitieren NewStore-Kunden wie Burton, Wolford, Ganni, Faherty Brand, G-Star RAW, Marine Layer, Scotch & Soda, UNTUCKit und Vince profitieren von der umfassendsten, globalen Omnichannel-Einzelhandelslösung auf dem Markt. Das Unternehmen wird von General Catalyst, Activant Capital und Salesforce Ventures unterstützt. Erfahren Sie mehr unter www.newstore.com

Bildquelle: © NewStore