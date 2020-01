Tolle Schuhe für Herren mit großen Füßen bei schuhplus

Übergrößenhändler führt verschiedene Marken

Die aktuelle Schuhmode bietet für Herrenschuhe Übergrössen heute eine breit gefächerte Auswahl an Modellen in vielen Farben und Stilen. Herren mit großen Füßen wollen diese natürlich ebenfalls gern tragen, haben jedoch aktuell meist das Nachsehen, weil die Händler Schuhe in Größe 46 bis 54 nicht gern in den Verkauf nehmen. Das Unternehmen schuhplus hat diese Marktlücke erkannt und bietet daher ausschließlich Schuhe für Damen und Herren in Übergrößen an. Es handelt sich bei den Modellen selbstverständlich um Schuhe aus den aktuellen Kollektionen bekannter Markenhersteller, sodass sich Herren mit großen Füßen ab sofort ebenfalls von Kopf bis Fuß zeitgemäß einkleiden können.

Über schuhplus

Das Angebot von schuhplus ist übrigens nicht nur im Internet zu finden, sondern ebenfalls in drei Ladenlokalen. Viele Herren und auch Damen mit großen Füßen schätzen vor dem Kauf eine persönliche Beratung, weil Schuhe in großen Größen natürlich perfekt passen sollten. Ebenfalls angenehm ist es, zuerst etwas durch das Angebot in den Ladengeschäften zu streifen und sich über die breite Auswahl an Modellen zu informieren. Daher wird die Möglichkeit, in den Geschäften bei schuhplus einzukaufen, ebenfalls von vielen Interessenten angenommen. Diese Geschäfte befinden sich am Firmenhauptsitz in Dörverden auf 1100 qm (Landkreis Verden), Kaltenkirchen im Ohland-Park auf 600 qm (Metropolregion Hamburg) und auch im Saterland (Landkreis Cloppenburg) am c-Port auf 800 qm.

Tolle Schuhe für Herren mit großen Füßen

Das Angebot bei schuhplus umfasst alle Modelle, die heute im Schuhschrank stehen sollten. Daher gibt es bei dem Anbieter Sandalen und Halbschuhe, Sneaker und Sportschuhe, Stiefel und Hausschuhe sowie Badelatschen in den Größen 46 bis 54 zu kaufen. Die Auswahl ist breit, sodass Herren sich sogar dem eigenen Modestil entsprechend bei schuhplus einkleiden können. Dazu gesellt sich eine große Vielfalt an Farben, denn auch Herren mit großen Füßen tragen neben Schwarz und Braun inzwischen gern auch Modelle in anderen Farbnuancen an den Füßen.

Bei schuhplus gibt es Modelle von vielen Herstellern

Wie bereits erwähnt, stammen die Schuhe bei schuhplus ausschließlich von bekannten Herstellern wie Mustang Shoes oder Craftland. Damit können mode- und qualitätsbewusste Herren mit großen Füßen sicher sein, sich für höchste Qualität und Güte die Schuhe betreffend zu entscheiden. Neben Schuhen für Herren bietet das Unternehmen übrigens auch Damenschuhe an, denn es gibt heute viele Damen, die ebenfalls große Füße haben. Auch bei den Damenschuhen ist die Auswahl bei schuhplus breit gefächert, sodass sich Damen und Herren am besten gemeinsam mit modischem Schuhwerk in großen Größen bei schuhplus ausstatten.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

