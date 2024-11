Toller Sound: Der neue THOMSON Google TV QLED Plus

Garantiert dynamischen Klang dank integrierter Frontlautsprecher

Wien. Mit dem neuen THOMSON Google TV QLED Plus bringt THOMSON eine All-in-One-Lösung auf den Markt, die kristallklare Bilder und erstklassigen Klang vereint. Dank der integrierten Frontlautsprecher und Dolby Atmos Unterstützung erleben Nutzer einen kraftvollen, präzisen Sound direkt aus dem Gerät – und das ganz ohne zusätzlicher Soundbar. Kombiniert mit gestochen scharfen Bildern, lebendigen Farben und der smarten Google TV Technologie wird der QLED Plus zur perfekten Wahl für ein beeindruckendes Heimkinoerlebnis.

Dank der Quantum-Dot-Nanokristalle liefert das QLED-Display ausgewogene Helligkeit, beeindruckende Kontraste und einen erweiterten Farbraum. In Kombination mit der 4K Ultra-HD-Auflösung genießen Sie jedes Detail in kristallklarer Schärfe. Die Dolby Vision Technologie verstärkt das Erlebnis durch lebendige Kontraste, optimierte Helligkeit und präzise Farbwiedergabe, die für eine lebensechte Bildqualität sorgt. Der schwenkbare Standfuß ermöglicht eine Drehung des Fernsehers um bis zu 30 Grad, sodass der Lieblingsfilm aus verschiedenen Blickwinkeln im Raum optimal verfolgt werden kann.

Hauptmerkmal: Integrierte Frontlautsprecher

Aber der eigentliche Game-Changer sind die integrierten Frontlautsprecher. Diese sind vorne eingebaut und nicht hinter dem Fernseher, was für einen präziseren Sound sorgt. Die Frontlautsprecher richten den Klang direkt auf Ihre Ohren, und gewährleisten so eine besonders klare Wiedergabe von Sprache und Klängen. Sie erzeugen tiefe Bässe und klare Höhen für ein immersives Klangerlebnis und machen zusätzliche Soundbars sowie den Kabelsalat überflüssig. Diese Lautsprecher machen den THOMSON QLED Plus zu einer All-in-One-Lösung, die sowohl Ästhetik als auch für Funktionalität verspricht.

Unterhaltung neu definiert: Google TV macht das Fernsehen smarter

Das smarte Betriebssystem Google TV ermöglicht den Zugriff auf über 400.000 Filme und Sendungen verschiedener Streaming-Anbieter, darunter Netflix, Prime Video und Disney+ (Abo-Gebühren können anfallen). Unterschiedliche Nutzerprofile für jedes Familienmitglied ermöglichen ein individualisiertes TV-Erlebnis mit zugeschnittenen Content Empfehlungen. Besonders praktisch für Eltern: Der Kid“s Mode erlaubt die Kontrolle der Fernsehzeit und spielt nur altersgerechte Inhalte ab. Google Cast ermöglicht es, Serien und Filme direkt von kompatiblen Smart-Geräten auf den Fernseher zu übertragen – ohne zusätzliche Hardware oder störende Kabel.

Intuitive Steuerung und flexibler Blickwinkel

Die ergonomische Fernbedienung ist mit dem Google Assistant ausgestattet. Damit lässt sich der Fernseher per Sprache steuern, zum Beispiel mit Fragen zu Filmen, die durch intelligente Funktionen empfohlen werden oder nach Filmtipps, die zur Stimmung der Zuschauer passen. Durch die sanfte Hintergrundbeleuchtung haben Nutzer die Tasten immer im Blick, selbst wenn das Wohnzimmer für perfektes Kinofeeling abgedunkelt ist.

Wer beim Fernsehen verschiedene Sitzoptionen hat, ist bei der Aufstellung dennoch flexibel. Der schwenkbare Standfuß ermöglicht es, den THOMSON Google TV QLED Plus bis zu 30 Grad zu drehen – für den perfekten Entertainment-Winkel. Dabei fügt sich der elegante Fernseher ideal in die Umgebung ein. Dieser überzeugt nicht nur mit modernem Design, sondern auch mit einer schlanken Bauform ohne Rahmen. Ein Triple-Tuner für den Empfang über Satellitenantenne, terrestrische Antenne oder Kabel rundet das Gesamtpaket ab.

Die Features des THOMSON Google TV QLED Plus auf einen Blick:

– Integrierte Frontlautsprecher

– 4K UHD für gestochen scharfe Bilder

– Quantum-Dot-Filter für ein kontrastreiches, farbintensives Bild

– Dolby Vision für die präzise Farbwiedergabe

– Dolby Atmos für ein raumfüllendes Klangerlebnis wie im Kino

– Google TV für ein personalisiertes TV-Erlebnis

– Google Assistant für intelligente Sprachsteuerung

– Google Cast für müheloses Streaming von Smartphone, Notebook, Tablet & Co

– 3 Jahre Garantie

– Rahmenloses Design

– Beleuchtete Fernbedienung

-Triple-Tuner für Empfang über Satelliten, Antenne und Kabel (ohne zusätzliche Hardware)

– A+ Panel-Qualität: Präzise Bilder ohne tote Pixel

Verfügbarkeit

Der THOMSON Google TV QLED Plus ist ab jetzt online und in führenden TV- und Elektronikmärkten erhältlich. Erhältlich in Größen von 43 Zoll, 50 Zoll und 55 Zoll.

Hochauflösende Produktbilder, Lifestyle-Bilder und Datenblätter finden Sie hier.

Für weitere Informationen zum Produkt besuchen Sie bitte

https://tv.mythomson.com/de/Thomson-Google-TV-QLED-Plus/GTV-QLED-PLUS

Direkter Kontakt Thomson TV:

Palina Ivancha

Senior Marketing & Communications Manager

Franz-Josef-Kai 1

A-1010 Wien

palina.ivancha@thomsonelectronic.com

+43 660 37 101 42

www.tv.mythomson.com

Über THOMSON

THOMSON wurde 1893 in Frankreich gegründet und verkörpert ein echtes europäisches Erbe. Mit einer reichen Geschichte, die sich über 130 Jahre erstreckt, war die Marke THOMSON an den größten technologischen Revolutionen der Welt beteiligt und hat ihre Rolle als echter Pionier in dieser Branche gefestigt. THOMSON spielte eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der ersten Radios, Videorecorder, mp3-Player, Fernseher und mehr. Während seiner gesamten Geschichte ist das Unternehmen seiner Mission treu geblieben, Innovation und Spitzentechnologie für alle zugänglich zu machen. Heute ist THOMSON bestrebt, qualitativ hochwertige Produkte herzustellen, die Komfort mit den neuesten intelligenten Technologien nahtlos verbinden.

THOMSON will dafür sorgen, dass jeder unvergessliche Erlebnisse und Momente der Freude mit seinen Liebsten teilen kann. Dies zeigt sich im Design und in der Funktionalität seiner Produkte, die auf die Bedürfnisse und Vorlieben einer Vielzahl von Verbrauchern zugeschnitten sind. Die Marke bietet eine breite Palette von Elektroprodukten aus den Bereichen Fernsehen, Audio-Video, Telefonie, Computer, vernetzte Produkte, Haushalt, Haushaltsgeräte, Gesundheit und Wohlbefinden. THOMSON hält sein Erbe als führende Kraft in der Technologiebranche aufrecht und ist dabei seiner Mission treu geblieben: nützliche Innovationen zu schaffen, bei denen der Kunde im Mittelpunkt steht. Für weitere Informationen zum Produkt besuchen Sie bitte tv.mythomson.com.

Firmenkontakt

PR Müllers

Christoph Müllers

Leuther Straße 13a

47638 Straelen

02839-568313-0



http://www.prmuellers.de

Pressekontakt

Christoph PR Müllers

Christoph Müllers

Leuther Straße 13a

47638 Straelen

02839-568313-0



http://www.prmuellers.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.