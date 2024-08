Tochtergesellschaft Fast Finance Pay Corp. kündigt an Listing-Angebot angenommen zu haben.

Berlin (IRW-Press/22.08.2024) – Berlin, den 22.08.2024 – Fast Finance 24 Holding AG meldet, dass die Tochtergesellschaft FFPP das Angebot einer in New York ansässigen Investmentbank angenommen hat, die Fast Finance Pay Corp. (FFPP) an einer US-Börse listen zu lassen.

„Die hohen Wachstumsraten unserer Tochtergesellschaften in den USA haben dazu geführt, dass wir in Zusammenarbeit mit einer renommierten Investmentbank auf großes institutionelles Interesse für signifikante Investments in die FFPP gestoßen sind. Unser US Listing Agent hat uns den Zugang zum US-Kapitalmarkt geöffnet, so dass wir gemäß den SEC-Vorgaben einen strukturierten Prozess initiiert haben, der spätestens in 2025 zu einem Listing an der NYSE- American oder an der Nasdaq Capital Markets (USA) führen sollte.“, kommentiert Sören Jensen, Vorstandsvorsitzender der Fast Finance 24 Holding AG.

„Die ausgewählte Investmentbank hat in 2024 schon mehr als 20 IPOs, Private Offerings und Fremdkapitalplatzierungen erfolgreich abgeschlossen, was uns überzeugt hat, dass wir die Wachstumsfinanzierung in den USA durchführen werden.“

Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 – 7262 1234-4, F. +49 (0)30 – 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com,

http://www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an den Börsen Frankfurt, Xetra, Berlin, München und Tradegate gehandelt.

Aussender: Fast Finance 24 Holding AG

Adresse: Uhlandstraße 165, 10719 Berlin

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Sören Jensen

Tel.: +49 30 7262 1234-4

E-Mail: investors@ff24.com

Website: www.fastfinance24.com

ISIN(s): DE000A1PG508 (Aktie)

Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

