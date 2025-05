„Tolle Rolle“ – DI Wirtschaftsberatung spendet Erlös aus Geschenkpapierverkauf an Kinderzentrum Maulbronn

Dass wirtschaftlicher Erfolg auch zu sozialer Verantwortung verpflichtet, gehört für die beiden Gründer der DI Wirtschaftsberatung, Marco Drapalla und Daniel Ivakovic, zum Grundverständnis von Unternehmertum. Seit vielen Jahren engagiert sich die Stuttgarter DI Gruppe auf vielfältige Weise für soziale Projekte. Nun hat sie das Kinderzentrum Maulbronn (KIZE) erneut mit einer großzügigen Spende unterstützt.

Schon in der Vergangenheit hatten Marco Drapalla und Daniel Ivakovic einen größeren Spendenbeitrag an die Christopherushilfe, den Förderverein des Kinderzentrums Maulbronn, übergeben. Ausgangspunkt für die jüngste Spendenaktion war die Idee, die Kinder des ambulanten Sozialpädiatrischen Zentrum bzw. der Klinik für Kinderneurologie und Sozialpädiatrie Motive für weihnachtliches Geschenkpapier gestalten zu lassen.

Geschenkpapier-Verkauf bringt dreifache Freude

Die Kinder gingen mit Begeisterung ans Werk und ließen ihrer Kreativität freien Lauf. So entstand eine Vielfalt an weihnachtlichen Entwürfen, die von einer Druckerei vervielfältigt und als Geschenkpapierbögen produziert wurden. Die Rollen wurden anschließend an Kunden und Geschäftspartner der DI Gruppe verkauft sowie an Eltern von Patientinnen und Patienten, regionale Bäckereien, Apotheken und Schreibwarenläden vertrieben. Der Erlös aus dem Verkauf des Geschenkpapiers betrug 2.000 Euro und kam vollständig dem KIZE zu Gute, da die kompletten Herstellungskosten in Höhe von über 2.200 Euro von der DI Wirtschaftsberatung übernommen wurde.

„Unsere Geschenkpapier-Aktion hat dreimal Freude gebracht – zunächst den Kindern bei der künstlerischen Gestaltung, dann den Käufern der Rollen beim Verpacken der Weihnachtsgeschenke und nun uns und dem Kinderzentrum Maulbronn mit der Übergabe der Spende aus dem Verkaufserlös“, sagt DI-Geschäftsführer Daniel Ivakovic. Sein Co-Geschäftsführer Marco Drapalla ergänzt: „Wenn mit der gemeinschaftlichen Umsetzung dieser Idee so viel Gutes entstanden ist, kann man wirklich sagen: Das ist eine „tolle Rolle“! Es ist schön, dass wir dem KIZE dadurch noch enger verbunden sind.“

Regelmäßige Spenden an Einrichtungen, die das Kindeswohl fördern

Die DI Wirtschaftsberatung hat im Rahmen ihres sozialen Engagements bereits mehrfach Spenden an die Olgäle-Stiftung des Stuttgarter Kinderklinikums sowie an das Kinderzentrum Maulbronn überreicht. Damit konnten unter anderem die „Visiten der Klinik-Clowns“ gefördert werden, die akut oder chronisch erkrankte Kinder und deren Familien mit ihren Späßen und humorigen Auftritten vom Klinikalltag ablenken und so ein Lächeln in die Gesichter der Kinder zaubern.

Die DI Wirtschaftsberatung mit Sitz in Stuttgart, ein Unternehmen der DI Gruppe, hat es sich zur Aufgabe gemacht, in den Bereichen Vorsorge – Vermögen – Finanzierung mit unabhängiger Beratung finanzielle Intelligenz zu vermitteln und dadurch den Menschen zu mehr Sicherheit, Freiheit und Lebensqualität zu verhelfen. Der Leitspruch der beiden Gründer, Marco Drapalla und Daniel Ivakovic, die sich themenzentriertes Financial Planning als Kerngeschäft auf die Fahne geschrieben haben, ist seit 2017 unverändert: „Wir entwickeln maßgeschneiderte Konzepte, die zu Ihnen passen“. Zur Gruppe gehören neben der DI Wirtschaftsberatung auch die DI Real Estate GmbH und die DI Frau GmbH.

